Viêm khớp đau ẩm ỉ: Bạn có thực sự nên tránh các loại rau củ họ cà chua không?

Viêm khớp là tình trạng gây ra các cơn đau buốt ở các khớp xương, điều này cũng khiến nhiều người kiêng dè với các loại rau củ như cà chua vì những niềm tin truyền miệng.
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Liệu các loại rau củ họ cà chua có làm trầm trọng thêm chứng viêm khớp không?
Một trong những lầm tưởng dai dẳng nhất về bệnh viêm khớp liên quan đến việc tránh các loại rau thuộc họ cà chua, trong đó có cà chua, khoai tây, cà tím và ớt chuông.
Một số người đổ lỗi cho tình trạng sưng khớp, đau và cứng khớp do tích tụ solanine, một chất hóa học có vị đắng được tìm thấy trong cây cỏ đêm.
Đúng là solanine là một trong những glykoalkaloid gây nguy hiểm và lá, mầm và thân khoai tây xanh có độc.
Nhưng rất khó có khả năng tránh một lượng nhỏ solanine có trong rau râm sẽ làm dịu cơn đau hoặc viêm khớp của bạn. Nghiên cứu để hỗ trợ tuyên bố này không có trong giới y khoa.
Hơn nữa, sẽ thật đáng tiếc nếu loại bỏ những thực phẩm bổ dưỡng này khỏi chế độ ăn uống của bạn.
Một trong những cách tốt nhất để giảm các triệu chứng viêm khớp và sưng tấy là ăn uống điều độ. Điều đó có nghĩa là tuân theo chế độ ăn kiêng chống viêm như chế độ ăn Địa Trung Hải hoặc chế độ ăn chủ yếu dựa trên thực vật (bao gồm trái cây và rau tươi, các loại đậu, ngũ cốc nguyên hạt, các loại hạt và chất béo lành mạnh).
Bạn cũng nên hạn chế ăn thịt, đặc biệt là thịt đã qua chế biến như xúc xích; đồ chiên rán; thực phẩm chế biến và các dạng carbohydrate tinh chế khác.
Theo Cleveland Clinic