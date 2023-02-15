Huyết áp cao: Cẩn thận với những triệu chứng này ở bàn chân, khám nhanh kẻo rước họa vào người

Áp suất 120/80 hoặc thấp hơn được cho là áp suất bình thường. Tuy nhiên, nếu nó đạt 130/80 hoặc vượt quá thì được coi là cao huyết áp. Nếu huyết áp của bạn là 180/110 hoặc cao hơn, thì điều quan trọng là bạn phải tìm kiếm sự trợ giúp y tế ngay lập tức.

Theo Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ (AHA), nhiều người bị huyết áp cao thậm chí không biết họ mắc bệnh này. Các dấu hiệu và triệu chứng thường bị hiểu nhầm với một thứ khác, dẫn đến việc chẩn đoán và điều trị bị trì hoãn. Điều này làm tăng nguy cơ mắc các vấn đề về tim bao gồm đau tim và đột quỵ.

Huyết áp cao, còn được gọi là tăng huyết áp, không biểu hiện bất kỳ triệu chứng nào. Đây là lý do tại sao nó thường được gọi là 'kẻ giết người thầm lặng'.

Bàn chân của bạn có thể tiết lộ một số dấu hiệu huyết áp cao

Có những lúc huyết áp cao có thể tự biểu hiện trong cơ thể. Khi bạn gặp các triệu chứng, thường là do các mạch máu xung quanh cơ thể bạn đã bị tổn thương. Nhiều biến chứng được cho là xảy ra ở phần dưới cơ thể, bao gồm chân và bàn chân.

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Huyết áp cao có thể làm hỏng các động mạch và mạch máu ở phần dưới của cơ thể. Thường thì điều này có thể gây ra lưu thông máu kém ở chân. Tình trạng liên quan đến nó được gọi là bệnh động mạch ngoại vi (PAD).

Theo Mayo Clinic, PAD là một tình trạng phổ biến trong đó các động mạch bị thu hẹp làm giảm lưu lượng máu đến cánh tay hoặc chân. Nó xảy ra do chân và tay không nhận đủ lưu lượng máu để theo kịp nhu cầu. Điều này có thể gây đau chân khi đi bộ (đi khập khiễng) và các triệu chứng khác.

Theo các Chuyên gia Chăm sóc Bàn chân & Mắt cá chân Nâng cao của Hoa Kỳ, một trong những triệu chứng của tình trạng này là bàn chân lạnh. Cơ quan y tế cho biết thêm: "Ngón chân đỏ hoặc xanh, ngứa ran ở bàn chân và rụng lông bất thường ở chân đều có thể cho thấy các vấn đề về tuần hoàn."

Các triệu chứng phổ biến khác của tăng huyết áp

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Tổ chức Tim mạch Anh liệt kê một số triệu chứng có thể xảy ra do căn bệnh thầm lặng.

Mờ mắt

Chảy máu cam

Khó thở

Đau ngực

Chóng mặt

Nhức đầu

Làm thế nào để điều chỉnh huyết áp cao?

Có nhiều cách để kiểm soát và điều chỉnh huyết áp cao. Mặc dù bác sĩ có thể kê cho bạn một số loại thuốc, nhưng bạn luôn có thể tìm kiếm các biện pháp tự nhiên để tự chữa lành vết thương.

Ảnh minh họa: Internet

Cách giảm huyết áp cao bao gồm duy trì cân nặng khỏe mạnh, tập thể dục thường xuyên, ăn uống lành mạnh, giảm muối trong chế độ ăn uống của bạn và cũng kiềm chế những thói quen không lành mạnh bao gồm hạn chế uống rượu và bỏ thuốc lá.

Theo Times of India