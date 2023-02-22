Tử thần từ bàn nhậu, rượu hại gan viêm tụy, còn gia tốc huyết áp cao, không bỏ sớm cơ thể còn chịu những ''đả kích'' này

Sức khỏe 22/02/2023 13:30

Tiêu thụ rượu có thể gây tổn hại nghiêm trọng cho cơ thể bạn. Uống quá nhiều rượu theo thời gian hoặc trong một lần uống có thể ảnh hưởng đáng kể đến sức khỏe của bạn.

Từ trái tim đến dạ dày, có thể có cả tác động ngắn hạn và dài hạn khi uống rượu, về lâu dài có thể khó điều trị. Đây là lý do tại sao việc kiềm chế cơn thèm rượu của bạn và chuyển sang lối sống lành mạnh trở nên quan trọng hơn tất cả. Để giúp bạn kiểm tra thực tế chi tiết hơn, đây là một số tác dụng phụ của rượu mà bạn phải biết.

Tử thần từ bàn nhậu, rượu hại gan viêm tụy, còn gia tốc huyết áp cao, không bỏ sớm cơ thể còn chịu những ''đả kích'' này - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Vấn đề tiêu hóa

Uống quá nhiều có thể ảnh hưởng đến sức khỏe tiêu hóa của bạn. Nó có thể ngăn cản đường ruột của bạn tiêu hóa thức ăn, hấp thụ chất dinh dưỡng và vitamin một cách hiệu quả. Hơn nữa, uống quá nhiều cũng có thể gây đầy hơi, chướng bụng, tiêu chảy và đầy bụng.

Rượu cũng có thể gây kích ứng niêm mạc dạ dày, gây ra sự hình thành và tích tụ axit dư thừa. Viêm mãn tính có thể dẫn đến loét dạ dày, có thể gây chảy máu trong.

Huyết áp cao

Tử thần từ bàn nhậu, rượu hại gan viêm tụy, còn gia tốc huyết áp cao, không bỏ sớm cơ thể còn chịu những ''đả kích'' này - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Huyết áp cao là khi áp lực của máu tác động lên thành mạch luôn ở mức quá cao. Rượu cũng liên quan đến các vấn đề liên quan đến tim, bao gồm huyết áp cao. Uống rượu quá mức có thể ảnh hưởng đến các cơ trong mạch máu, buộc nó trở nên hẹp hơn và gây tổn hại nghiêm trọng hơn.

Tử thần từ bàn nhậu, rượu hại gan viêm tụy, còn gia tốc huyết áp cao, không bỏ sớm cơ thể còn chịu những ''đả kích'' này - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Theo Mayo Clinic, uống nhiều hơn ba ly trong một lần làm tăng huyết áp tạm thời, trong khi uống nhiều lần có thể dẫn đến tăng huyết áp lâu dài.

Tổn thương gan

Sau khi bạn uống rượu, nó sẽ được hấp thụ trong dạ dày. Sau đó nó đi vào máu của bạn và đi vào gan. Gan của bạn là cơ quan nội tạng lớn nhất, tiết ra các enzym để phân hủy rượu. Tuy nhiên, uống quá nhiều rượu cùng một lúc hoặc trong thời gian dài có thể gây khó khăn cho việc chuyển hóa rượu.

Tử thần từ bàn nhậu, rượu hại gan viêm tụy, còn gia tốc huyết áp cao, không bỏ sớm cơ thể còn chịu những ''đả kích'' này - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Điều này có thể khiến lượng dư thừa lưu thông trong cơ thể, gây ra gan nhiễm mỡ. Điều này có liên quan đến bệnh gan liên quan đến rượu, đề cập đến tổn thương gan do uống quá nhiều rượu.

Các vấn đề về thần kinh

Các chuyên gia tin rằng rượu làm chậm các hóa chất trong não, chịu trách nhiệm cho một số chức năng bao gồm tập trung, tập trung, tâm trạng và phản xạ. Viện Quốc gia Hoa Kỳ về Lạm dụng Rượu và Nghiện rượu giải thích, "rượu cản trở đường truyền thông tin của não và có thể ảnh hưởng đến cách thức hoạt động của não.

Tử thần từ bàn nhậu, rượu hại gan viêm tụy, còn gia tốc huyết áp cao, không bỏ sớm cơ thể còn chịu những ''đả kích'' này - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Nó tác động đến hệ thần kinh trung ương theo cách có thể dẫn đến các triệu chứng phức tạp như nói lắp, tê và ngứa ran ở bàn chân và bàn tay của bạn và dẫn đến các vấn đề lâu dài như vấn đề về trí nhớ, không có khả năng điều chỉnh cảm xúc, v.v.

Rượu ảnh hưởng đến tuyến tụy như thế nào

Tử thần từ bàn nhậu, rượu hại gan viêm tụy, còn gia tốc huyết áp cao, không bỏ sớm cơ thể còn chịu những ''đả kích'' này - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet

Uống quá nhiều rượu có thể gây viêm tuyến tụy, dẫn đến viêm tụy. Mayo Clinic giải thích tuyến tụy là cơ quan sản xuất các enzym giúp tiêu hóa và kích thích tố giúp điều chỉnh cách cơ thể bạn xử lý đường (glucose). Viêm mãn tính ở tuyến tụy cũng có thể làm tăng nguy cơ ung thư tuyến tụy.

Theo Times of India

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