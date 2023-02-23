Các triệu chứng ung thư cổ tử cung tiến triển bị hiểu lầm là tác dụng phụ của vắc-xin COVID, phụ nữ cần lưu tâm!

Sức khỏe 23/02/2023 12:10

Ung thư cổ tử cung là một căn bệnh quái ác với chị em phụ nữ. Đã có một tình huống các triệu chứng bị chẩn đoán nhầm sang tác dụng phụ của vaccine Covid.

Người phụ nữ 37 tuổi là mẹ của hai đứa con

Báo báo Express đưa tin chị Katie Pritchard, một bà mẹ 37 tuổi, đã được chẩn đoán mắc bệnh ung thư cổ tử cung giai đoạn cuối sau khi bị chẩn đoán nhầm hai lần. Ung thư cổ tử cung là một loại ung thư xảy ra ở cổ tử cung, là phần dưới của tử cung nối với âm đạo. Điều này là do vi rút u nhú ở người gây ra.

Các triệu chứng ung thư cổ tử cung tiến triển bị hiểu lầm là tác dụng phụ của vắc-xin COVID, phụ nữ cần lưu tâm! - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Theo báo cáo của các phương tiện truyền thông, người mẹ đã bị chẩn đoán sai vì các triệu chứng của cô ấy đã bị loại bỏ do tác dụng phụ của vắc-xin COVID. "Ban đầu, Katie đến gặp bác sĩ gia đình sau khi phát hiện một khối u nhưng được thông báo rằng "không có gì phải lo lắng" vì các triệu chứng của cô ấy có thể là do vắc-xin Pfizer", báo cáo cho biết.

Cô ấy được cho biết đó có thể là một bệnh lây truyền qua đường tình dục

Katie được thông báo rằng khối u có thể là bàng quang bị sa do sinh con. Cô cũng được thông báo rằng khối u có thể là do nhiễm trùng lây truyền qua đường tình dục. "Tôi biết đó không chỉ là chứng sa bàng quang và tôi đã ở bên chồng sắp cưới của mình được 17 năm nên tôi biết đó không phải là bệnh lây truyền qua đường tình dục", cô nói với giới truyền thông.

"Katie không tin tưởng đã tự mình lên lịch hẹn với bác sĩ phụ khoa và được chẩn đoán mắc bệnh ung thư cổ tử cung vào cuối tháng đó nhưng sau đó cô ấy buộc phải chờ đợi ba tháng đau đớn để bắt đầu điều trị, lúc đó ung thư đã lan rộng", báo cáo cho biết.

Các triệu chứng ung thư cổ tử cung tiến triển bị hiểu lầm là tác dụng phụ của vắc-xin COVID, phụ nữ cần lưu tâm! - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Sau khi là nạn nhân của chẩn đoán sai và chờ đợi điều trị trong thời gian dài, cuối cùng cô đã được điều trị ung thư vào tháng 4 năm ngoái. Cô đã trải qua xạ trị, hóa trị và xạ trị.

Mặc dù vào tháng 4, việc điều trị của cô ấy được cho là thành công, nhưng vào tháng 12, căn bệnh ung thư của cô ấy lại quay trở lại. Cô được chẩn đoán mắc bệnh ung thư phổi, vai, cột sống và vùng chậu và được cho là chỉ còn sống được ba tháng.

Katie nói với giới truyền thông rằng mặc dù vào tháng 6, cô được thông báo rằng bệnh ung thư đã biến mất, nhưng sau đó cô bị nhiễm trùng ngực nặng. Các bác sĩ đã tiến hành nội soi phế quản và trấn an cô rằng đó chỉ là một vết nhiễm trùng. “Mãi cho đến khi tôi bắt đầu thấy đau dữ dội ở vai, họ mới quyết định kiểm tra thêm. Trong thời gian này, sự phát triển trong phổi của tôi vốn bị cho là nhiễm trùng một cách sai lầm, đã phát triển đáng kể,” Katie chia sẻ.

Triệu chứng ung thư cổ tử cung cần lưu ý

Các triệu chứng ung thư cổ tử cung tiến triển bị hiểu lầm là tác dụng phụ của vắc-xin COVID, phụ nữ cần lưu tâm! - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Ung thư cổ tử cung được đặc trưng bởi chảy máu giữa các thời kỳ và sau khi quan hệ tình dục. Có khí hư màu trắng có mùi hôi. Một người cũng có khả năng bị đau lưng dưới hoặc đau bụng dưới trong một thời gian dài. Ung thư là bệnh có thể điều trị được khi các triệu chứng được phát hiện ở giai đoạn đầu. Đừng bỏ lỡ các triệu chứng và tìm kiếm sự trợ giúp y tế sớm nhất.

Theo Times of India

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