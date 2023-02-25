Sốt và bốc hỏa coi chừng do ung thư lan rộng, đặc biệt là loại liên quan đến máu

Sức khỏe 25/02/2023 19:26

Khả năng xâm lấn mô của ung thư là một trong những động lực chính đằng sau sự di căn hoặc sự lây lan của ung thư sang các bộ phận khác của cơ thể.

Nhiệt độ cơ thể tăng có thể là dấu hiệu cho thấy khối u đang xâm lấn mô lân cận. Sốt là thuật ngữ y khoa chỉ tình trạng tăng nhiệt độ cơ thể hoặc sốt, đây là một phản ứng thông thường đối với nhiễm trùng hoặc bệnh tật.

Phổ biến hơn trong ung thư máu

Sốt và bốc hỏa coi chừng do ung thư lan rộng, đặc biệt là loại liên quan đến máu - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Khi sốt xuất hiện ở bệnh nhân ung thư, đó thường là dấu hiệu cho thấy ung thư đã lan rộng hoặc tiến triển. Theo Cancer Research UK, “nó có thể rất khó chịu và gây ra nhiều lo lắng cho bạn và những người chăm sóc bạn.”

Sốt hoặc tăng nhiệt cơ thể là một triệu chứng phổ biến của tất cả các loại ung thư. Một số nghiên cứu cho biết triệu chứng này phổ biến hơn ở các bệnh ung thư máu như bệnh bạch cầu và ung thư hạch.

Sốt trong các bệnh ung thư phổ biến khác

Sốt và bốc hỏa coi chừng do ung thư lan rộng, đặc biệt là loại liên quan đến máu - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Các bệnh ung thư phổ biến như ung thư vú, ung thư phổi và ung thư ruột ít gây sốt hơn. Tuy nhiên, Cancer Research UK giải thích rằng một người mắc các bệnh ung thư này cũng có thể bị sốt nếu khối u của họ đã lan đến gan. Nó cũng có thể chỉ ra rằng ung thư đang gây tắc nghẽn ở đâu đó trong cơ thể.

Nguyên nhân gây sốt?

Không rõ tại sao một số bệnh ung thư lại gây sốt hơn những bệnh khác. Một giả thuyết cho rằng một số bệnh tạo ra độc tố, có thể gây sốt.

Sốt và bốc hỏa coi chừng do ung thư lan rộng, đặc biệt là loại liên quan đến máu - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Theo Trung tâm Ung thư Toàn diện Roswell Park, chất gây sốt có thể có vai trò trong cơn sốt ung thư. “Một khối u có thể tạo ra chất gây sốt, gây nhiễm trùng tạo ra chất gây sốt hoặc cản trở hoạt động bình thường của vùng dưới đồi.” Chất gây sốt là một chất (sinh vật truyền nhiễm hoặc độc tố sản phẩm của chúng hoặc cytokine) gây sốt. 

Bốc hỏa và đổ mồ hôi ban đêm

Sốt và bốc hỏa coi chừng do ung thư lan rộng, đặc biệt là loại liên quan đến máu - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Sốt là một dấu hiệu hiển nhiên của các phản ứng viêm diễn ra trong cơ thể, tạp chí Herald Scholarly Open Access lưu ý. Cơ thể có thể phản ứng với cơn sốt bằng cách đổ mồ hôi để giúp nhiệt thoát ra khỏi cơ thể. Đây là một lý do tại sao bệnh nhân ung thư thường bị bốc hỏa và đổ mồ hôi ban đêm trước khi chẩn đoán.

Khi nào cần đi khám bác sĩ?

Sốt và bốc hỏa coi chừng do ung thư lan rộng, đặc biệt là loại liên quan đến máu - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Tốt nhất là đừng bỏ qua cơn sốt của bạn và tham khảo ý kiến ​​​​bác sĩ ngay khi bạn trải qua. Điều trị sớm nhiễm trùng hoặc sốt có thể ngăn ngừa các biến chứng nghiêm trọng hơn trong tương lai. Điều quan trọng cần lưu ý là ở những bệnh nhân ung thư đang được điều trị, sốt hoặc sốt có thể là tác dụng phụ của thuốc, thay vì là một triệu chứng của bệnh.

Theo Times of India

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