Nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2 tăng tới 63% từ hóa chất trong sơn móng tay, dầu gội đầu

Sức khỏe 20/02/2023 06:31

Nếu bạn là người thường xuyên sử dụng các sản phẩm làm đẹp như sơn móng tay, dầu gội đầu và nước hoa, bạn có thể muốn kiểm tra hàm lượng hóa chất của chúng.

Một nghiên cứu mới đã phát hiện ra rằng hóa chất độc hại có trong các sản phẩm như vậy, bao gồm keo xịt tóc và nước sau khi thấm qua da đã cạo lông, có thể thấm qua da và gây tổn thương gan, thận, phổi và các cơ quan khác. Nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Nội tiết lâm sàng & Chuyển hóa của Hiệp hội Nội tiết, phát hiện ra rằng các hóa chất gây rối loạn nội tiết (EDC) này cũng có liên quan đến việc tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường ở phụ nữ.

Nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2 tăng tới 63% từ hóa chất trong sơn móng tay, dầu gội đầu - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Phthalates là hóa chất được sử dụng rộng rãi trong nhựa như các sản phẩm chăm sóc cá nhân, đồ chơi trẻ em và bao bì thực phẩm và đồ uống. Tiếp xúc với phthalate có liên quan đến giảm khả năng sinh sản, tiểu đường và các rối loạn nội tiết khác.

Sung Kyun Park, Sc.D., MPH, thuộc Trường Y tế Công cộng thuộc Đại học Michigan cho biết: “Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy phthalate có thể góp phần làm tăng tỷ lệ mắc bệnh tiểu đường ở phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ da trắng, trong khoảng thời gian 6 năm”.

"Mọi người tiếp xúc với phthalate hàng ngày, làm tăng nguy cơ mắc một số bệnh chuyển hóa. Điều quan trọng là chúng ta phải giải quyết các EDC ngay bây giờ vì chúng có hại cho sức khỏe."

Nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2 tăng tới 63% từ hóa chất trong sơn móng tay, dầu gội đầu - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Các nhà nghiên cứu đã nghiên cứu 1.308 phụ nữ từ Nghiên cứu về sức khỏe phụ nữ trên toàn quốc- (SWAN) trong hơn sáu năm để xem liệu phthalate có góp phần gây ra bệnh tiểu đường ở nhóm đối tượng này hay không.

Khoảng 5% phụ nữ mắc bệnh tiểu đường trong hơn sáu năm. Những phụ nữ này có nồng độ phthalate trong nước tiểu tương tự như phụ nữ trung niên ở Mỹ vào đầu những năm 2000, khi các mẫu nước tiểu được thu thập. Phụ nữ da trắng tiếp xúc với một số phthalate ở mức độ cao có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường cao hơn 30-63%, trong khi các hóa chất độc hại không liên quan đến bệnh tiểu đường ở phụ nữ da đen hoặc châu Á.

Nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2 tăng tới 63% từ hóa chất trong sơn móng tay, dầu gội đầu - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Park cho biết: “Nghiên cứu của chúng tôi là một bước đi đúng hướng để hiểu rõ hơn về tác dụng của phthalate đối với các bệnh chuyển hóa, nhưng cần phải điều tra thêm”.

Theo Times of India

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