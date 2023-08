Bác sĩ Viveka chia sẻ, ""Đau ngực cấp tính là một trong những lý do phổ biến nhất để tìm kiếm sự chăm sóc tại khoa cấp cứu (ED), chiếm khoảng 10% tổng số lần khám. Mặc dù đau ngực làm tăng khả năng mắc hội chứng mạch vành cấp tính (ACS), nhưng sau khi đánh giá chẩn đoán, chỉ có 10% đến 15% bệnh nhân bị đau ngực cấp tính thực sự mắc ACS."

Tiến sĩ Bikky cho biết thêm, "Đau ngực thường thấy ở bệnh tim nhưng nó có các đặc điểm điển hình như vã mồ hôi, bứt rứt, đánh trống ngực và lan ra lưng, cổ, cánh tay và hàm. Bất kỳ loại đau ngực nào cho đến khi được chứng minh là một trường hợp cấp cứu y tế đều cần được để ý ngay. Không nên bỏ qua cơn đau ngực mặc dù nó không phải lúc nào cũng liên quan đến cơn đau tim, đó là lý do tại sao điều quan trọng là phải loại trừ xem đó là do tim hay không do tim để bạn có thể tìm kiếm sự trợ giúp từ bác sĩ hoặc nhanh chóng đến bệnh viện gần đó.""

Cách xác định cơn đau ngực cho thấy cơn đau tim