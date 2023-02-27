6 thói quen nên thực hiện để cứu hàm răng vàng ố, hơi thở có mùi

Sức khỏe 27/02/2023 18:00

Không phải ai cũng nhận ra tầm quan trọng của miệng trong việc duy trì sức khỏe tổng thể, vì nó có khả năng thông báo cho bạn về các vấn đề có thể xảy ra.

Miệng được kết nối với đường hô hấp và tiêu hóa, điều đó có nghĩa là nhiều vi trùng có thể xâm nhập qua miệng của bạn và được chuyển đến phần còn lại của cơ thể bạn. Đó là lý do tại sao việc giữ miệng sạch sẽ suốt cả ngày và chú ý đến cả những điều nhỏ nhặt là rất quan trọng.

1. Đừng chải răng quá mạnh

 

Nướu của mỗi người phải hồng hào và săn chắc nếu ở tình trạng khỏe mạnh 100%. Tuy nhiên, một số người bị sưng nướu thường xuyên chảy máu hoặc tệ hơn là bắt đầu tụt xuống. Nếu nướu của bạn bị tụt, bạn có thể nhận thấy điều đó vì răng của bạn sẽ có vẻ dài hơn bình thường.

6 thói quen nên thực hiện để cứu hàm răng vàng ố, hơi thở có mùi - Ảnh 1

Một lý do chính cho điều này có thể là do bạn đang đánh răng quá mạnh và bằng bàn chải đánh răng có lông cứng. Khuyến cáo từ các nha sĩ là mọi người nên đánh răng bằng bàn chải đánh răng có lông mềm theo chuyển động tròn. Họ không nên dùng quá nhiều áp lực để bảo vệ răng khỏi bị mài mòn.

2. Nhớ chải lưỡi

 

Bỏ qua việc chải lưỡi có thể đồng nghĩa với việc tất cả vi khuẩn tích tụ trên đó sẽ có cơ hội sinh sôi. Trong trường hợp này, bạn có thể bắt đầu cảm thấy hơi thở có mùi, không thể nếm thức ăn, bệnh nướu răng và thậm chí là nhiễm trùng nấm men. Đó là lý do tại sao việc bắt đầu sử dụng dụng cụ cạo lưỡi là rất quan trọng, vì nó thuận tiện cho lưỡi của bạn hơn nhiều so với bàn chải đánh răng thông thường.

6 thói quen nên thực hiện để cứu hàm răng vàng ố, hơi thở có mùi - Ảnh 2

Nếu bạn sử dụng bàn chải đánh răng, trước tiên bạn cần súc miệng bằng nước ấm. Bắt đầu từ phía sau lưỡi và rất nhẹ nhàng, đảm bảo không chạm vào nướu hoặc răng của bạn. Sau khi hoàn thành, bạn cần rửa lại một lần nữa để loại bỏ vi khuẩn còn sót lại.

3. Dùng nước súc miệng và hạn chế ăn thức ăn có mùi

 

Ăn các loại thực phẩm như tỏi, hành và gia vị gần như hàng ngày có thể là nguyên nhân khiến hơi thở có mùi liên tục. Nhưng lý do phổ biến nhất của vấn đề là vệ sinh răng miệng kém, thức ăn còn sót lại trong miệng của bạn. Những tàn dư này sẽ thối rữa bên trong miệng của bạn và tạo ra mùi khó chịu. Không chỉ vậy, nhiều vi khuẩn còn bám trên lưỡi và tạo ra các hợp chất lưu huỳnh có mùi.

6 thói quen nên thực hiện để cứu hàm răng vàng ố, hơi thở có mùi - Ảnh 3

Đây là lúc nước súc miệng phát huy tác dụng, vì nó giúp loại bỏ vi khuẩn và mang lại cảm giác hơi thở thơm tho. Nếu nước súc miệng có chứa florua, thì nó cũng có thể giúp điều trị bệnh nha chu và thậm chí giảm sâu răng.

4. Sử dụng đúng sản phẩm nếu răng nhạy cảm

 

Nếu uống nước lạnh và ăn súp nóng là cực hình đối với bạn, bạn có thể cần đến gặp nha sĩ. Đó là do ê buốt xuất hiện khi men răng bị mòn, làm lộ chân răng. Nha sĩ sẽ có thể cho bạn biết loại kem đánh răng nào tốt nhất cho tình trạng ê buốt để bạn không sử dụng bất cứ thứ gì khiến tình trạng trở nên tồi tệ hơn. Ngoài ra, họ có thể bôi florua lên những vùng nhạy cảm nhất để làm cho men răng chắc hơn và giảm đau.

6 thói quen nên thực hiện để cứu hàm răng vàng ố, hơi thở có mùi - Ảnh 4

Những gì bạn có thể làm ở nhà là sử dụng bàn chải đánh răng có lông mềm và tuân thủ thói quen vệ sinh răng miệng đến từng chi tiết cuối cùng. Bạn cũng có thể muốn tránh xa thực phẩm có tính axit có khả năng làm mòn men răng của bạn.

5. Làm sạch răng hàng năm

 

Một vấn đề khác mà vệ sinh răng miệng kém có thể tạo ra là sự đổi màu của răng. Nếu bạn không chải răng thường xuyên khi cần thiết, vi khuẩn, axit và mảng bám sẽ tích tụ dễ dàng hơn và tìm chỗ ở trong miệng của bạn. Chính mảng bám và cao răng đã tạo ra lớp phủ màu vàng bên ngoài răng của bạn, khiến chúng trông rất khó chịu khi nhìn vào.

6 thói quen nên thực hiện để cứu hàm răng vàng ố, hơi thở có mùi - Ảnh 5

Vì vậy, ngoài việc đánh răng hai lần một ngày, bạn cũng cần đến nha sĩ mỗi năm một lần để kiểm tra và làm sạch răng. Trong quá trình này, nha sĩ sẽ có thể loại bỏ cao răng và mảng bám khỏi những khu vực khó tiếp cận. Họ cũng sẽ xỉa răng cho bạn bằng các dụng cụ đặc biệt và sau đó đánh bóng chúng. Bước cuối cùng này sẽ làm cho răng của bạn sáng bóng trở lại và loại bỏ màu ố vàng đó.

 

6. Đến nha sĩ nếu bạn nhận thấy bất cứ điều gì bất thường

 

Đôi khi, mọi người nhận thấy những vết loét ở khóe miệng khá đau. Mặc dù bạn có thể nghĩ rằng thời tiết lạnh gây ra chúng, nhưng thực ra đó là do nhiễm vi khuẩn. Lý do cho điều này có thể là do thiếu hụt dinh dưỡng, thừa nước bọt hoặc thói quen khẩy môi.

6 thói quen nên thực hiện để cứu hàm răng vàng ố, hơi thở có mùi - Ảnh 6

Điều đầu tiên bạn nên làm là đến gặp bác sĩ và yêu cầu các giải pháp điều trị vấn đề và giúp bạn giảm đau. Bạn cũng có thể cần thực hiện một số xét nghiệm máu để xem liệu bạn có bất kỳ thiếu sót nào có thể gây ra sự cố hay không.

Có 3 lý do có thể gây ra mùi vị kim loại khó chịu mà bạn có thể gặp phải, một trong số đó là do loại thuốc bạn đang dùng. Thuốc kháng histamine, thuốc kháng sinh và thuốc điều trị bệnh tim thường có thể gây ra vị kim loại này trong miệng của bạn. Ngoài ra, nó có thể là triệu chứng trực tiếp của bệnh nướu răng, bệnh này sẽ cần đến nha sĩ và thay đổi hoàn toàn thói quen vệ sinh răng miệng của bạn.

Lý do thứ ba là khả năng bị thiếu kẽm, điều này có thể xảy ra nhiều hơn nếu bạn ăn chay trường hoặc ăn chay trường. Các loại đậu, mầm lúa mì, hạt bí ngô và các sản phẩm từ sữa có thể giúp ích cho việc đó. Nhưng nếu bạn không muốn tiêu thụ bất kỳ thứ gì trong số này, bạn có thể cần hỏi bác sĩ về việc bổ sung kẽm.

Theo Brightside

Ung thư và HIV: Câu chuyện về người thứ hai trên thế giới thoát cả 2 'án tử'!

Ung thư và HIV: Câu chuyện về người thứ hai trên thế giới thoát cả 2 'án tử'!

Adam Castillejo, 43 tuổi, đã làm nên lịch sử y học khi trở thành người thứ hai trên thế giới được chữa khỏi HIV sau ca cấy ghép tế bào gốc.

Xem thêm
Từ khóa:   chăm sóc răng miệng răng trắng sáng cách làm trắng răng

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 18 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 27/9/2026, 3 con giáp Hồng Quang soi đường, sự nghiệp lên hương, may mắn tứ phương kéo đến, tiền đẻ ra tiền

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 27/9/2026, 3 con giáp Hồng Quang soi đường, sự nghiệp lên hương, may mắn tứ phương kéo đến, tiền đẻ ra tiền

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 18 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc.

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc.

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 28 phút trước
Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất

Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất

Dinh dưỡng 3 giờ 18 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Sau hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 33 phút trước
Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 48 phút trước
Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 48 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 28 phút trước
Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 13 giờ 33 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 14 giờ 28 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm