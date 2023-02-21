Thông thường, nguyên nhân là do tập hợp chất béo và cholesterol (mảng bám) không cho đủ máu đi qua động mạch vành của bạn. Thuốc và phẫu thuật có thể điều trị thiếu máu cục bộ cơ tim.

Một cơn đau tim là một trường hợp khẩn cấp. Bạn nên gọi cấp cứu thay vì nhờ ai đó chở bạn đến bệnh viện.

Thiếu máu cơ tim (hoặc thiếu máu cơ tim ) có nghĩa là cơ tim của bạn không nhận đủ máu (có chứa oxy và chất dinh dưỡng ) để hoạt động bình thường. Nếu tình trạng thiếu máu từ động mạch vành nghiêm trọng hoặc kéo dài hơn vài phút, nó có thể làm hỏng cơ tim của bạn. Sau đó, nó trở thành nhồi máu cơ tim (đau tim).

Thiếu máu cơ tim ảnh hưởng đến ai?

Những người bị thiếu máu cơ tim thường có:

Cao huyết áp.

Cholesterol cao.

Bệnh tiểu đường.

Tiền sử gia đình mắc bệnh tim mạch.

Tiền sử sử dụng sản phẩm thuốc lá.

Thiếu máu cơ tim ảnh hưởng đến cơ thể như thế nào?

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Thiếu máu cơ tim gây khó khăn khi vận động, nhất là khi trời lạnh. Khi tình trạng của bạn trở nên tồi tệ hơn, bạn có thể có các triệu chứng thiếu máu cơ tim với hoạt động ngày càng ít đi. Theo thời gian, có thể khó đi lên cầu thang. Cuối cùng, bạn thậm chí có thể có các triệu chứng khi bạn đang nghỉ ngơi.

Các triệu chứng như thế nào?

Triệu chứng phổ biến nhất của thiếu máu cơ tim là cơn đau thắt ngực (còn gọi là cơn đau thắt ngực). Đây là cơn đau ngực (tương tự như chứng khó tiêu hoặc ợ nóng) có cảm giác như:

Khó chịu ở ngực.

Nặng nề.

Áp lực.

Nhức nhối.

Nóng bức.

Tê liệt.

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Có hai loại đau thắt ngực:

Đau thắt ngực ổn định, thường chấm dứt ngay sau khi bạn nghỉ ngơi hoặc dùng thuốc để kiểm soát.

Đau thắt ngực không ổn định, có thể xảy ra bất cứ lúc nào, ngay cả khi bạn đang thư giãn hoặc đang ngủ. Nó có thể không biến mất khi bạn dùng thuốc.

Các triệu chứng thiếu máu cơ tim khác cũng có thể bao gồm:

Đau hoặc khó chịu ở phần trên cơ thể, bao gồm cánh tay, vai trái, lưng, cổ, hàm hoặc dạ dày.

Khó thở hoặc cảm thấy hụt hơi.

Đổ mồ hôi hoặc "mồ hôi lạnh."

Cảm thấy no, khó tiêu hoặc cảm giác nghẹt thở (có thể cảm thấy như ợ nóng).

Buồn nôn hoặc nôn mửa.

Cảm thấy lâng lâng, chóng mặt, rất yếu hoặc lo lắng.

Nhịp tim nhanh hoặc không đều.

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Nếu bạn bị đau thắt ngực hoặc bất kỳ triệu chứng thiếu máu cục bộ nào được liệt kê ở trên kéo dài hơn năm phút, hãy gọi cấp cứu ngay lập tức.

Có thể bị thiếu máu cục bộ hoặc thậm chí là đau tim và không có bất kỳ dấu hiệu cảnh báo nào. Điều này được gọi là thiếu máu cơ tim thầm lặng. Điều này phổ biến nhất ở những người mắc bệnh tiểu đường, nhưng nó có thể xảy ra với bất kỳ ai mắc bệnh tim.

Nguyên nhân gây thiếu máu cơ tim?

Thông thường, một người có nhiều hơn một nguyên nhân gây thiếu máu cơ tim.

Nguyên nhân gây thiếu máu cơ tim bao gồm:

Bệnh động mạch vành

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Đây là sự tích tụ mảng bám và cholesterol bên trong động mạch vành, cung cấp máu cho cơ tim. Sự tích tụ làm hẹp động mạch của bạn đến mức máu giàu oxy mà tim bạn cần không thể đi qua và cơ tim của bạn trở nên thiếu oxy. Điều này gây thiếu máu cục bộ và đau thắt ngực. Mảng xơ vữa động mạch gây ra 70% các cơn đau tim gây tử vong.

Cục máu đông

Khi mảng bám hình thành trong động mạch vành hẹp của bạn vỡ ra, nó có thể thu hút cục máu đông. Khi cục máu đông lắng đọng trong động mạch vành đã bị hẹp, nó có thể gây tắc nghẽn (huyết khối).

Co thắt động mạch vành

Điều này xảy ra khi các động mạch vành co thắt, tạm thời làm giảm hoặc cắt nguồn cung cấp máu cho tim của bạn.

Bóc tách động mạch vành

Tình trạng hiếm gặp này có thể ngăn máu đến tim của bạn.

Thiếu máu cục bộ rất có thể xảy ra khi tim bạn cần nhiều oxy và chất dinh dưỡng hơn mức cần thiết. Nó xảy ra khi trái tim của bạn không thể theo kịp nhu cầu máu ngày càng tăng của cơ thể.

Cơ thể bạn cần nhiều máu hơn khi bạn:

Hoạt động / tập thể dục.

Ăn.

Hào hứng.

Căng thẳng.

Lạnh.

Làm thế nào được chẩn đoán thiếu máu cơ tim?

Ngoài việc lấy tiền sử bệnh và khám sức khỏe, nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn có thể thực hiện các xét nghiệm sau:

Điện tâm đồ (EKG).

Siêu âm tim.

Màn hình Holter.

Kiểm tra căng thẳng tập thể dục.

Chụp mạch vành.

X-quang ngực.

MRI tim.

Ảnh minh họa: Internet

Bác sĩ cũng có thể làm xét nghiệm máu để kiểm tra:

Protein và enzym chỉ xuất hiện trong máu khi cơ tim bị tổn thương.

Nguyên nhân thiếu máu cục bộ.

Cholesterol cao.

Theo Clevelandclinic