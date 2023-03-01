Bệnh gan do rượu: Dấu hiệu ban đầu báo hiệu gan bị tổn thương vì 'chất kích thích' khó bỏ của nhiều người

Sức khỏe 01/03/2023 05:00

Gan chịu trách nhiệm cho hơn 500 chức năng cơ thể khác nhau. Tuy nhiên, uống quá nhiều rượu có thể dẫn đến sự tích tụ chất béo trong gan.

Ngoài bệnh gan, uống rượu thường xuyên còn liên quan đến ung thư, bệnh tim và tổn thương não. Dưới đây là một số dấu hiệu và triệu chứng ban đầu có thể cho thấy gan của bạn có thể đã bị tổn hại do uống quá nhiều rượu.

Bệnh gan do rượu: Dấu hiệu ban đầu báo hiệu gan bị tổn thương vì 'chất kích thích' khó bỏ của nhiều người - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Triệu chứng ban đầu

Các chuyên gia lưu ý, các triệu chứng ban đầu của bệnh gan do rượu thường rất mơ hồ nên người bệnh không phát hiện kịp thời các dấu hiệu tổn thương gan do rượu. Những dấu hiệu này bao gồm:

Bệnh gan do rượu: Dấu hiệu ban đầu báo hiệu gan bị tổn thương vì 'chất kích thích' khó bỏ của nhiều người - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

- Đau bụng

- Mệt mỏi

- Buồn nôn

- Bệnh tiêu chảy

- Cảm thấy không khỏe

- Ăn mất ngon

Dấu hiệu của bệnh gan tiến triển liên quan đến rượu

Dưới đây là một số triệu chứng quan trọng liên quan đến bệnh gan tiến triển liên quan đến rượu:

Bệnh gan do rượu: Dấu hiệu ban đầu báo hiệu gan bị tổn thương vì 'chất kích thích' khó bỏ của nhiều người - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

- Vàng da

- Sưng ở chân, mắt cá chân, bàn chân và bụng

- Sốt và run rẩy

- Ngứa da và rụng tóc

- Giảm cân rõ rệt

- Yếu sức

- Các vấn đề về trí nhớ và nhầm lẫn

- Mất ngủ

- Nôn ra máu

- Phân màu đen

- Dễ bị chảy máu và bầm tím

- Tăng nhạy cảm với rượu và thuốc

Nguy cơ liên quan đến gan nhiễm mỡ

Bệnh gan do rượu: Dấu hiệu ban đầu báo hiệu gan bị tổn thương vì 'chất kích thích' khó bỏ của nhiều người - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Gan nhiễm mỡ "là một dấu hiệu cho thấy tổn thương lâu dài hơn có thể xảy ra trong tương lai", các chuyên gia tại Alcohol Change UK cảnh báo, đồng thời cho biết thêm, "Khoảng một phần ba số người bị gan nhiễm mỡ sẽ phát triển bệnh viêm gan do rượu."

Các dấu hiệu như nôn mửa và vàng da có thể cảnh báo rằng bệnh suy gan có thể xảy ra.

Kiêng rượu là điều quan trọng

Bệnh gan do rượu: Dấu hiệu ban đầu báo hiệu gan bị tổn thương vì 'chất kích thích' khó bỏ của nhiều người - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Gan có khả năng tự chữa lành. Tuy nhiên, nó chỉ có thể tự lành khi một người kiêng rượu. Tổn thương gan liên tục sẽ dẫn đến sự phát triển của mô sẹo.

Không có cách chữa bệnh xơ gan. Tuy nhiên, những người bỏ rượu hoàn toàn có cơ hội sống sót cao hơn.

Dễ bị nhiễm trùng gia tăng

Bệnh gan do rượu: Dấu hiệu ban đầu báo hiệu gan bị tổn thương vì 'chất kích thích' khó bỏ của nhiều người - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet

Tổn thương gan do uống quá nhiều rượu có thể làm suy yếu hệ thống miễn dịch. Điều này có thể khiến cơ thể bạn dễ bị nhiễm trùng hơn, đặc biệt là nhiễm trùng tiết niệu và nhiễm trùng đường hô hấp như viêm phổi. Vì thế bạn nên kiêng uống rượu.

Làm thế nào để biết nếu có vấn đề về gan do uống rượu?

NHS Vương quốc Anh khuyên bạn nên tự trả lời những câu hỏi sau để xác định xem bạn có đang uống quá nhiều hay không:

Bệnh gan do rượu: Dấu hiệu ban đầu báo hiệu gan bị tổn thương vì 'chất kích thích' khó bỏ của nhiều người - Ảnh 7
Ảnh minh họa: Internet

- Bạn đã bao giờ nghĩ rằng bạn nên cắt giảm việc uống rượu của bạn chưa?

- Mọi người có làm phiền bạn bằng cách chỉ trích việc uống rượu của bạn không?

- Bạn đã bao giờ cảm thấy tội lỗi về việc uống rượu của mình chưa?

- Bạn đã bao giờ uống rượu vào buổi sáng để vượt qua tâm trạng buồn nào đó và ổn định thần kinh chưa?

Nếu bạn trả lời 'có' cho bất kỳ câu hỏi nào trong số này, bạn có thể có vấn đề về rượu và nên hỏi ý kiến ​​bác sĩ để được giúp đỡ.

Theo Times of India

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