6 thói quen nên thực hiện để cứu hàm răng vàng ố, hơi thở có mùi

Miệng được kết nối với đường hô hấp và tiêu hóa, điều đó có nghĩa là nhiều vi trùng có thể xâm nhập qua miệng của bạn và được chuyển đến phần còn lại của cơ thể bạn. Đó là lý do tại sao việc giữ miệng sạch sẽ suốt cả ngày và chú ý đến cả những điều nhỏ nhặt là rất quan trọng.

Một lý do chính cho điều này có thể là do bạn đang đánh răng quá mạnh và bằng bàn chải đánh răng có lông cứng. Khuyến cáo từ các nha sĩ là mọi người nên đánh răng bằng bàn chải đánh răng có lông mềm theo chuyển động tròn. Họ không nên dùng quá nhiều áp lực để bảo vệ răng khỏi bị mài mòn.

2. Nhớ chải lưỡi

Bỏ qua việc chải lưỡi có thể đồng nghĩa với việc tất cả vi khuẩn tích tụ trên đó sẽ có cơ hội sinh sôi. Trong trường hợp này, bạn có thể bắt đầu cảm thấy hơi thở có mùi, không thể nếm thức ăn, bệnh nướu răng và thậm chí là nhiễm trùng nấm men. Đó là lý do tại sao việc bắt đầu sử dụng dụng cụ cạo lưỡi là rất quan trọng, vì nó thuận tiện cho lưỡi của bạn hơn nhiều so với bàn chải đánh răng thông thường.

Nếu bạn sử dụng bàn chải đánh răng, trước tiên bạn cần súc miệng bằng nước ấm. Bắt đầu từ phía sau lưỡi và rất nhẹ nhàng, đảm bảo không chạm vào nướu hoặc răng của bạn. Sau khi hoàn thành, bạn cần rửa lại một lần nữa để loại bỏ vi khuẩn còn sót lại.

3. Dùng nước súc miệng và hạn chế ăn thức ăn có mùi

Ăn các loại thực phẩm như tỏi, hành và gia vị gần như hàng ngày có thể là nguyên nhân khiến hơi thở có mùi liên tục. Nhưng lý do phổ biến nhất của vấn đề là vệ sinh răng miệng kém, thức ăn còn sót lại trong miệng của bạn. Những tàn dư này sẽ thối rữa bên trong miệng của bạn và tạo ra mùi khó chịu. Không chỉ vậy, nhiều vi khuẩn còn bám trên lưỡi và tạo ra các hợp chất lưu huỳnh có mùi.

Đây là lúc nước súc miệng phát huy tác dụng, vì nó giúp loại bỏ vi khuẩn và mang lại cảm giác hơi thở thơm tho. Nếu nước súc miệng có chứa florua, thì nó cũng có thể giúp điều trị bệnh nha chu và thậm chí giảm sâu răng.

4. Sử dụng đúng sản phẩm nếu răng nhạy cảm

Nếu uống nước lạnh và ăn súp nóng là cực hình đối với bạn, bạn có thể cần đến gặp nha sĩ. Đó là do ê buốt xuất hiện khi men răng bị mòn, làm lộ chân răng. Nha sĩ sẽ có thể cho bạn biết loại kem đánh răng nào tốt nhất cho tình trạng ê buốt để bạn không sử dụng bất cứ thứ gì khiến tình trạng trở nên tồi tệ hơn. Ngoài ra, họ có thể bôi florua lên những vùng nhạy cảm nhất để làm cho men răng chắc hơn và giảm đau.

Những gì bạn có thể làm ở nhà là sử dụng bàn chải đánh răng có lông mềm và tuân thủ thói quen vệ sinh răng miệng đến từng chi tiết cuối cùng. Bạn cũng có thể muốn tránh xa thực phẩm có tính axit có khả năng làm mòn men răng của bạn.

5. Làm sạch răng hàng năm

Một vấn đề khác mà vệ sinh răng miệng kém có thể tạo ra là sự đổi màu của răng. Nếu bạn không chải răng thường xuyên khi cần thiết, vi khuẩn, axit và mảng bám sẽ tích tụ dễ dàng hơn và tìm chỗ ở trong miệng của bạn. Chính mảng bám và cao răng đã tạo ra lớp phủ màu vàng bên ngoài răng của bạn, khiến chúng trông rất khó chịu khi nhìn vào.

Vì vậy, ngoài việc đánh răng hai lần một ngày, bạn cũng cần đến nha sĩ mỗi năm một lần để kiểm tra và làm sạch răng. Trong quá trình này, nha sĩ sẽ có thể loại bỏ cao răng và mảng bám khỏi những khu vực khó tiếp cận. Họ cũng sẽ xỉa răng cho bạn bằng các dụng cụ đặc biệt và sau đó đánh bóng chúng. Bước cuối cùng này sẽ làm cho răng của bạn sáng bóng trở lại và loại bỏ màu ố vàng đó.

6. Đến nha sĩ nếu bạn nhận thấy bất cứ điều gì bất thường

Đôi khi, mọi người nhận thấy những vết loét ở khóe miệng khá đau. Mặc dù bạn có thể nghĩ rằng thời tiết lạnh gây ra chúng, nhưng thực ra đó là do nhiễm vi khuẩn. Lý do cho điều này có thể là do thiếu hụt dinh dưỡng, thừa nước bọt hoặc thói quen khẩy môi.

Điều đầu tiên bạn nên làm là đến gặp bác sĩ và yêu cầu các giải pháp điều trị vấn đề và giúp bạn giảm đau. Bạn cũng có thể cần thực hiện một số xét nghiệm máu để xem liệu bạn có bất kỳ thiếu sót nào có thể gây ra sự cố hay không.

Có 3 lý do có thể gây ra mùi vị kim loại khó chịu mà bạn có thể gặp phải, một trong số đó là do loại thuốc bạn đang dùng. Thuốc kháng histamine, thuốc kháng sinh và thuốc điều trị bệnh tim thường có thể gây ra vị kim loại này trong miệng của bạn. Ngoài ra, nó có thể là triệu chứng trực tiếp của bệnh nướu răng, bệnh này sẽ cần đến nha sĩ và thay đổi hoàn toàn thói quen vệ sinh răng miệng của bạn.

Lý do thứ ba là khả năng bị thiếu kẽm, điều này có thể xảy ra nhiều hơn nếu bạn ăn chay trường hoặc ăn chay trường. Các loại đậu, mầm lúa mì, hạt bí ngô và các sản phẩm từ sữa có thể giúp ích cho việc đó. Nhưng nếu bạn không muốn tiêu thụ bất kỳ thứ gì trong số này, bạn có thể cần hỏi bác sĩ về việc bổ sung kẽm.

Theo Brightside