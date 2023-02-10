Đau ruột thừa: Những triệu chứng đáng báo động của bệnh viêm ruột thừa bạn không nên bỏ qua

Sức khỏe 10/02/2023 06:48

Đau ruột thừa là một tình trạng nghiêm trọng cần điều trị khẩn cấp.

Ruột thừa là một túi nhỏ hình ngón tay nằm ở phía dưới bụng của bạn. Ruột thừa không cung cấp chức năng quan trọng nào và chúng ta có thể sống khỏe mạnh nếu không có nó.

Đau ruột thừa: Những triệu chứng đáng báo động của bệnh viêm ruột thừa bạn không nên bỏ qua - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đôi khi, có một tắc nghẽn hoặc tắc nghẽn trong ruột thừa, gây viêm. Tình trạng viêm này ở ruột thừa, dẫn đến đau nhói được gọi là viêm ruột thừa. Cơn đau này thường dữ dội và trở nên tồi tệ hơn khi tình trạng viêm nhiễm gia tăng.

Đau ruột thừa bắt đầu xung quanh rốn và sau đó di chuyển về phía bụng bên phải. Nếu không được điều trị ngay lập tức, viêm ruột thừa có thể khiến ruột thừa bị vỡ và giải phóng vi khuẩn có hại vào bụng của bạn. Do đó, điều cực kỳ quan trọng là phải báo cáo khẩn cấp các triệu chứng viêm ruột thừa cho bác sĩ.

Trong bài viết này, chúng ta hãy thảo luận về các dấu hiệu và triệu chứng của viêm ruột thừa.

Đau ruột thừa: Biết các dấu hiệu và triệu chứng

Đau ruột thừa: Những triệu chứng đáng báo động của bệnh viêm ruột thừa bạn không nên bỏ qua - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đau ruột thừa có thể dẫn đến các triệu chứng sau:

  • Sốt nhẹ
  • Đau bụng đột ngột ở bên phải
  • Cơn đau trở nên tồi tệ hơn khi ho và đi lại
  • Buồn nôn
  • Nôn mửa
  • Ăn mất ngon
  • Tiêu chảy và các vấn đề tiêu hóa khác

Nên tham khảo ý kiến ​​​​bác sĩ ngay lập tức (trong vòng 48 giờ) sau khi xuất hiện các triệu chứng này.

Viêm ruột thừa có các triệu chứng tương tự ở trẻ em.

Các yếu tố rủi ro

Đau ruột thừa: Những triệu chứng đáng báo động của bệnh viêm ruột thừa bạn không nên bỏ qua - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi : Tình trạng này phổ biến hơn ở thanh thiếu niên và những người ở độ tuổi 20.

Giới tính : Viêm ruột thừa ảnh hưởng đến nam giới nhiều hơn nữ giới

Tiền sử gia đình : Những người có tiền sử gia đình bị viêm ruột thừa có nguy cơ mắc bệnh này cao hơn.

Đau ruột thừa: Những triệu chứng đáng báo động của bệnh viêm ruột thừa bạn không nên bỏ qua - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Thông thường, phẫu thuật được thực hiện để cắt bỏ ruột thừa. Các xét nghiệm máu, chụp CT và nước tiểu thường được thực hiện trong quá trình chẩn đoán.

 

Nếu không được điều trị kịp thời, viêm ruột thừa có thể dẫn đến các biến chứng nặng nề, bao gồm:

  • Vết vỡ có thể lây lan nhiễm trùng khắp bụng của bạn, có thể đe dọa đến tính mạng.
  • Vỡ ruột thừa cũng có thể dẫn đến tích tụ mủ trong bụng.
Đau ruột thừa: Những triệu chứng đáng báo động của bệnh viêm ruột thừa bạn không nên bỏ qua - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Theo NDTV

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