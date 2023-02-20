Triệu chứng cholesterol cao: Màu lưỡi này có thể báo hiệu mức cao đáng lo ngại

Sức khỏe 20/02/2023 06:30

Cholesterol cao có thể dẫn đến sự tích tụ mảng bám trong động mạch, dẫn đến các biến chứng như ứ máu hoặc lưu lượng máu bị ứ đọng.

Cholesterol có thể phản ánh thông qua sự thay đổi màu sắc của lưỡi bạn.

​Màu gì ở lưỡi có thể là một dấu hiệu cảnh báo?

Triệu chứng cholesterol cao: Màu lưỡi này có thể báo hiệu mức cao đáng lo ngại - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Theo tạp chí y khoa 'Frontiers in Medicine', lưỡi có màu tím sẫm và tĩnh mạch dưới lưỡi giãn rộng (tĩnh mạch dẫn lưu lưỡi) là một dấu hiệu quan trọng của tình trạng ứ máu.

Đầu lưỡi có màu xanh tím hoặc có thể là những nốt ứ máu ở đầu lưỡi. Science Direct giải thích: Các tĩnh mạch dưới lưỡi sẫm màu hoặc quanh co và dày.

Máu ứ và cholesterol cao

Triệu chứng cholesterol cao: Màu lưỡi này có thể báo hiệu mức cao đáng lo ngại - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Máu ứ là triệu chứng của bệnh mỡ máu cao. Nó xảy ra khi máu không thể lưu thông đúng cách qua các mô. Điều này có thể làm giảm tốc độ lưu lượng máu, gây tắc nghẽn một phần và tăng áp lực trong mạch.

Tại sao màu sắc lưỡi thay đổi?

Triệu chứng cholesterol cao: Màu lưỡi này có thể báo hiệu mức cao đáng lo ngại - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Trong hầu hết các trường hợp, lưỡi có màu tím có nghĩa là máu không lưu thông tốt trong cơ thể bạn. Nó cũng có thể chỉ ra rằng máu không cung cấp đủ oxy cho các mô của cơ thể. Nó cũng có thể có nghĩa là máu đỏ sẫm cho thấy thiếu oxy, trái ngược với máu đỏ tươi giàu oxy, đang lưu thông qua các động mạch.

​Các nguyên nhân khác gây ra lưỡi tím

Một số tình trạng khác liên quan đến sức khỏe mạch máu có thể dẫn đến lưỡi đổi màu tím hoặc xanh.

Triệu chứng cholesterol cao: Màu lưỡi này có thể báo hiệu mức cao đáng lo ngại - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Chứng xanh tím trung tâm, gây ra tình trạng oxy hóa động mạch kém, có liên quan đến hiện tượng đổi màu màng nhầy và hơi xanh chẳng hạn như lưỡi tái ngắt.

Theo Tổ chức Ung thư Miệng, ung thư lưỡi có thể tạo ra màu đỏ sẫm hoặc tím trên các bề mặt trong miệng. Lưỡi có màu tím hoặc hơi xanh cũng có thể báo hiệu tình trạng thiếu vitamin.

Biến chứng cholesterol cao

Triệu chứng cholesterol cao: Màu lưỡi này có thể báo hiệu mức cao đáng lo ngại - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Cholesterol có thể tích tụ trên thành động mạch của bạn, dẫn đến hình thành bệnh dịch hạch. Nếu các mảng xơ vữa bị rách hoặc vỡ ra, nó có thể hình thành cục máu đông, có thể cản trở dòng chảy của máu. Nếu máu chảy đến một phần tim của bạn ngừng lại, bạn sẽ bị đau tim. Tương tự như cơn đau tim, khi cục máu đông chặn dòng máu đến một phần não của bạn, bạn sẽ bị đột quỵ.

Theo Times of India

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