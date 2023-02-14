Ngày lễ tình nhân này, hãy thắp lại ngọn lửa lãng mạn của bạn và cũng thể hiện mong muốn của bạn. Nhưng trong khi bạn làm như vậy, hãy nhớ rằng đây là thời điểm thích hợp để vi-rút lây lan và phát triển mạnh.

Tháng 2 là tháng của tình yêu nồng cháy! Đặc biệt, ngày 14/2 là ngày các cặp đôi lãng mạn bày tỏ tình cảm, sự yêu thương và quan tâm dành cho nhau. Lãng mạn đóng một vai trò không thể thiếu và không thể bỏ qua sự thân mật.

Đảm bảo rằng bạn thực hiện các biện pháp cần thiết để tránh nhiễm trùng lây truyền qua đường tình dục (STIs), chẳng hạn như chlamydia, lậu, mụn rộp, v.v.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), ước tính có khoảng 374 triệu ca nhiễm mới với 1 trong 4 nhiễm trùng lây truyền qua đường tình dục STI có thể chữa khỏi mỗi năm. Hơn 1 triệu STI được ký hợp đồng mỗi ngày trên toàn thế giới, phần lớn trong số đó không có triệu chứng. Phải nói rằng, điều quan trọng là phải biết tất cả về những rủi ro của bạn và điều gì khiến bạn dễ bị nhiễm trùng như vậy. Ví dụ như quan hệ tình dục không an toàn.

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Quan hệ tình dục không được bảo vệ, không an toàn là khi bạn thực hiện hoạt động tình dục mà không có bất kỳ biện pháp phòng vệ nào như bao cao su. Hãy nhớ rằng, các bệnh lây truyền qua đường tình dục có thể lây lan từ tiếp xúc da kề da chứ không chỉ quan hệ tình dục xâm nhập.

Nhiều bạn tình

Mayo Clinic chia sẻ rằng bạn có thể có nhiều nguy cơ mắc nhiễm trùng lây truyền qua đường tình dục STI hơn nếu bạn có quan hệ tình dục với nhiều đối tác. Một lần nữa, quan hệ tình dục an toàn, tức là giao hợp được bảo vệ, là điều có thể giúp bạn ngăn ngừa các bệnh lây truyền qua đường tình dục hoặc lây truyền các bệnh nhiễm trùng.

Sử dụng ma túy hoặc rượu

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Nguy cơ mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục (STI) có thể tăng lên nếu bạn thực hiện các hành vi có nguy cơ cao. Điều này bao gồm việc sử dụng trái phép chất kích thích và uống rượu, điều này có thể làm thay đổi phán đoán của bạn và khuyến khích bạn thực hiện các bước phi logic.

Hơn nữa, dùng chung kim tiêm để tiêm chích ma túy có thể dẫn đến sự lây lan của nhiều bệnh nhiễm trùng nghiêm trọng, bao gồm HIV, viêm gan B và viêm gan C.

Các triệu chứng phổ biến của nhiễm trùng lây truyền qua đường tình dục STI

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Một số dấu hiệu phổ biến của bệnh lây truyền qua đường tình dục bao gồm:

Vết loét ở bộ phận sinh dục, miệng và trực tràng

Đi tiểu đau hoặc rát

Dương vật tiết dịch

Thay đổi dịch tiết âm đạo

Chảy máu âm đạo bất thường

Đau khi quan hệ tình dục

Đau bụng dưới

Sốt

Phát ban

Phòng ngừa là đi trước một bước

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Quan hệ tình dục an toàn bằng cách sử dụng bao cao su cho cả quan hệ tình dục qua đường âm đạo và hậu môn và bao cao su khi quan hệ tình dục bằng miệng.

Nói về "lịch sử tình dục" của bạn với đối tác của bạn và yêu cầu họ thảo luận về "lịch sử" của họ.

Thường xuyên kiểm tra các bệnh lây truyền qua đường tình dục, đặc biệt nếu bạn đang hẹn hò với nhiều bạn tình.

Hãy chắc chắn rằng bạn đã được tiêm phòng vắc xin HPV và viêm gan B.

Theo Times of India