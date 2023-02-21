Tăng nguy cơ đột quỵ cao vì thường xuyên tiêu thụ 2 loại đồ uống kích thích vị giác này

“Cho dù bạn đang chọn thứ gì đó có đường thật, chất làm ngọt nhân tạo hay thậm chí là chất làm ngọt từ thực vật không có calo, nó vẫn kích hoạt trung tâm não bộ của bạn và huấn luyện bạn muốn nhiều thứ ngọt ngào hơn,” Lindsay Malone, chuyên gia sức khỏe từ Hoa Kỳ chia sẻ.

Trong nỗ lực cắt giảm lượng đường, nhiều người trưởng thành tìm đến các sản phẩm thay thế đường với hy vọng họ sẽ khỏe mạnh hơn một chút. Tuy nhiên, theo một nghiên cứu gần đây, chất làm ngọt nhân tạo thực sự có thể làm tăng nguy cơ sức khỏe của chúng ta.

Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng uống đồ uống có đường nhân tạo có liên quan đến việc tăng nguy cơ đột quỵ, bệnh tim và thậm chí tử vong.

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Phụ nữ uống hai hoặc nhiều đồ uống dành cho người ăn kiêng mỗi ngày có nguy cơ đột quỵ tăng 23% so với những phụ nữ uống đồ uống dành cho người ăn kiêng ít hơn một lần mỗi tuần.

Ảnh minh họa: Internet

Chất làm ngọt nhân tạo thay đổi vi khuẩn đường ruột của chúng ta. Nói chung, đường thúc đẩy sự gia tăng lượng đường trong máu cá nhân của bạn, cũng như tăng đột biến insulin. Tất cả những điều này kết hợp lại có thể góp phần làm tăng cân quá mức, đặc biệt là chất béo và cả chứng viêm.

Cũng cần lưu ý rằng chất làm ngọt nhân tạo có xu hướng ngọt hơn đường thông thường hàng trăm lần.

Một chu kỳ luẩn quẩn

Việc tiêu thụ chất làm ngọt nhân tạo sẽ đặt ra tiêu chuẩn thực sự cao đối với khẩu vị của bạn và khuyến khích vị giác của bạn tiếp tục tìm kiếm thứ gì đó ngọt hơn và ngọt hơn mỗi lần.

Chuyên gia Malone cho biết một cách hay để đánh giá xem chế độ ăn uống của bạn có quá ngọt hay không là xem các loại trái cây như táo và dâu tây có ngọt đối với bạn hay không.

Ảnh minh họa: Internet

Nếu câu trả lời là 'không', bạn nên cố gắng giảm 'ngưỡng ngọt' trong khẩu vị của mình. Cô ấy nói: “Hãy cắt giảm một nửa những gì bạn đang làm ngay bây giờ và tiếp tục cắt đôi cho đến khi bạn không sử dụng bất kỳ chất tạo ngọt nào. Hãy cân nhắc việc hạn chế lượng đường của bạn chỉ trong một dịp đặc biệt hoặc trong một món nướng được thưởng thức ở mức độ vừa phải.”

Theo Clevelandclinic