Cơ thể phát ra triệu chứng này, coi chừng căng thẳng mãn tính và suy tuyến thượng thận nguy cấp

Khi mối đe dọa đã biến mất, cơ chế sinh học của chúng ta được thiết kế để trở lại trạng thái 'nghỉ ngơi và tiêu hóa' cơ bản. Tuy nhiên, căng thẳng mãn tính có thể xảy ra khi cơ thể bạn tiếp tục duy trì phản ứng với căng thẳng. Điều này có thể làm rối loạn nội tiết tố của bạn và tuyến thượng thận của bạn có thể trở nên mệt mỏi.

Khi bị căng thẳng, những hormone này sẽ tăng cường lưu lượng máu đến tim, phổi và cơ bắp của bạn, đồng thời chuyển hướng năng lượng khỏi các nhiệm vụ ít quan trọng hơn như tiêu hóa và giải độc.

Dưới đây là một số dấu hiệu cho thấy tuyến thượng thận của bạn cần được hỗ trợ.

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Ngay cả khi bạn cảm thấy mệt mỏi sau khi ngủ đủ giấc và gặp khó khăn khi bắt đầu vào buổi sáng, bạn có thể đang phải đối mặt với tình trạng căng thẳng mãn tính và tuyến thượng thận của bạn đang gặp khó khăn.

Phụ thuộc vào caffein

Nếu bạn cảm thấy rất mệt mỏi, bạn có thể thấy mình phụ thuộc rất nhiều vào caffein, chẳng hạn như trà hoặc cà phê, để tỉnh táo và vượt qua cả ngày. Đó có thể là một dấu hiệu cho thấy các hormone gây căng thẳng của bạn đang bị rối loạn điều hòa và khiến bạn mệt mỏi.

Thèm đường

Nếu bạn đang cảm thấy thèm ăn đường nhiều hơn, bạn có thể đang cảm thấy mệt mỏi và đây có thể là dấu hiệu cho thấy cơ thể bạn đang tìm kiếm các nguồn năng lượng bên ngoài.

Ảnh minh họa: Internet

Cố gắng không nhượng bộ những cảm giác thèm ăn này và thay vào đó hãy cân bằng lượng đường trong máu của bạn bằng cách ăn các loại thực phẩm bổ dưỡng, protein và chất béo lành mạnh.

Thèm muối

Thèm muối có thể là dấu hiệu cho thấy tuyến thượng thận của bạn đang hoạt động quá mức vì tuyến thượng thận cần rất nhiều muối để hoạt động. Điều quan trọng cần lưu ý là muối vốn không có hại cho bạn và nên được tiêu thụ thường xuyên với số lượng vừa phải. Tốt nhất là nên tham khảo ý kiến ​​bác sĩ trong trường hợp bạn có bất kỳ vấn đề sức khỏe nào như huyết áp cao.

Khả năng chịu đựng căng thẳng thấp

Nếu cơ thể bạn đang bị căng thẳng mãn tính và tuyến thượng thận của bạn đã làm việc quá sức, thì ngay cả một yếu tố kích hoạt không đáng kể cũng có thể khiến bạn cảm thấy to lớn và không thể vượt qua được. Nó cho thấy tâm trí và cơ thể của bạn đang bị căng thẳng nặng nề và bạn cũng có thể gặp phải tình trạng điều hòa tâm trạng kém.

Thường xuyên ốm đau

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Căng thẳng mãn tính và mệt mỏi tuyến thượng thận cũng có thể làm suy yếu hệ thống miễn dịch của bạn, điều này có thể dẫn đến bệnh tật thường xuyên. Bạn có thể bị nhiễm trùng thường xuyên hơn và khó hồi phục hơn. Nó cũng có thể làm tăng nguy cơ phát triển một số loại bệnh mãn tính.

Theo Times of India