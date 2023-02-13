Đừng bỏ qua triệu chứng này của bệnh tuyến giáp thường xuất hiện ở bàn chân, khám ngay kẻo phải hối hận

Sức khỏe 13/02/2023 19:18

Tuyến giáp là một tuyến nhỏ hình cánh bướm nằm ở cổ đóng vai trò quan trọng trong việc điều hòa quá trình trao đổi chất của cơ thể.

Khi tuyến giáp không hoạt động bình thường, nó có thể gây ra một loạt các triệu chứng, bao gồm thay đổi về cân nặng, mức năng lượng và tâm trạng. Một triệu chứng thường bị bỏ qua là những thay đổi về hình dáng và sức khỏe của bàn chân.

Đừng bỏ qua triệu chứng này của bệnh tuyến giáp thường xuất hiện ở bàn chân, khám ngay kẻo phải hối hận - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, nếu không được điều trị, nó có thể gây ra một số vấn đề sức khỏe theo thời gian. Hôm nay, chúng ta sẽ khám phá xem bàn chân của chúng ta có thể là dấu hiệu của tình trạng tuyến giáp như thế nào và giày dép đúng kích cỡ và thoải mái có thể giúp giảm đau như thế nào.

Đau tuyến giáp và bàn chân

Đừng bỏ qua triệu chứng này của bệnh tuyến giáp thường xuất hiện ở bàn chân, khám ngay kẻo phải hối hận - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Một trong những triệu chứng phổ biến nhất của rối loạn tuyến giáp là đau chân. Tuyến giáp sản xuất hormone điều chỉnh quá trình trao đổi chất của cơ thể và khi nó không hoạt động bình thường, nó có thể gây đau cơ và khớp ở bàn chân.

Cơn đau này có thể do một số tình trạng khác nhau gây ra, bao gồm suy giáp (tuyến giáp hoạt động kém) và cường giáp (tuyến giáp hoạt động quá mức). Nếu bạn đang bị đau chân, điều quan trọng là gặp bác sĩ để xác định xem nó có liên quan đến tình trạng tuyến giáp hay không.

Bàn chân khô nứt kèm theo vết chai

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng phần lớn những người bị suy giáp cho biết da thô ráp, sần sùi, khô ráp, đặc biệt là ở bàn chân của họ. Điều này là do tuyến giáp đóng một vai trò quan trọng trong việc điều chỉnh quá trình trao đổi chất của cơ thể và khi nó không hoạt động bình thường, nó có thể gây ra một loạt các triệu chứng, bao gồm cả khô da.

Đừng bỏ qua triệu chứng này của bệnh tuyến giáp thường xuất hiện ở bàn chân, khám ngay kẻo phải hối hận - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Khi tuyến giáp hoạt động kém sẽ dẫn đến giảm sản xuất dầu và mồ hôi, những chất cần thiết để giữ ẩm cho da. Da trở nên khô, sần sùi và ngứa, đặc biệt dễ nhận thấy ở bàn chân. Khô có thể dẫn đến nứt và vết nứt, có thể gây đau đớn và làm tăng nguy cơ nhiễm trùng.

Đôi chân ngứa ngáy

Ngứa là một triệu chứng phổ biến của bệnh suy giáp và nó không chỉ ảnh hưởng đến bàn chân mà còn ảnh hưởng đến các bộ phận khác của cơ thể, bao gồm da đầu, chân và thậm chí cả cơ quan sinh dục.

Điều này là do da khô, kết quả của việc giảm sản xuất dầu và mồ hôi do tuyến giáp hoạt động kém. Khi da khô, nó sẽ mất tính đàn hồi và trở nên ngứa ngáy. Điều này có thể dẫn đến cảm giác muốn gãi liên tục, có thể làm khô da hơn nữa, tạo ra một chu kỳ khô và ngứa.

Chân lạnh

Đừng bỏ qua triệu chứng này của bệnh tuyến giáp thường xuất hiện ở bàn chân, khám ngay kẻo phải hối hận - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Udham Singh, chuyên gia tư vấn về hình dáng bàn chân, Yoho, cho biết: “Khi tuyến giáp hoạt động không bình thường, nó có thể dẫn đến giảm lưu thông máu, dẫn đến da nhận được ít máu hơn, chỉ bằng 1/4 đến 1/5 lượng máu được cung cấp.. Các chi dưới, bao gồm cả bàn chân, đặc biệt dễ bị lưu thông máu kém, đặc biệt là trong mùa lạnh hơn.”

Bàn chân sưng và đau

Sưng và đau ở bàn chân và cẳng chân có thể do nhiều vấn đề khác nhau gây ra như rối loạn chức năng thận, tiểu đường, nhiễm trùng da và bệnh tim, nhưng điều quan trọng là cũng phải xem xét khả năng suy giáp là một yếu tố góp phần.

Các triệu chứng khác có thể bao gồm chuột rút ở chân, nhiễm trùng ở chân, bàn chân có mùi hôi, lòng bàn chân màu vàng và móng chân thay đổi. Nếu bạn đang gặp bất kỳ triệu chứng nào ở trên, điều quan trọng là gặp bác sĩ để xác định xem nó có liên quan đến tình trạng tuyến giáp hay không.

Tầm quan trọng của việc mang giày dép phù hợp

Giày dép thích hợp là điều cần thiết cho những người bị rối loạn tuyến giáp. Mang giày vừa vặn và thoải mái có thể giúp giảm đau và khó chịu do đau chân, sưng tấy và chuột rút.

Điều quan trọng là chọn giày dép có khả năng hỗ trợ vòm và đệm tốt, với phần đế mềm để giúp giảm áp lực lên bàn chân. Mang giày có hộp ngón rộng hoặc đi dép xỏ ngón cũng có thể giúp giảm áp lực lên bàn chân và ngăn ngừa chuột rút.

Đừng bỏ qua triệu chứng này của bệnh tuyến giáp thường xuất hiện ở bàn chân, khám ngay kẻo phải hối hận - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Duy trì vệ sinh bàn chân tốt là điều cần thiết đối với những người bị rối loạn tuyến giáp, vì nó có thể giúp ngăn ngừa nhiễm trùng da, mụn cóc ở lòng bàn chân và nhiễm nấm. Điều này bao gồm thường xuyên rửa và lau khô chân, sử dụng xà phòng dịu nhẹ và tránh tiếp xúc lâu với độ ẩm. Điều quan trọng nữa là bạn phải cắt móng tay theo chiều ngang và giũa bớt những chỗ dày để tránh móng mọc ngược. Mang giày thoáng khí có thể ngăn ngừa nhiễm nấm như bệnh nấm da chân.

Điều quan trọng nữa là phải theo dõi bất kỳ thay đổi nào trên da, móng hoặc bề ngoài tổng thể của bàn chân, chẳng hạn như đỏ, nứt hoặc đóng vảy và tìm tư vấn y tế nếu bạn nhận thấy bất kỳ triệu chứng bất thường nào.

Theo Times of India

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