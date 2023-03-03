Từ biến chứng thần kinh đến hủy hoại tim mạch, đây là 5 tác động xấu của viêm khớp dạng thấp sẽ ăn mòn cơ thể

Đây là một bệnh tự miễn dịch và viêm nhiễm, trong đó hệ thống miễn dịch của bạn tấn công các tế bào khỏe mạnh trong cơ thể vì nhầm nó với mầm bệnh ngoại lai. Điều này gây viêm ở một số bộ phận của cơ thể bao gồm cả khớp. Chúng ta hãy xem viêm khớp dạng thấp ảnh hưởng đến các bộ phận khác nhau của cơ thể như thế nào và các triệu chứng mà nó có thể gây ra.

Nếu không được điều trị, các triệu chứng đôi khi có thể lan sang các bộ phận khác của cơ thể, bao gồm mắt cá chân, khuỷu tay, hông và vai.

Viêm khớp dạng thấp chủ yếu ảnh hưởng đến các khớp ở bàn tay, cổ tay và đầu gối, trong đó niêm mạc khớp ở những vùng này bị viêm và sưng lên, gây tổn thương mô và dẫn đến các triệu chứng như đau mãn tính, mất thăng bằng và trong trường hợp nghiêm trọng là biến dạng.

Mạch máu

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Viêm khớp dạng thấp chủ yếu ảnh hưởng đến các khớp. Tuy nhiên, nó cũng có thể gây viêm mạch máu. Tình trạng này được gọi là viêm mạch dạng thấp. Nó thường xảy ra khi bạn bị RA trong một thời gian dài, ảnh hưởng đến các mạch máu trên da, ngón tay và ngón chân, dây thần kinh, mắt và tim. Theo Cedars Sinai, RA không được điều trị có thể gây ra các biến chứng nghiêm trọng, kể cả tử vong.

Biến chứng thần kinh

Trang WebMD nói rằng viêm khớp dạng thấp có thể làm tổn thương các dây thần kinh ngoại biên, tạo nên một phần của hệ thống thần kinh ngoại vi.

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Tình trạng viêm do tình trạng này gây ra có thể gây áp lực lên các dây thần kinh, gây ra hội chứng ống cổ tay, một tình trạng dẫn đến yếu, tê và/hoặc ngứa ran ở ngón cái, ngón trỏ và ngón giữa.

Thay đổi tâm trạng

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Theo một báo cáo được công bố trên Viện Y tế Quốc gia (NIH), "Trầm cảm và lo lắng là những vấn đề tâm thần lớn có thể liên quan đến RA do cơ chế sinh học và liên quan đến cytokine hoặc do tác động tâm lý của nghịch cảnh y tế mãn tính đối với bệnh nhân. sức khỏe tinh thần của bệnh nhân”. Hơn nữa, cơ quan y tế đã lưu ý rằng những người có tình trạng sức khỏe tâm thần ít đáp ứng với điều trị hơn và góp phần vào hoạt động của bệnh RA cao hơn.

Các triệu chứng phổ biến của RA cần lưu ý

Vì viêm khớp dạng thấp ảnh hưởng đến các bộ phận khác nhau của cơ thể nên nó có thể gây ra một số triệu chứng.

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Một số triệu chứng phổ biến của RA bao gồm:

Đau và nhức ở nhiều khớp

Cứng ở nhiều khớp

Đau và sưng ở nhiều khớp

Sụt cân

Mệt mỏi

Yếu sức

Tim mạch

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Viêm khớp dạng thấp có liên quan đến tình trạng viêm ở một hoặc nhiều khớp. Theo Mayo Clinic, điều này làm tăng nguy cơ xơ cứng và tắc nghẽn động mạch, cũng như viêm túi bao quanh tim của bạn. Điều này có thể khiến một người dễ mắc các bệnh về tim như đau tim, đột quỵ, rung tâm nhĩ và suy tim.

Theo Times of India