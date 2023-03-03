Từ biến chứng thần kinh đến hủy hoại tim mạch, đây là 5 tác động xấu của viêm khớp dạng thấp sẽ ăn mòn cơ thể

Sức khỏe 03/03/2023 06:10

Viêm khớp dạng thấp (RA) là một căn bệnh cực kỳ khó chịu dẫn đến các triệu chứng đau đớn và có thể ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống.

Đây là một bệnh tự miễn dịch và viêm nhiễm, trong đó hệ thống miễn dịch của bạn tấn công các tế bào khỏe mạnh trong cơ thể vì nhầm nó với mầm bệnh ngoại lai. Điều này gây viêm ở một số bộ phận của cơ thể bao gồm cả khớp. Chúng ta hãy xem viêm khớp dạng thấp ảnh hưởng đến các bộ phận khác nhau của cơ thể như thế nào và các triệu chứng mà nó có thể gây ra.

Những vấn đề chung

Từ biến chứng thần kinh đến hủy hoại tim mạch, đây là 5 tác động xấu của viêm khớp dạng thấp sẽ ăn mòn cơ thể - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Viêm khớp dạng thấp chủ yếu ảnh hưởng đến các khớp ở bàn tay, cổ tay và đầu gối, trong đó niêm mạc khớp ở những vùng này bị viêm và sưng lên, gây tổn thương mô và dẫn đến các triệu chứng như đau mãn tính, mất thăng bằng và trong trường hợp nghiêm trọng là biến dạng.

Nếu không được điều trị, các triệu chứng đôi khi có thể lan sang các bộ phận khác của cơ thể, bao gồm mắt cá chân, khuỷu tay, hông và vai.

Mạch máu

Từ biến chứng thần kinh đến hủy hoại tim mạch, đây là 5 tác động xấu của viêm khớp dạng thấp sẽ ăn mòn cơ thể - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Viêm khớp dạng thấp chủ yếu ảnh hưởng đến các khớp. Tuy nhiên, nó cũng có thể gây viêm mạch máu. Tình trạng này được gọi là viêm mạch dạng thấp. Nó thường xảy ra khi bạn bị RA trong một thời gian dài, ảnh hưởng đến các mạch máu trên da, ngón tay và ngón chân, dây thần kinh, mắt và tim. Theo Cedars Sinai, RA không được điều trị có thể gây ra các biến chứng nghiêm trọng, kể cả tử vong.

Biến chứng thần kinh

Trang WebMD nói rằng viêm khớp dạng thấp có thể làm tổn thương các dây thần kinh ngoại biên, tạo nên một phần của hệ thống thần kinh ngoại vi.

Từ biến chứng thần kinh đến hủy hoại tim mạch, đây là 5 tác động xấu của viêm khớp dạng thấp sẽ ăn mòn cơ thể - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tình trạng viêm do tình trạng này gây ra có thể gây áp lực lên các dây thần kinh, gây ra hội chứng ống cổ tay, một tình trạng dẫn đến yếu, tê và/hoặc ngứa ran ở ngón cái, ngón trỏ và ngón giữa.

Thay đổi tâm trạng

Từ biến chứng thần kinh đến hủy hoại tim mạch, đây là 5 tác động xấu của viêm khớp dạng thấp sẽ ăn mòn cơ thể - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Theo một báo cáo được công bố trên Viện Y tế Quốc gia (NIH), "Trầm cảm và lo lắng là những vấn đề tâm thần lớn có thể liên quan đến RA do cơ chế sinh học và liên quan đến cytokine hoặc do tác động tâm lý của nghịch cảnh y tế mãn tính đối với bệnh nhân. sức khỏe tinh thần của bệnh nhân”. Hơn nữa, cơ quan y tế đã lưu ý rằng những người có tình trạng sức khỏe tâm thần ít đáp ứng với điều trị hơn và góp phần vào hoạt động của bệnh RA cao hơn.

Các triệu chứng phổ biến của RA cần lưu ý

Vì viêm khớp dạng thấp ảnh hưởng đến các bộ phận khác nhau của cơ thể nên nó có thể gây ra một số triệu chứng.

Từ biến chứng thần kinh đến hủy hoại tim mạch, đây là 5 tác động xấu của viêm khớp dạng thấp sẽ ăn mòn cơ thể - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Một số triệu chứng phổ biến của RA bao gồm:

  • Đau và nhức ở nhiều khớp
  • Cứng ở nhiều khớp
  • Đau và sưng ở nhiều khớp
  • Sụt cân
  • Mệt mỏi 
  • Yếu sức

Tim mạch

Từ biến chứng thần kinh đến hủy hoại tim mạch, đây là 5 tác động xấu của viêm khớp dạng thấp sẽ ăn mòn cơ thể - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet

Viêm khớp dạng thấp có liên quan đến tình trạng viêm ở một hoặc nhiều khớp. Theo Mayo Clinic, điều này làm tăng nguy cơ xơ cứng và tắc nghẽn động mạch, cũng như viêm túi bao quanh tim của bạn. Điều này có thể khiến một người dễ mắc các bệnh về tim như đau tim, đột quỵ, rung tâm nhĩ và suy tim.

Theo Times of India

Ung thư tuyến tụy gia tăng ở phụ nữ: Các triệu chứng tuyệt đối đừng bỏ qua

Ung thư tuyến tụy gia tăng ở phụ nữ: Các triệu chứng tuyệt đối đừng bỏ qua

Các nhà nghiên cứu đã cảnh báo rằng tỷ lệ ung thư tuyến tụy đang tăng nhanh ở phụ nữ trẻ.

Xem thêm
Từ khóa:   bệnh viêm khớp dạng thấp triệu chứng viêm khớp dạng thấp dấu hiệu bị viêm khớp

TIN MỚI NHẤT

Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất

Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất

Dinh dưỡng 52 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Sau hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 7 phút trước
Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 22 phút trước
Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 22 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 2 phút trước
Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 7 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 2 phút trước
Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Sao quốc tế 12 giờ 38 phút trước
2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Xã hội 12 giờ 49 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 52 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm