Bảo vệ trí não khỏi chứng sa sút trí tuệ cùng những bí quyết đơn giản tăng cường trí nhớ, làm sắc nét não bộ

Sa sút trí tuệ là một thuật ngữ chung được sử dụng để mô tả một nhóm các triệu chứng có liên quan ảnh hưởng đến trí nhớ, suy nghĩ và kỹ năng xã hội, đến mức nó cản trở khả năng đối phó với các chức năng cuộc sống hàng ngày của bạn.

Các yếu tố nguyên nhân đằng sau sự thoái hóa của bộ não con người là gì? Làm thế nào để bạn đảm bảo bộ não của bạn hoạt động bình thường khi bạn già đi?

Bệnh Alzheimer là một trong những nguyên nhân phổ biến nhất của chứng sa sút trí tuệ tiến triển ở người lớn tuổi. Căn bệnh này ảnh hưởng đến trí nhớ, suy nghĩ và hành vi.

Trí nhớ kém, do lão hóa, rất phổ biến trong xã hội hiện nay của chúng ta. Nó dẫn đến sự suy giảm các chức năng nhận thức, bao gồm trí nhớ, khả năng hiểu ngôn ngữ, khả năng điều hành và IQ ngôn ngữ. Nếu sự suy giảm các kỹ năng ngôn ngữ hoặc chức năng nhận thức gây ra những tác động tiêu cực đến cuộc sống hàng ngày của bạn, bạn nên tham khảo ý kiến ​​​​bác sĩ.

5 yếu tố đẩy nhanh quá trình thoái hóa của não bộ

1. Các bệnh mãn tính

Các bệnh như tiểu đường, béo phì, hội chứng chuyển hóa và bệnh tim mạch đều góp phần làm suy giảm và hoạt động bình thường của bộ não. Những bệnh như vậy cuối cùng sẽ làm tổn thương các mạch máu của não do lưu thông máu kém, xơ cứng mạch máu và viêm não.

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Hút thuốc và uống rượu cũng có thể dẫn đến các bệnh mãn tính và cuối cùng sẽ làm hỏng não. Tương tự, bất kỳ chứng trầm cảm kéo dài không được điều trị nào cũng sẽ đẩy nhanh quá trình thoái hóa của não bộ.

2. Chấn thương đầu

Tai nạn ô tô và các chấn thương thể thao khác nhau, chẳng hạn như đấm bốc hoặc chơi bóng bầu dục Mỹ gây ra chấn thương ở đầu sẽ ảnh hưởng và làm hỏng các tế bào thần kinh và các kết nối của chúng dẫn đến tắc nghẽn.

3. Thiếu vận động

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Việc thiếu tập thể dục hàng ngày sẽ làm giảm lượng oxy trong máu khi nó lưu thông khắp cơ thể dẫn đến sự phát triển không thuận lợi của các tế bào thần kinh.

4. Thiếu vận động tinh thần

Duy trì mong muốn trở nên sáng tạo, tháo vát và phát minh của bạn đều phản ánh khả năng giải quyết vấn đề và động não. Tất cả những phẩm chất này đều giúp rèn luyện trí não và giữ cho nó hoạt động ở điều kiện tối ưu. Việc thiếu những khả năng này sẽ gây nguy hiểm cho sức khỏe não bộ của bạn.

5. Thời gian sử dụng màn hình quá nhiều

Xem TV và sử dụng màn hình máy tính và điện thoại di động đã trở thành một trò tiêu khiển ám ảnh đối với mọi người ngày nay. Các cá nhân, cả trẻ và già, đã trở thành thói quen và trong một số trường hợp gắn bó quá mức với các thiết bị này trong cuộc sống hàng ngày của họ. Câu hỏi đặt ra là: “Điều này có hại như thế nào đối với não bộ?”

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng ở những người trung niên, khối lượng chất xám trong não, nơi chứa các tế bào thần kinh, có liên quan trực tiếp đến lượng thời gian bạn xem TV. So sánh những người không bao giờ hoặc hiếm khi xem TV với những người thường xuyên hoặc xem TV vừa phải sẽ cho thấy chức năng nhận thức giảm khoảng 6,9% trong 15 năm.

Tại sao xem TV gây hại cho não? Điều này là do khi bạn xem TV, bạn được cung cấp đủ loại thông tin. Trò tiêu khiển này không đòi hỏi phải động não hay giải quyết vấn đề gì. Việc ngồi liên tục trong thời gian dài sẽ dẫn đến lưu thông máu kém. Bộ não sẽ xấu đi từng chút một trong tình trạng này, trong khi giao tiếp với bạn bè và gia đình và giao tiếp trong thời gian thực sẽ giữ cho bộ não luôn tỉnh táo và năng động.

5 cách để tăng cường trí nhớ và làm sắc nét bộ não

1. Bài tập aerobic

Chạy bộ, bơi lội và khiêu vũ có thể làm tăng thể tích của vùng hải mã và mở rộng thể tích của não. Hồi hải mã là một khu vực quan trọng để học những điều mới hàng ngày và lưu trữ những ký ức ngắn hạn. Nó cũng là một khu vực mà quá trình tái tạo tế bào thần kinh diễn ra tương đối tích cực.

2. Rèn luyện trí não

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Các hoạt động như đọc sách, giải câu đố sudoku hoặc chơi cờ tốt hơn là xem TV. Chúng duy trì các chức năng nhận thức của não và giảm nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ.

3. Tránh lối sống ít vận động

Chọn các hoạt động đòi hỏi sức mạnh trí óc và thể chất vừa phải, chẳng hạn như làm việc nhà, làm vườn và đi du lịch. Đây là khuyến cáo cho người cao tuổi để giữ cho họ hoạt động thể chất và tinh thần.

4. Trau dồi sở thích

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Kích thích toàn diện các phần khác nhau của não bộ giống như một chế độ ăn uống cân bằng, cung cấp các chất dinh dưỡng thiết yếu. Ngoài các hoạt động thể chất, bạn có thể nghe nhạc, hát và vẽ tranh — tất cả đều kích thích não bộ, giúp não luôn khỏe mạnh và năng động.

Vẽ tranh là một sở thích kích thích não bộ, tăng cường trí nhớ và giữ cho nó khỏe mạnh và năng động.

5. Ăn uống lành mạnh

Một chế độ ăn uống cân bằng dinh dưỡng hàng ngày, tập thể dục và nghỉ ngơi là cần thiết cho sức khỏe thể chất và tinh thần khi bạn già đi.

5 loại thực phẩm tốt để đưa vào chế độ ăn uống

1. Cá

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng những người ăn nhiều cá hơn có bộ não khỏe mạnh hơn. Cá có chứa axit béo Omega-3, chẳng hạn như cá hồi và cá trích, là nguồn tuyệt vời để duy trì sức khỏe thể chất và tinh thần của bạn.

2. Rau xanh

Ảnh minh họa: Internet

Rau xanh rất giàu Vitamin B6, B12 và axit folic. Những chất này giúp chuyển hóa cysteine, giảm quá trình oxy hóa tế bào, tránh nguy cơ mắc bệnh mạch máu, ngăn ngừa mất trí nhớ và cuối cùng là bệnh Alzheimer.

3. Trà

Trà xanh rất giàu catechin, giúp kích hoạt quá trình tái tạo tế bào thần kinh, duy trì số lượng tế bào não và giúp não hoạt động bình thường. Trà xanh làm sảng khoái tinh thần đồng thời giúp não luôn tỉnh táo.

4. Trứng

Trứng rất bổ dưỡng và giàu Vitamin B12. Chúng giữ cho bộ não khỏe mạnh và ngăn không cho nó bị teo lại.

5. Bí ngô

Ảnh minh họa: Internet

Bí ngô rất giàu axit glutamic, là một chất dẫn truyền thần kinh hưng phấn và có thể làm tăng hoạt động của các tế bào thần kinh, do đó nâng cao sự trao đổi chất của các tế bào thần kinh trong não.

Theo Nspirement