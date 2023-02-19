Đau ngực, tức thở thường xuyên có thể cảnh báo cơn đau tim đang đe dọa sức khỏe

Sức khỏe 19/02/2023 08:01

Đau ngực thường được coi là dấu hiệu của cơn đau tim. Đó là lý do tại sao mọi người thường hoảng sợ khi bị đau ngực vì sợ đó là một biến chứng liên quan đến tim.

Tiến sĩ Bikky Chaurasia, Chuyên gia tư vấn Nội khoa, Bệnh viện Kokilaben Dhirubhai Ambani và Tiến sĩ Viveka Kumar, Giám đốc chính kiêm Giám đốc Phòng thí nghiệm Cath, Bệnh viện Chuyên khoa Max Super, Saket đã chia sẻ các dấu hiệu và triệu chứng nhằm loại trừ các biến chứng về tim.

Đau ngực, tức thở thường xuyên có thể cảnh báo cơn đau tim đang đe dọa sức khỏe - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Bác sĩ Viveka chia sẻ, ""Đau ngực cấp tính là một trong những lý do phổ biến nhất để tìm kiếm sự chăm sóc tại khoa cấp cứu (ED), chiếm khoảng 10% tổng số lần khám. Mặc dù đau ngực làm tăng khả năng mắc hội chứng mạch vành cấp tính (ACS), nhưng sau khi đánh giá chẩn đoán, chỉ có 10% đến 15% bệnh nhân bị đau ngực cấp tính thực sự mắc ACS."

Đau ngực, tức thở thường xuyên có thể cảnh báo cơn đau tim đang đe dọa sức khỏe - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tiến sĩ Bikky cho biết thêm, "Đau ngực thường thấy ở bệnh tim nhưng nó có các đặc điểm điển hình như vã mồ hôi, bứt rứt, đánh trống ngực và lan ra lưng, cổ, cánh tay và hàm. Bất kỳ loại đau ngực nào cho đến khi được chứng minh là một trường hợp cấp cứu y tế đều cần được để ý ngay. Không nên bỏ qua cơn đau ngực mặc dù nó không phải lúc nào cũng liên quan đến cơn đau tim, đó là lý do tại sao điều quan trọng là phải loại trừ xem đó là do tim hay không do tim để bạn có thể tìm kiếm sự trợ giúp từ bác sĩ hoặc nhanh chóng đến bệnh viện gần đó.""

Cách xác định cơn đau ngực cho thấy cơn đau tim

Các xét nghiệm như điện tâm đồ, dấu hiệu tim hàng loạt, siêu âm tim 2 chiều, tiền sử bệnh và các thông số lâm sàng và sinh tồn là một số cách bác sĩ xác nhận các vấn đề về tim.

Đau ngực, tức thở thường xuyên có thể cảnh báo cơn đau tim đang đe dọa sức khỏe - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

""Đau ngực liên quan đến đau tim nhiều hơn ở phía bên trái của ngực, có tính chất lan tỏa và cường độ từ trung bình đến nặng và liên tục. Các nguyên nhân khác gây đau ngực có thể là cả hai bên hoặc một bên ngực nhưng luôn cần có sự đánh giá lâm sàng và xét nghiệm để loại trừ những điều này"", bác sĩ Bikky giải thích.

Đau nhói hoặc đau như dao đâm do cử động hô hấp hoặc ho, đau nhói và khu trú ở ngực hoặc khó chịu ở giữa hoặc vùng bụng dưới, đau lặp đi lặp lại khi cử động, đau liên tục kéo dài trong nhiều giờ, các cơn đau rất ngắn kéo dài một vài giây hoặc ít hơn, cơn đau lan xuống các chi dưới là một số dấu hiệu cần chú ý.

Những cơn đau tim thầm lặng và không đau

Những cơn đau tim thầm lặng hoặc không đau xảy ra ở 20 đến 25% số người. Bác sĩ Pravin Kahale, Chuyên gia tư vấn Tim mạch, Bệnh viện Kokilaben Dhirubhai Ambani, Mumbai giải thích thêm: ""Những người thường xuyên bị cơn đau tim không đau hoặc thầm lặng nhất, có nghĩa là các triệu chứng rất nhỏ, không đau ngực điển hình là bệnh nhân tiểu đường và người già.

Đau ngực, tức thở thường xuyên có thể cảnh báo cơn đau tim đang đe dọa sức khỏe - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, nó cũng phổ biến ở nhiều người khi họ có các triệu chứng nhẹ của cơn đau tim như chóng mặt, choáng váng, buồn nôn và nôn, cơn đau sẽ biến mất dưới dạng chua nhẹ hoặc chóng mặt nhẹ. Trên thực tế, những bệnh nhân này bị đau tim thầm lặng. Vì vậy, nhiều loạt phim cho thấy rằng các cơn đau tim thầm lặng hoặc không đau có thể xảy ra từ 20% đến thậm chí 25% số người.""

Chóng mặt, choáng váng và ngất xỉu, khó thở. Đây là những dấu hiệu bắt chước thông thường, nếu không xem xét kỹ sẽ bỏ sót chẩn đoán đau tim. Bệnh nhân có thể không đến được bệnh viện và nhiều lần, ngay cả điện tâm đồ cũng có thể bỏ sót 20 đến 25% cơn đau tim.

Đau ngực, tức thở thường xuyên có thể cảnh báo cơn đau tim đang đe dọa sức khỏe - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Trừ khi làm xét nghiệm troponin máu, chỉ khi đó mới có thể phát hiện ra những cơn đau tim bị bỏ sót này. Tiến sĩ Pravin Kahale cho biết thêm, ngay cả điện tâm đồ đôi khi cũng có thể không chẩn đoán được.

Những lý do phổ biến gây đau ngực

Đau ở một bên ngực thường có thể phát sinh do bệnh lý phổi, và các nguyên nhân đau cơ xương và thần kinh.

Đau ngực, tức thở thường xuyên có thể cảnh báo cơn đau tim đang đe dọa sức khỏe - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet

Nó cũng có thể là do tràn khí màng phổi, viêm phổi là một tình trạng nghiêm trọng.

Một số lý do phổ biến là:

  • Tim (đau tim/đau thắt ngực, bệnh van tim/viêm màng ngoài tim)
  • Mạch máu (Bóc tách động mạch chủ, tăng huyết áp phổi và tắc mạch phổi)
  • Phổi (Viêm màng phổi, viêm phổi, tràn khí màng phổi và viêm khí quản)
  • Đường tiêu hóa (Trào ngược thực quản, loét dạ dày, túi mật) bệnh, viêm tụy)
  • Cơ xương (Costochondritis, viêm cột sống cổ tử cung)
  • Nhiễm trùng như Herpes's zoster hoặc thậm chí tâm lý

Theo Times of India

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