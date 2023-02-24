Chuyên gia dinh dưỡng Elizabeth Kaliszewski đến từ Hoa Kỳ cho biết, bạn có thể thực hiện một số bước để đưa ra lựa chọn thực phẩm tốt hơn.

Một chế độ ăn uống lành mạnh có lợi cho tất cả mọi người. Nhưng sau khi bạn bị đột quỵ, việc thực hiện những thay đổi tích cực trong cách ăn uống có thể giúp bạn hồi phục nhanh hơ và giúp ngăn ngừa một cơn đột quỵ khác.

Mục tiêu chính của chế độ ăn kiêng sau đột quỵ là kiểm soát huyết áp cao và cholesterol để giảm nguy cơ bị đột quỵ khác. Dưới đây là năm bước cô ấy đề xuất để giúp bạn đạt được mục tiêu đó.

Điều đầu tiên bạn nên biết là một người bình thường ăn ít nhất gấp đôi lượng natri mà họ nên ăn.

Kaliszewski nói: “Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ khuyến nghị không quá 1.500 miligam mỗi ngày. Nhưng một muỗng cà phê muối có 2.300 miligam natri.”

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Một cách đơn giản để giúp giảm lượng natri của bạn là loại bỏ lọ muối khỏi bàn, đặc biệt nếu bạn có thói quen cho muối vào thức ăn trước khi nếm.

Thử thêm nhiều loại thảo mộc và gia vị khi bạn nấu ăn. Điều đó sẽ giúp bạn thêm hương vị cho thức ăn mà không cần thêm muối không cần thiết.

2. Đọc nhãn thành phần

Muối không phải là thứ duy nhất bạn cần nghĩ đến khi cân nhắc nên ăn gì. Trên bao bì có thể ghi “lành mạnh” hoặc “ít natri”, nhưng điều đó không nhất thiết có nghĩa là nó tốt cho bạn.

Kaliszewski nói rằng điều quan trọng là phải đọc bảng thông tin dinh dưỡng trên nhãn sản phẩm. Điều này sẽ cho bạn biết có bao nhiêu natri và chất béo bão hòa trong thực phẩm. Nó cũng sẽ cung cấp cho bạn một thông tin quan trọng mà cô ấy nói rằng nhiều người thường bỏ qua: khẩu phần ăn.

Cô ấy nói: “Hãy hiểu biết về nhãn thực phẩm. Một khẩu phần dường như có lượng natri hoặc chất béo bão hòa thấp, nhưng khẩu phần ghi trên nhãn có thể nhỏ hơn nhiều so với những gì bạn thường ăn.”

3. Tập trung vào ngũ cốc nguyên hạt, trái cây tươi và rau tươi

Những gì bạn ăn cũng quan trọng như những gì bạn tránh.

Nhiều người hông đủ nghị lực để tránh khoai tây chiên hoặc chuyển sang sữa 1%. Bạn cũng cần kết hợp các loại thực phẩm lành mạnh hơn, chẳng hạn như trái cây, rau hoặc protein nạc vào mỗi bữa ăn chính và bữa ăn nhẹ.

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Ví dụ, chọn cà rốt non, táo thái lát hoặc sữa chua Hy Lạp không béo cho bữa ăn nhẹ. Ức gà hoặc cá hồi bỏ da nướng có thể là món chính cho bữa tối tuyệt vời. Hãy thử một món súp thịnh soạn, bổ dưỡng, chẳng hạn như đậu đen cho bữa trưa.

Thực phẩm giàu chất xơ không chỉ tốt cho bạn mà còn thực sự có thể khiến bạn cảm thấy no hơn, do đó bạn ít muốn ăn quá nhiều.

4. Đặt mục tiêu thực tế

Trong một thế giới hoàn hảo, bạn có thể dành thời gian để chuẩn bị tất cả các bữa ăn của mình bằng các nguyên liệu tươi ngon, tốt cho sức khỏe. Nhưng điều đó không phải lúc nào cũng có thể. Tuy nhiên, bạn có thể đưa ra những lựa chọn tốt hơn mà không cần dành toàn bộ thời gian vào bếp.

Một ví dụ mà chuyên gia đưa ra là sử dụng các loại đậu có nhiều chất xơ. Ngâm đậu khô có thể là cách tối ưu nhưng cũng tốn thời gian. Cô ấy nói rằng bạn có thể sử dụng đậu đóng hộp trong các công thức nấu ăn miễn là bạn rửa sạch chúng trước để loại bỏ lượng natri dư thừa.

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Bạn cũng nên chuẩn bị cho mình thành công trong bữa ăn nhẹ.

Trao đổi khoai tây chiên với cà rốt hoặc cần tây để có được món ăn giòn ưng ý. Hãy thử phủ lên bỏng ngô tự làm của bạn một ít phô mai Parmesan thay vì bơ.

Bỏng ngô có thể là món ăn nhẹ hoàn hảo. Nó không chỉ ít calo mà còn có thể ăn ba cốc như một khẩu phần ăn.

5. Nhờ gia đình và bạn bè hỗ trợ

Hãy cho gia đình bạn biết lý do tại sao bạn cần lựa chọn thực phẩm lành mạnh hơn. Hãy nhờ họ giúp lập kế hoạch và chuẩn bị bữa ăn. Họ có thể giúp bạn tìm hoặc tạo ra các công thức nấu ăn ngon và tốt cho sức khỏe.

Ảnh minh họa: Internet

Cuối cùng, những thay đổi bạn thực hiện trong chế độ ăn uống của mình có thể vượt ra ngoài việc ngăn ngừa một cơn đột quỵ khác. Họ cũng có thể khuyến khích thói quen ăn uống lành mạnh hơn trong gia đình và bạn bè của bạn và có thể giúp họ kiểm soát hậu quả của cơn đột quỵ.

Theo Cleveland Clinic