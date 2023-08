5 biểu hiện 'tố cáo' cơ thể thiếu đạm trầm trọng, không muốn suy kiệt sức khỏe cần bổ sung ngay

Thiếu protein trong chế độ ăn uống của bạn có thể dẫn đến suy nhược, mệt mỏi và mất cơ bắp. Điều này là do khi cơ thể thiếu protein trong chế độ ăn uống, cơ thể sẽ đáp ứng nhu cầu protein từ cơ xương. Theo thời gian, nó dẫn đến teo cơ, từ đó làm giảm sức mạnh và làm chậm quá trình trao đổi chất của bạn. Do đó, gây ra suy nhược và mệt mỏi.

Vết thương hồi phục chậm

Nếu gần đây bạn bị chấn thương do tai nạn hoặc do thói quen tập luyện cường độ cao hoặc nếu bạn vừa trải qua một cuộc phẫu thuật và vẫn đang hồi phục sau đó, lượng protein thấp trong cơ thể có thể làm chậm quá trình chữa lành vết thương. Các tế bào mới có thể mất nhiều thời gian để xây dựng lại, khiến vết thương khó lành.

Tăng cảm giác đói

Nếu bạn liên tục cảm thấy đói, thèm ăn hoặc thấy mình ăn vặt vô độ, thì đó có thể là dấu hiệu của sự thiếu hụt protein. Protein là một chất dinh dưỡng đa lượng giúp no lâu, giúp bạn no lâu hơn. Do đó, khi bạn ăn ít hơn, rất có thể cơn đói sẽ ập đến với bạn.

Suy giảm chức năng miễn dịch

Thiếu protein cũng có thể khiến bạn bị ốm. Protein rất quan trọng đối với hệ thống miễn dịch của bạn và cung cấp cho nó sự tăng cường cần thiết để ngăn chặn vi-rút và vi khuẩn.

Hơn nữa, các tế bào miễn dịch được tạo thành từ các axit amin, về cơ bản là protein. Điều đó nói rằng, hãy nạp vào lượng protein của bạn và tránh xa các bệnh nhiễm trùng do vi-rút và vi khuẩn.

Các vấn đề liên quan đến tóc, móng, da

Các dấu hiệu ban đầu khác của lượng protein thấp trong cơ thể bao gồm móng tay yếu, dễ gãy, da khô và tóc mỏng. Điều này xảy ra vì da, tóc và móng của chúng ta được tạo thành từ một số loại protein như elastin, collagen và keratin. Do đó, thiếu hoặc thiếu protein có thể ảnh hưởng đến tóc, da và móng của chúng ta.

Theo Times of India