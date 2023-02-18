Đừng bao giờ bỏ qua những dấu hiệu này kẻo ung thư miệng phát triển khó kiểm soát

Sức khỏe 18/02/2023 19:02

Bệnh về răng miệng là một trong những vấn đề nhức nhối của giới y khoa, một số triệu chứng có thể đang cảnh báo sớm ung thư miệng mà bạn tuyệt đối đừng phớt lờ.

Thuốc lá – Kẻ giết người thầm lặng

Đừng bao giờ bỏ qua những dấu hiệu này kẻo ung thư miệng phát triển khó kiểm soát - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thuốc lá giết chết tới một nửa số người sử dụng nó. Có nhiều hình thức sử dụng thuốc lá khác nhau như thuốc lá điếu, thuốc lá điện tử, tẩu thuốc, xì gà và thuốc lá nhai (không khói). Sử dụng thuốc lá và uống nhiều rượu là những yếu tố nguy cơ chính gây ung thư miệng ở các nước đang phát triển.

Đừng bao giờ bỏ qua những dấu hiệu này kẻo ung thư miệng phát triển khó kiểm soát - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tiến sĩ Vipin Goel, Cố vấn Cấp cao, Phẫu thuật Ung thư, Bệnh viện CARE, Banjara Hills, Hyderabad cho biết: "Ngày càng có nhiều thanh thiếu niên và thanh niên sử dụng thuốc lá vì nhiều lý do. Nếu xu hướng hiện tại tiếp tục, tình trạng sẽ còn tồi tệ hơn với ngày càng nhiều trường hợp ung thư miệng trong tương lai gần ở những người trẻ tuổi." Các triệu chứng ban đầu:

1. Khó nuốt

Ung thư miệng cũng có thể liên quan đến khó nhai, nuốt, nói hoặc cử động lưỡi. Bạn có thể có cảm giác thức ăn trong cổ họng. Một yếu tố khác góp phần gây khó nuốt là sự thu hẹp của dòng thức ăn (Thực quản).

2. Loét, mảng trắng và đỏ

Đừng bao giờ bỏ qua những dấu hiệu này kẻo ung thư miệng phát triển khó kiểm soát - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Biểu hiện phổ biến nhất của ung thư miệng là vết loét không lành. Một mảng màu trắng hoặc đỏ ở bên trong miệng của bạn. Các mảng không liên quan đến ung thư nếu bạn dùng thuốc chống nấm và chúng biến mất.

3. Mất răng

Tiến sĩ Goel nói: “Mất răng cũng được báo cáo là có liên quan đến nguy cơ ung thư miệng cao hơn. Sử dụng thuốc lá, uống rượu và vệ sinh răng miệng kém là những thủ phạm gây ra tình trạng răng xấu.”

Đừng bao giờ bỏ qua những dấu hiệu này kẻo ung thư miệng phát triển khó kiểm soát - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Men răng của bạn có nhiều khả năng bị đổi màu và mỏng đi theo thời gian nếu bạn hút thuốc hoặc sử dụng các sản phẩm thuốc lá nhai. Nicotine và thuốc lá đều tiếp xúc với răng của bạn khi bạn hút thuốc. Kết quả là, rất có thể bạn sẽ có hàm răng ố vàng và hơi thở có mùi khó chịu. Điều này cũng có thể dẫn đến mất răng.

4. Đau khi mở miệng

Đừng bao giờ bỏ qua những dấu hiệu này kẻo ung thư miệng phát triển khó kiểm soát - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Đây là một triệu chứng khác của ung thư miệng. Ung thư miệng có thể khiến cho việc nhai và nuốt thức ăn trở nên đau đớn hoặc khiến bạn có cảm giác nóng rát. Các cục u trong miệng dai dẳng và không rõ nguyên nhân. Hạch cổ có khối u mãn tính không thể giải thích được, không tự khỏi cũng có thể báo hiệu bệnh ung thư miệng.

Nếu bạn nhận thấy bất kỳ triệu chứng nào trong số này, hãy liên hệ với chuyên gia chăm sóc sức khỏe của bạn càng sớm càng tốt.

Cách chẩn đoán ung thư miệng

Tiến sĩ Goel nói: “Để chẩn đoán, chúng tôi làm sinh thiết và chụp ảnh (chụp CT/chụp cộng hưởng từ) để xác định mức độ lan rộng của ung thư. Loại, vị trí và giai đoạn ung thư khi chẩn đoán sẽ ảnh hưởng đến cách điều trị ung thư miệng. Một người có thể chỉ có một loại điều trị, hoặc một người có thể trải qua sự kết hợp của các phương pháp điều trị ung thư (Phẫu thuật, hóa trị và xạ trị) tùy thuộc vào giai đoạn.”

Đừng bao giờ bỏ qua những dấu hiệu này kẻo ung thư miệng phát triển khó kiểm soát - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet

Vì điều trị rất đau đớn, tốn kém và không đảm bảo khỏi bệnh, chúng ta phải suy nghĩ về cách có thể ngăn chặn đại dịch ung thư miệng này.

Để đối phó với "Kẻ giết người thầm lặng" này, cách tốt nhất là tránh sử dụng thuốc lá dưới mọi hình thức. Không có thuốc lá, chúng ta sống lâu hơn, có sức khỏe tốt hơn, có nhiều năng lượng hơn và giảm nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch, phổi và các bệnh khác. Hãy bỏ ngay vì phòng bệnh hơn chữa bệnh.

Theo Times of India

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