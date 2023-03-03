Những triệu chứng báo hiệu sỏi thận tuyệt đối không nên bỏ qua kẻo ôm họa vào người

Một số yếu tố bao gồm chế độ ăn uống, thừa cân, một số điều kiện y tế và một số chất bổ sung và thuốc có thể dẫn đến sự hình thành sỏi thận. Các triệu chứng có thể khác nhau từ người này sang người khác tùy thuộc vào mức độ tiến triển của tình trạng. Điều đó nói rằng một số dấu hiệu phổ biến nhất của sỏi thận như sau.

Phòng khám Mayo Clinic giải thích rằng sỏi thận là những chất lắng đọng cứng được hình thành từ khoáng chất và muối phát triển bên trong thận.

Theo Mayo Clinic, sỏi thận phát triển trong niệu quản có thể chặn dòng nước tiểu và khiến thận sưng lên và niệu quản co thắt, có thể rất đau. Cơ quan y tế mô tả cơn đau là 'dữ dội, sắc nét' xảy ra ở bên hông và lưng, bên dưới xương sườn.

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Ngoài ra, cơn đau lan xuống vùng bụng dưới và háng, xuất hiện theo từng đợt và cường độ dao động hoặc cảm giác nóng rát khi đi tiểu cũng có thể là dấu hiệu của sỏi thận.

Vấn đề tiết niệu

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Sỏi thận có thể gây ra các vấn đề về tiểu tiện. Chúng bao gồm đi tiểu thường xuyên, khó đi tiểu hoặc không thể đi tiểu, cảm giác đau rát khi đi tiểu và nước tiểu đục. Tất cả những điều này thường có thể bị hiểu nhầm là các tình trạng tiết niệu khác. Tuy nhiên, tự kiểm tra là cách tốt nhất để chẩn đoán nó.

Máu trong nước tiểu

Hầu hết những người bị sỏi thận đều có máu trong nước tiểu. Điều này còn được gọi là 'tiểu máu'. Sự xuất hiện của nước tiểu thường có màu hồng hoặc hơi đỏ. Trong một số trường hợp, máu hầu như không nhìn thấy được cho đến khi mẫu nước tiểu được xét nghiệm trong phòng thí nghiệm.

Sốt, buồn nôn

Một số triệu chứng phổ biến nhất cũng bao gồm buồn nôn và nôn. Mayo Clinic cho biết những người bị sỏi thận cũng có thể bị sốt và ớn lạnh nếu bị nhiễm trùng.

Khi nào nên đi khám bác sĩ

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Mặc dù khám sức khỏe định kỳ có thể giúp chẩn đoán sự hiện diện của sỏi thận, nhưng điều quan trọng là phải biết khi nào nó nghiêm trọng nhất. Hãy đến bác sĩ nếu:

- bạn cảm thấy đau nhói, dữ dội

- cơn đau của bạn đi kèm với buồn nôn nôn

- cơn đau của bạn đi kèm với sốt và ớn lạnh

- máu trong nước tiểu của bạn

- khó đi tiểu

Theo Times of India