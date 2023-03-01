Ung thư tuyến tụy gia tăng ở phụ nữ: Các triệu chứng tuyệt đối đừng bỏ qua

Sức khỏe 01/03/2023 11:00

Các nhà nghiên cứu đã cảnh báo rằng tỷ lệ ung thư tuyến tụy đang tăng nhanh ở phụ nữ trẻ.

Theo các nhà khoa học, lối sống không lành mạnh có thể là nguyên nhân dẫn đến sự gia tăng này.

Ung thư tuyến tụy gia tăng ở phụ nữ: Các triệu chứng tuyệt đối đừng bỏ qua - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ung thư tuyến tụy còn được gọi là căn bệnh ung thư giết người thầm lặng vì nó thường không biểu hiện bất kỳ triệu chứng nào hoặc nếu có triệu chứng thì thường khó xác định đó là dấu hiệu của ung thư tuyến tụy.

Các trường hợp gia tăng ở phụ nữ

Các nhà khoa học ở Los Angeles, Mỹ, cảnh báo số ca ung thư tuyến tụy ở phụ nữ dưới 55 tuổi tăng 2,4% so với nam giới cùng độ tuổi. Tác giả cao cấp của nghiên cứu, Tiến sĩ Srinivas Gaddam, phó giám đốc Viện Ung thư tại Cedars-Sinai, Los Angeles, cho biết: ''Chúng tôi có thể nói rằng tỷ lệ ung thư tuyến tụy ở phụ nữ đang gia tăng nhanh chóng, điều này kêu gọi sự chú ý đến nhu cầu nghiên cứu sâu hơn về lĩnh vực này.''

Ung thư tuyến tụy gia tăng ở phụ nữ: Các triệu chứng tuyệt đối đừng bỏ qua - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tiến sĩ Gaddam nói thêm: ''Cần phải hiểu những xu hướng này và thực hiện những thay đổi ngay hôm nay để điều này không ảnh hưởng đến phụ nữ một cách không cân xứng trong tương lai.''

Các chuyên gia đã xem xét dữ liệu của những bệnh nhân được chẩn đoán mắc bệnh ung thư từ năm 2001 đến 2018. Họ phát hiện ra rằng tỷ lệ này tăng lên ở cả hai giới, tuy nhiên, có sự khác biệt về giới tính ở các nhóm tuổi trẻ hơn. Công bố phát hiện trên tạp chí Gastroenterology, Tiến sĩ Gaddam lưu ý rằng tỷ lệ sống sót đang được cải thiện, nhưng chủ yếu ở nam giới. Dưới đây là một số dấu hiệu cảnh báo ung thư tuyến tụy bạn không nên bỏ qua.

Vàng da

Ung thư tuyến tụy gia tăng ở phụ nữ: Các triệu chứng tuyệt đối đừng bỏ qua - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Vàng da là một tình trạng đề cập đến màu vàng của mắt và da của bạn. Hầu hết những người bị ung thư tuyến tụy bị vàng da là một trong những triệu chứng đầu tiên của họ. Triệu chứng này thường xuất hiện khi ung thư bắt đầu ở đầu tụy, gần ống mật chung. Những khối ung thư này có thể đè lên ống dẫn và gây vàng da. Nhận biết dấu hiệu này ở giai đoạn đầu có thể giúp đưa ra các phương án điều trị tốt hơn.

Đau bụng hoặc đau lưng

Ung thư tuyến tụy gia tăng ở phụ nữ: Các triệu chứng tuyệt đối đừng bỏ qua - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Ung thư bắt đầu ở thân hoặc đuôi tụy có thể phát triển về kích thước và bắt đầu chèn ép vào các cơ quan lân cận khác. Điều này có thể dẫn đến đau bụng hoặc đau lưng khó chịu. Ung thư cũng có thể lan đến các dây thần kinh xung quanh tuyến tụy, điều này cũng có thể dẫn đến đau lưng.

Buồn nôn và ói mửa

Ung thư tuyến tụy gia tăng ở phụ nữ: Các triệu chứng tuyệt đối đừng bỏ qua - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Nếu ung thư tuyến tụy phát triển và chèn ép vào phần cuối của dạ dày, nó có thể chặn một phần dạ dày của bạn và khiến thức ăn khó đi qua. Điều này có thể dẫn đến buồn nôn, nôn và đau ở vùng bụng trở nên tồi tệ hơn sau khi ăn. Bạn cũng có thể bị giảm cân ngoài ý muốn và chán ăn.

Theo Times of India

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