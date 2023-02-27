Tạm biệt mùi cơ thể, nàng tự tin khoe sắc với 5 bí quyết tạo hương từ tự nhiên giá cực mềm

Không có 2 người trên hành tinh này có mùi cơ thể giống nhau và mỗi người có mùi đặc trưng của riêng mình. Mặc dù cơ thể chúng ta tạo ra các mùi hương khác nhau là điều tự nhiên, nhưng có thể gây lo ngại khi những mùi đó trở nên đặc biệt nồng nặc và khó chịu. Nhưng đừng lo! Có một giải pháp đơn giản dành cho bạn, được làm từ những nguyên liệu có thể đã có sẵn trong nhà bạn.

Giấm là một biện pháp khắc phục tại nhà kháng khuẩn mạnh mẽ, chống lại các dạng vi khuẩn, nấm và vi khuẩn khác nhau do axit axetic có trong nó. Axit axetic đã được chứng minh là cải thiện mùi hôi chân và bệnh nấm da chân.

Để ngâm chân bằng giấm, hãy kết hợp:

1 phần giấm

2 phần nước

một vài giọt tinh dầu yêu thích của bạn (tùy chọn)

Khuấy chúng trong chậu và ngâm chân trong 10 đến 20 phút. Làm điều này một lần một ngày và xem bàn chân có mùi của bạn biến mất!

2. Tẩy tế bào chết toàn thân bằng bã cà phê

Bã cà phê được biết đến với đặc tính hấp thụ mùi của chúng. Do mùi thơm mạnh mẽ của chúng, bạn có thể chà tay bằng một ít cà phê xay để loại bỏ các mùi nhà bếp nồng nặc khác như cá, tỏi và hành tây. Ngoài ra, bạn cũng có thể sử dụng bã cà phê để giảm mùi cơ thể, bằng cách sử dụng chúng như một chất tẩy tế bào chết trên cơ thể để tẩy tế bào da chết và để lộ làn da mới sạch sẽ.

Để làm hỗn hợp tẩy tế bào chết toàn thân bằng cà phê, hãy kết hợp:

1 phần bã cà phê

1 phần dầu dừa hoặc dầu ô liu

một vài giọt tinh dầu yêu thích của bạn

Trộn tất cả các thành phần trong một cái bát hoặc lọ nhỏ.

Để sử dụng, làm ướt da và nhẹ nhàng thoa hỗn hợp tẩy tế bào chết lên cơ thể. Massage nhẹ nhàng để tẩy tế bào chết cho làn da của bạn. Rửa sạch bằng xà phòng nhẹ và nước. Sử dụng chất tẩy tế bào chết mỗi tuần một lần hoặc bất cứ khi nào bạn nấu ăn với các nguyên liệu có mùi.

3. Nước chanh rửa mặt

Chanh rất giàu vitamin C và axit citric, giúp bảo vệ cơ thể bạn khỏi vi khuẩn gây mùi. Uống nước chanh và bôi nước chanh vào nách có thể thay đổi độ pH của cơ thể, điều này cũng có thể cải thiện mùi cơ thể của bạn.

Hãy lưu ý rằng các chuyên gia y tế đã phát hiện ra rằng axit có trong chanh có thể phản ứng mạnh khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, vì vậy tốt nhất bạn nên thoa sữa rửa mặt vào ban đêm hoặc khi bạn biết mình sẽ ở trong nhà.

Để làm chất tẩy rửa bằng nước chanh, hãy trộn:

Nước cốt nửa quả chanh

1 ly nước

Bạn có thể uống hỗn hợp này hoặc nhúng một miếng bông gòn và thoa sữa rửa mặt lên da.

4. Chất trung hòa mùi rượu

Vì mùi hôi thường do vi khuẩn gây ra nên đặc tính diệt vi khuẩn của rượu có thể giúp loại bỏ mùi cơ thể nồng nặc. Khi cần một chất khử mùi nhanh chóng, hãy xịt một ít cồn tẩy rửa và thoa lên vùng nách đẫm mồ hôi. Tránh sử dụng cồn trên da mới cạo hoặc tẩy lông để tránh bị cồn đốt.

5. Nước súc miệng dầu dừa

Dầu dừa rất giàu đặc tính kháng khuẩn đã được chứng minh là giúp vệ sinh răng miệng. Loại dầu đa năng này có thể làm giảm mảng bám, viêm nướu và hôi miệng.

Để sử dụng dầu dừa làm nước súc miệng hay còn gọi là súc miệng bằng dầu :

1 đến 2 muỗng canh dầu dừa nguyên chất

Súc quanh miệng và súc miệng trong ít nhất 5 phút hoặc lâu nhất là 20 phút. Nhổ dầu ra và rửa sạch miệng lại bằng một ít nước ấm.

Theo Brightside