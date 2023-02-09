Thiếu vitamin có thể dẫn đến các phản ứng khác nhau trong cơ thể ảnh hưởng đến các cơ quan. Một chất dinh dưỡng quan trọng như vậy là Vitamin D. Nếu bạn không đảm bảo đủ Vitamin D, nó có thể dẫn đến các vấn đề về sức khỏe . Đó là một loại vitamin giữ cho xương, răng và cơ khỏe mạnh đồng thời điều chỉnh lượng canxi và phốt phát trong cơ thể.

Cơ thể chúng ta cần vitamin và khoáng chất để tồn tại. Có nhiều cách khác nhau để cung cấp các chất dinh dưỡng này cho cơ thể bao gồm trái cây, rau và các loại hạt trong số những thứ khác. Do thiếu một chế độ ăn uống hợp lý hoặc nhiều thói quen không lành mạnh khác, cơ thể bạn có thể phải đối mặt với sự thiếu hụt.

Những yếu tố này có thể khiến bạn có nguy cơ thiếu vitamin D cao hơn

Vitamin D thực sự là một loại hormone chứ không phải là vitamin. Và rất quan trọng đối với các chức năng quan trọng hơn nhiều chứ không chỉ là sức mạnh cho xương của chúng ta. Sự thiếu hụt đang lan tràn và cực kỳ phổ biến nhưng một số loại có nguy cơ cao hơn những loại khác.

1) Béo phì

Ảnh minh họa: Internet

Có nhiều khả năng cơ thể sẽ có ít Vitamin D hơn nếu bạn thừa cân hoặc béo phì. Các chuyên gia nói rằng điều này có thể là do sự pha loãng thể tích thành một lượng lớn huyết thanh cũng như chất béo và cơ bắp.

2) Màu da

Nếu bạn có làn da sẫm màu hơn, điều đó có thể dẫn đến thiếu hụt Vitamin D. Chuyên gia dinh dưỡng cho biết, da càng sẫm màu thì quá trình tổng hợp Vitamin D càng kém, vì hắc tố cản trở quá trình hấp thụ và tổng hợp vitamin.

3) Một số loại thuốc

Nếu bạn đang dùng thuốc hạ lipid máu chẳng hạn như statin làm giảm cholesterol, bạn cần cholesterol để sản xuất Vitamin D nội sinh. Vì vậy, nếu bạn đang dùng thuốc để giảm cholesterol, điều đó sẽ dẫn đến tình trạng thiếu Vitamin D gia tăng.

4) Một số phương pháp điều trị

Nếu bạn đã phẫu thuật trị mỡ thừa, điều đó có thể dẫn đến tình trạng kém hấp thu chất béo. Vì vậy, kết quả là, bỏ bữa có thể làm tăng tình trạng thiếu Vitamin D.

5) Các vấn đề về tiêu hóa

Ảnh minh họa: Internet

Nếu bạn có các vấn đề về tiêu hóa như Hội chứng ruột kích thích IBS, bạn sẽ bị kém hấp thu chất béo và đi ngoài ra phân nổi. Nếu bạn nhận thấy điều đó, thì đó có thể là một trong những lý do tại sao Vitamin D, một loại vitamin tan trong chất béo, không thể được hấp thụ.

Hy vọng nếu bạn thuộc bất kỳ nhóm nào trong số này, hãy kiểm tra mức độ của bạn và nói chuyện với chuyên gia dinh dưỡng của bạn để bắt đầu bổ sung Vitamin D bằng đường uống.

Theo NDTV