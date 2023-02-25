Ngón tay, ngón chân xuất hiện dấu hiệu này coi chừng cholesterol cao không tưởng, điều trị ngay kẻo ảnh hưởng tim mạch

Sức khỏe 25/02/2023 19:30

Cholesterol tăng cao có thể biểu hiện qua cả bàn tay và bàn chân, nếu không khám sớm sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến tim mạch.

Điều quan trọng là mọi người phải theo dõi mức cholesterol của họ. Ngứa ran ở tay và chân là do sự gián đoạn lưu lượng máu đến các bộ phận cụ thể của cơ thể.

Ngón tay, ngón chân xuất hiện dấu hiệu này coi chừng cholesterol cao không tưởng, điều trị ngay kẻo ảnh hưởng tim mạch - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nồng độ cholesterol trong máu cao khiến máu chảy dày đặc, cản trở dòng máu bình thường đến các dây thần kinh và dẫn đến cảm giác ngứa ran.

Các yếu tố dẫn đến cholesterol cao

Ngón tay, ngón chân xuất hiện dấu hiệu này coi chừng cholesterol cao không tưởng, điều trị ngay kẻo ảnh hưởng tim mạch - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tiến sĩ Tanmai Yermal Jain, Chuyên gia tư vấn - Tim mạch, Bệnh viện Manipal, Kharadi, Pune cho biết, "Một số bệnh và tình huống đáng lo ngại có nhiều khả năng xảy ra do mức cholesterol cao. Bên cạnh việc ăn các bữa ăn nhiều chất béo, hút thuốc, uống rượu, không tập thể dục và thừa cân là những yếu tố khác góp phần tích tụ cholesterol trong hệ thống của chúng ta. Điều này có thể dẫn đến tắc nghẽn mạch máu và có thể dẫn đến các tình trạng gây tử vong bao gồm đau tim hoặc đột quỵ."

Đau ngón tay, ngón chân

Ngón tay, ngón chân xuất hiện dấu hiệu này coi chừng cholesterol cao không tưởng, điều trị ngay kẻo ảnh hưởng tim mạch - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Cholesterol cao cũng có thể được biểu hiện bằng các ngón tay và ngón chân bị đau. Cholesterol tích tụ trong các động mạch máu ở tay và chân có thể khiến chúng bị đau khi chạm vào. Một dấu hiệu khác của mức cholesterol cao thường xuất hiện là ngứa ran ở ngón tay và ngón chân.

Lắng đọng cholesterol màu vàng trên lòng bàn tay

Ngón tay, ngón chân xuất hiện dấu hiệu này coi chừng cholesterol cao không tưởng, điều trị ngay kẻo ảnh hưởng tim mạch - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Tiến sĩ Yermal nói: "Tăng cholesterol sẽ có các chất lắng đọng màu hơi vàng trên da, đặc biệt là quanh mắt và đôi khi ở lòng bàn tay và mặt sau của cẳng chân. Nó được gọi là Xanthelasma, là u vàng nếu nó ở quanh mắt. cholesterol tích tụ ở bất kỳ bộ phận nào khác của cơ thể như tay hoặc chân. Cholesterol cao không gây tê đầu ngón tay."

Có dấu hiệu màu vàng và cam lắng đọng trên mắt

Có những khối u nhỏ màu hơi vàng và màu cam hoặc lắng đọng trên da, đặc biệt là ở mí mắt trên hoặc lòng bàn tay hoặc phần dưới của chân. Nếu tình trạng đạt đến mức tăng chất béo trung tính, sẽ có sự hình thành các cụm chất béo tích tụ trong cơ thể. Tăng cholesterol và tăng triglycerid máu dẫn đến các bệnh về tim mạch và thần kinh cho người bệnh.

Để ngăn ngừa bệnh, hãy đảm bảo rằng bạn điều chỉnh lối sống, điều chỉnh chế độ ăn uống và tập thể dục thường xuyên. Nếu tình trạng ở mức cao hơn, thuốc phải được bắt đầu để tiếp tục đạt được tình trạng tối ưu.

Ngón tay, ngón chân xuất hiện dấu hiệu này coi chừng cholesterol cao không tưởng, điều trị ngay kẻo ảnh hưởng tim mạch - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Đảm bảo rằng bạn đang tập thể dục mỗi ngày và áp dụng một chế độ ăn uống lành mạnh giàu tất cả các chất dinh dưỡng vi lượng và đa lượng. Hãy dành thời gian tích cực cả ngày bằng cách đi bộ và đi cầu thang bộ thay vì thang máy. Giữ tâm trí của bạn thoải mái cũng có thể có lợi cho bạn. Cố gắng thiền và tập thở để giữ cho tâm trí của bạn khỏe mạnh và không bị căng thẳng.

Theo Times of India

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