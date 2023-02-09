Đối đầu với bệnh tiểu đường: Những điều cần đặc biệt chú ý để tránh tăng đột biến lượng đường trong máu

Sức khỏe 09/02/2023 05:26

Bạn có phải là một bệnh nhân tiểu đường không? Nếu bạn là người có lượng glucose dao động, bạn cần phải giải quyết lượng đường trong máu cao đặc biệt là trong những tháng mùa đông.

Đối đầu với bệnh tiểu đường: Những điều cần đặc biệt chú ý để tránh tăng đột biến lượng đường trong máu - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trong những năm qua, nhiệt độ giảm đột ngột đã báo cáo sự khác biệt về nhiều vấn đề sức khỏe và cũng làm tăng mối lo ngại của những người chạy bộ vào sáng sớm. Nhiệt độ thấp có liên quan trực tiếp đến việc tăng lượng đường trong máu, làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường cho những người mắc bệnh tiểu đường. 

Ăn quá nhiều đường sẽ ra sao

Đối đầu với bệnh tiểu đường: Những điều cần đặc biệt chú ý để tránh tăng đột biến lượng đường trong máu - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Mùa đông là lúc ở nhà với những người thân yêu và thưởng thức đồ ăn và đồ uống nóng hổi. Những người mắc bệnh tiểu đường hoặc đang trải qua bệnh tiểu đường có xu hướng bị thu hút bởi những món ngon như vậy vì nghĩ rằng thỉnh thoảng ăn đường sẽ không gây hại nhưng điều này làm rối loạn quá trình điều trị của họ và dẫn đến lượng đường trong máu tăng quá mức.

Hiện tượng Raynaud

Tiến sĩ Banshi Saboo, Bác sĩ chuyên khoa bệnh tiểu đường, Cựu Chủ tịch RSSDI cho biết: “Hiện tượng Raynaud là khi các mạch máu của bạn co lại khi trời lạnh, đặc biệt là ở bàn chân và bàn tay khiến bạn cảm thấy tê liệt ở những bộ phận này. Tình trạng này được biết là làm tăng lượng đường trong máu. Các động mạch nhỏ hơn chịu trách nhiệm cung cấp máu cho da bị thu hẹp lại khi bị lạnh và căng thẳng.”

Tại sao cảm lạnh ảnh hưởng đến lượng đường trong máu?

Thời tiết lạnh hơn khiến việc kiểm soát lượng đường trong máu trở nên đặc biệt khó khăn. Theo Tiến sĩ Saboo, thời tiết lạnh có thể ảnh hưởng đến lượng đường trong máu của bạn, chưa kể đến việc bạn phải nỗ lực nhiều hơn khi chơi các môn thể thao mùa đông và cảm giác thèm ăn carbs vào những buổi tối se lạnh. Có thể là một thách thức để giữ cho lượng đường trong máu của bạn trong giới hạn bình thường.

Đối đầu với bệnh tiểu đường: Những điều cần đặc biệt chú ý để tránh tăng đột biến lượng đường trong máu - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, sự căng thẳng do cảm lạnh, nhiễm trùng xoang hoặc cúm có thể khiến cơ thể bạn tiết ra các hormone hỗ trợ cuộc chiến chống lại bệnh tật. Tuy nhiên, những hormone này cũng có thể ảnh hưởng đến lượng đường trong máu của bạn. Nhiễm trùng, đặc biệt là nhiễm trùng nặng, có thể gây khó khăn cho bệnh tiểu đường.

Nắm bắt các bài đọc sai trước khi chúng tạo ra sự nhầm lẫn

Đối đầu với bệnh tiểu đường: Những điều cần đặc biệt chú ý để tránh tăng đột biến lượng đường trong máu - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Các công cụ và thiết bị đo bệnh tiểu đường thường bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ giảm đột ngột và điều này có thể cho kết quả sai. Những thay đổi về lượng oxy trong máu thấp và lưu lượng máu kém ở vùng khí hậu khắc nghiệt có thể làm hỏng que thử bệnh tiểu đường. Tiến sĩ Saboo cho biết thêm: Hãy đảm bảo rằng nhiệt độ cơ thể của bạn ở mức bình thường để có được kết quả chính xác.

Đối đầu với bệnh tiểu đường: Những điều cần đặc biệt chú ý để tránh tăng đột biến lượng đường trong máu - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

 

Quản lý bệnh tiểu đường là quản lý lượng đường trong máu. Đây không phải là một quá trình dễ dàng nhưng bạn phải bắt đầu từ đâu đó để biến nó thành hiện thực, phải không? Cố gắng tập thể dục trong nhà và thực hành các bài tập thở hoặc yoga nhẹ. Giữ thuốc, dụng cụ xét nghiệm và insulin ở nhiệt độ tiêu chuẩn. Thiền sẽ giữ cho bạn bình tĩnh và tránh hút thuốc hoặc uống rượu sẽ tránh xa mọi rắc rối khác.

Theo Times of India

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