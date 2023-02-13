Hầu hết các bệnh ung thư không có triệu chứng trong giai đoạn đầu và ngay cả khi có, chúng có thể dễ dàng bị nhầm lẫn với các tình trạng lành tính khác.
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Chẩn đoán và điều trị chậm trễ có thể đe dọa tính mạng, đó là lý do tại sao ung thư 'thầm lặng' trở thành dạng ung thư nguy hiểm nhất. Chúng có thể không có triệu chứng hoặc có thể biểu hiện các triệu chứng dường như không đủ nghiêm trọng để kiểm tra hoặc kiểm tra. Điều đó nói rằng, đây là 5 loại ung thư thầm lặng và các triệu chứng của chúng.
Ung thư tuyến tụy
Ung thư tuyến tụy là bệnh ung thư của tuyến tụy. Nó xảy ra khi các tế bào có trong tuyến tụy phát triển không kiểm soát và tiếp tục tạo thành một khối, còn được gọi là khối u. Hầu hết ung thư tuyến tụy được phát hiện ở những người từ 65 tuổi trở lên.
Các yếu tố như bệnh tiểu đường do hút thuốc, viêm tụy mãn tính và tiền sử gia đình mắc bệnh ung thư tuyến tụy có thể ảnh hưởng đến nguy cơ mắc bệnh của bạn.
Phát hiện sớm rất quan trọng, đó là lý do tại sao đừng bỏ qua các triệu chứng được liệt kê dưới đây:
- Cảm thấy hoặc bị bệnh
- Giảm cân không rõ nguyên nhân
- Đau bụng
- Vàng mắt và da (vàng da)
- Tích tụ dịch trong bụng
- Cổ trướng
- Da sẫm màu
- Nước tiểu có màu
- Mệt mỏi
Ung thư gan
Có thể có một số loại ung thư có thể hình thành trong gan, phổ biến nhất là ung thư biểu mô tế bào gan. Loại ung thư này bắt đầu trong loại tế bào gan chính được gọi là tế bào gan. Theo Mayo Clinic, các triệu chứng bao gồm:
- Giảm cân mà không cần cố gắng
- Chán ăn
- Đau bụng trên
- Buồn nôn và nôn
- Suy nhược và mệt mỏi chung
- Sưng bụng
- Da và lòng trắng mắt đổi màu vàng (vàng da)
- Phân trắng, có phấn
Ung thư cổ tử cung
Ung thư cổ tử cung xảy ra trong các tế bào của cổ tử cung. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết hầu như tất cả các bệnh ung thư cổ tử cung đều có liên quan đến việc nhiễm vi rút gây u nhú ở người (HPV) có nguy cơ cao.
Thông thường, ung thư cổ tử cung giai đoạn đầu không gây ra dấu hiệu hoặc triệu chứng nào, nhưng chúng có thể dần dần bắt đầu biểu hiện các triệu chứng như:
- Chảy máu âm đạo sau khi quan hệ tình dục, giữa các kỳ kinh hoặc sau khi mãn kinh
- Dịch tiết âm đạo đẫm máu, có thể nhiều và có mùi hôi
- Vùng chậu đau hoặc đau khi giao hợp
Bệnh ung thư buồng trứng
Ung thư buồng trứng là bệnh ung thư của buồng trứng. Nó xảy ra khi các tế bào bắt đầu phát triển không kiểm soát và dẫn đến một khối lượng lớn trong cơ quan sinh sản. Theo Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ (ACS), ung thư buồng trứng đứng hàng thứ năm về số ca tử vong do ung thư ở phụ nữ, đó là lý do tại sao điều quan trọng là chẩn đoán kịp thời và bắt đầu điều trị.
Dưới đây là các triệu chứng mà bạn cần lưu ý:
- Đau bụng, đầy hơi hoặc sưng tấy
- Đi tiểu thường xuyên
- Thay đổi thói quen đại tiện
- Khó chịu ở vùng xương chậu
- Sụt cân không rõ nguyên nhân
Ung thư ruột kết
Ung thư ruột kết là ung thư của ruột già. Nó thường phát triển từ các 'cụm' tế bào nhỏ, lành tính được gọi là polyp phát triển trong đại tràng. Nếu không được điều trị, nó có thể trở thành ung thư ruột kết. Do đó, việc phát hiện sớm đóng một vai trò quan trọng trong việc hạn chế rủi ro. Các triệu chứng bao gồm:
- Thay đổi thói quen đại tiện, bao gồm tiêu chảy hoặc táo bón
- Có máu trong phân
- Khó chịu hoặc đau bụng dai dẳng
- Cảm giác ruột không rỗng hoàn toàn
- Yếu hoặc mệt mỏi
- Sụt cân không rõ nguyên nhân
Theo Times of India