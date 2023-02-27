5 biểu hiện 'tố cáo' cơ thể thiếu đạm trầm trọng, không muốn suy kiệt sức khỏe cần bổ sung ngay

Sức khỏe 27/02/2023 12:17

Protein là một chất dinh dưỡng đa lượng được tạo thành từ các axit amin. Nó cần thiết cho cơ thể của bạn và thường được gọi là khối xây dựng cơ bắp.

Protein không chỉ quan trọng đối với việc sửa chữa và duy trì cơ bắp mà còn cung cấp năng lượng cho cơ thể và điều hòa nội tiết tố. Hơn nữa, nó hoạt động như các enzym đẩy nhanh các phản ứng hóa học, điều chỉnh quá trình vận chuyển các chất qua màng tế bào và bảo vệ chống lại bệnh tật.

5 biểu hiện 'tố cáo' cơ thể thiếu đạm trầm trọng, không muốn suy kiệt sức khỏe cần bổ sung ngay - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Theo Hệ thống Y tế Phòng khám Mayo, chế độ ăn uống được khuyến nghị để ngăn ngừa tình trạng thiếu hụt cho 'một người trưởng thành trung bình ít vận động' là 0,8 gam cho mỗi kg trọng lượng cơ thể. Tuy nhiên, bạn nên tăng lượng tiêu thụ nếu nhận thấy bất kỳ dấu hiệu nào sau đây (sau khi tham khảo ý kiến ​​​​bác sĩ).

Suy nhược, mất cơ và mệt mỏi

5 biểu hiện 'tố cáo' cơ thể thiếu đạm trầm trọng, không muốn suy kiệt sức khỏe cần bổ sung ngay - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Thiếu protein trong chế độ ăn uống của bạn có thể dẫn đến suy nhược, mệt mỏi và mất cơ bắp. Điều này là do khi cơ thể thiếu protein trong chế độ ăn uống, cơ thể sẽ đáp ứng nhu cầu protein từ cơ xương. Theo thời gian, nó dẫn đến teo cơ, từ đó làm giảm sức mạnh và làm chậm quá trình trao đổi chất của bạn. Do đó, gây ra suy nhược và mệt mỏi.

Vết thương hồi phục chậm

5 biểu hiện 'tố cáo' cơ thể thiếu đạm trầm trọng, không muốn suy kiệt sức khỏe cần bổ sung ngay - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Nếu gần đây bạn bị chấn thương do tai nạn hoặc do thói quen tập luyện cường độ cao hoặc nếu bạn vừa trải qua một cuộc phẫu thuật và vẫn đang hồi phục sau đó, lượng protein thấp trong cơ thể có thể làm chậm quá trình chữa lành vết thương. Các tế bào mới có thể mất nhiều thời gian để xây dựng lại, khiến vết thương khó lành.

Tăng cảm giác đói

5 biểu hiện 'tố cáo' cơ thể thiếu đạm trầm trọng, không muốn suy kiệt sức khỏe cần bổ sung ngay - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Nếu bạn liên tục cảm thấy đói, thèm ăn hoặc thấy mình ăn vặt vô độ, thì đó có thể là dấu hiệu của sự thiếu hụt protein. Protein là một chất dinh dưỡng đa lượng giúp no lâu, giúp bạn no lâu hơn. Do đó, khi bạn ăn ít hơn, rất có thể cơn đói sẽ ập đến với bạn.

Suy giảm chức năng miễn dịch

Thiếu protein cũng có thể khiến bạn bị ốm. Protein rất quan trọng đối với hệ thống miễn dịch của bạn và cung cấp cho nó sự tăng cường cần thiết để ngăn chặn vi-rút và vi khuẩn.

Hơn nữa, các tế bào miễn dịch được tạo thành từ các axit amin, về cơ bản là protein. Điều đó nói rằng, hãy nạp vào lượng protein của bạn và tránh xa các bệnh nhiễm trùng do vi-rút và vi khuẩn.

Các vấn đề liên quan đến tóc, móng, da

5 biểu hiện 'tố cáo' cơ thể thiếu đạm trầm trọng, không muốn suy kiệt sức khỏe cần bổ sung ngay - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Các dấu hiệu ban đầu khác của lượng protein thấp trong cơ thể bao gồm móng tay yếu, dễ gãy, da khô và tóc mỏng. Điều này xảy ra vì da, tóc và móng của chúng ta được tạo thành từ một số loại protein như elastin, collagen và keratin. Do đó, thiếu hoặc thiếu protein có thể ảnh hưởng đến tóc, da và móng của chúng ta.

Theo Times of India

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