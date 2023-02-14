Gần 97% người ung thư phổi có thói quen cực xấu này, bỏ sớm trước lúc nội tạng bị phá hủy, hô hấp kém và suy tim

Sức khỏe 14/02/2023 06:48

Thuốc lá chứa khoảng 5000 chất độc hại, quan trọng và nguy hiểm nhất là Nicotine, Carbon monoxide và hắc ín.

Các bệnh không lây nhiễm (NCD) như bệnh tim thiếu máu cục bộ, ung thư, tiểu đường, suy hô hấp mãn tính có liên quan đến việc sử dụng thuốc lá và chúng là kẻ giết người chính trên toàn cầu. 

Ảnh hưởng sức khỏe của việc sử dụng thuốc lá

1. Yếu tố rủi ro đối với các bệnh tự miễn dịch

Gần 97% người ung thư phổi có thói quen cực xấu này, bỏ sớm trước lúc nội tạng bị phá hủy, hô hấp kém và suy tim - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Hệ thống miễn dịch là cách cơ thể tự bảo vệ mình khỏi nhiễm trùng và bệnh tật. Hút thuốc làm tổn thương hệ thống miễn dịch dẫn đến nhiễm trùng đường hô hấp thường xuyên, viêm xoang, viêm amidan, v.v. Hút thuốc làm tăng gấp đôi nguy cơ phát triển bệnh viêm khớp dạng thấp.

2. Giảm mật độ xương

Các nghiên cứu gần đây cho thấy mối quan hệ trực tiếp giữa việc sử dụng thuốc lá và giảm mật độ xương

3. Ảnh hưởng đến tim và mạch máu

Xơ vữa động mạch, một căn bệnh trong đó một chất sáp gọi là mảng bám tích tụ trong động mạch. Thuốc lá làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch vành khi các thành phần trong máu kết dính với nhau tạo thành cục máu đông có thể mắc kẹt trong thành động mạch và gây ra cơn đau tim.

Gần 97% người ung thư phổi có thói quen cực xấu này, bỏ sớm trước lúc nội tạng bị phá hủy, hô hấp kém và suy tim - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Thuốc lá cũng làm tăng nguy cơ đột quỵ, đó là cái chết đột ngột của các tế bào não do cục máu đông hoặc chảy máu.

4. Hút thuốc ảnh hưởng và làm hỏng quá trình hô hấp và để lại sẹo cho phổi 

Nó có thể gây ra bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, một căn bệnh trở nên tồi tệ hơn theo thời gian gây ra các triệu chứng thở khò khè, khó thở, tức ngực, v.v. mất khả năng co giãn và co rút lại.

5. Nôi tạng bị phá hủy

Gần 97% người ung thư phổi có thói quen cực xấu này, bỏ sớm trước lúc nội tạng bị phá hủy, hô hấp kém và suy tim - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Các triệu chứng nhiễm độc trong thuốc lá có thể gây ung thư phổi, ống dẫn thức ăn, khoang miệng, vùng mũi xoang, dạ dày, lưỡi khí quản, tụy, thận, gan, tử cung, đại tràng v.v... Nghĩa là hầu như mọi cơ quan quan trọng của cơ thể đều có thể bị nhiễm độc ảnh hưởng.

6. Hút thuốc gây mọc lông nhiều

Những cô gái hút thuốc có nhiều khả năng mọc lông quá mức. Một số loại thuốc lá còn chứa lượng nicotin và carbon monoxide cao gấp 3 lần thuốc lá thông thường.

7. Thuốc lá gây bạch sản, mảng trắng được biết là tiền ung thư

Gần 97% người ung thư phổi có thói quen cực xấu này, bỏ sớm trước lúc nội tạng bị phá hủy, hô hấp kém và suy tim - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Nó có thể gây ra hồng cầu, biểu hiện dưới dạng một mảng màu đỏ phẳng, đây cũng là tiền ung thư. Thuốc lá cũng có thể làm trầm trọng thêm tình trạng xơ hóa lớp dưới niêm mạc, một bệnh mãn tính tiến triển chậm trong khoang miệng dẫn đến không thể mở miệng hoàn toàn.

Liệu pháp cai thuốc lá

Có những chất thay thế nicotin được sử dụng làm liệu pháp. Nguyên tắc là cung cấp cho người đó một dạng nicotin an toàn hơn và dễ quản lý, giúp giảm bớt các triệu chứng cai nghiện.

Nhai kẹo cao su là một phương pháp rất phổ biến. Các phương pháp phân phối khác là miếng dán xuyên da. Có những loại thuốc được các bác sĩ sử dụng giúp giảm bớt các triệu chứng cai nghiện.

Gần 97% người ung thư phổi có thói quen cực xấu này, bỏ sớm trước lúc nội tạng bị phá hủy, hô hấp kém và suy tim - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Giáo dục tâm lý cung cấp thông tin về thuốc lá và tác dụng phụ của nó. Vợ chồng và các thành viên khác trong gia đình của người hút thuốc được đưa vào chương trình cai thuốc lá.

Mặc dù đã có luật pháp và các chính sách của chính phủ giúp giảm thiểu việc sử dụng thuốc lá, nhưng chủ yếu là bản thân người đó có ý chí và động lực mạnh mẽ mới có thể bỏ thuốc lá và tránh tái nghiện.

Theo NDTV

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