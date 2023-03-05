Ung thư vòm họng có thể chữa khỏi nếu được phát hiện sớm và bảo tồn được các chức năng của vòm họng. Những triệu chứng ung thư vòm họng , thanh quản không bao giờ được bỏ qua đó là:

Bất kỳ người nào bị nghẹt mũi, đau họng hoặc tai, sưng cổ, khó nuốt, khàn giọng, sụt cân hoặc bất kỳ sự kết hợp nào của các triệu chứng này và chúng không thuyên giảm trong vòng 2-3 tuần thì tốt hơn để tham khảo ý kiến ​​​​bác sĩ vì những triệu chứng này có thể là do ung thư.

Ảnh minh họa: Internet

Tiến sĩ Vijay Patil, Bác sĩ chuyên khoa ung thư y tế, Bệnh viện PD Hinduja & MRC, Mahim nói rằng, “Bệnh ung thư này được phát hiện vào thập kỷ thứ 2 và thập kỷ thứ 5-6 đối với bất kỳ người nào đã từng mắc bệnh. Nghẹt mũi trong thời gian dài và nếu đặc biệt kèm theo sưng tấy ở cổ thì nên đi khám bác sĩ ngay.”

Ung thư ở phần cổ họng phía sau miệng (Hầu họng)

Triệu chứng: Đau tai và cổ họng (chứng nuốt đau), giọng nói ngọng, khó nuốt, khó mở miệng.

Ung thư này được phát hiện ở thập kỷ thứ 5-7. Bất kỳ ai bị đau tai nhưng tai vẫn bình thường đều có thể mắc bệnh ung thư này. Bất kỳ thay đổi nào gần đây về giọng nói hoặc khó nuốt mà không khỏi trong vòng 7-10 ngày đều cần được đưa cho bác sĩ.

Ung thư ở phần dưới của cổ họng phía trên thức ăn và khí quản (Hypopharynx)

Triệu chứng: Khó nuốt, sụt cân, thức ăn như cảm giác như mắc nghẹn ở cổ họng.

Ảnh minh họa: Internet

Ung thư này thường gặp ở thập niên thứ 5-7. Bất kỳ người nào gặp khó khăn khi nuốt, ban đầu là đối với chất rắn, sau đó dần dần chuyển sang chất bán rắn, cần phải đi khám bác sĩ khẩn cấp. Nếu bị sưng ở cổ dưới và không thuyên giảm thì đó có thể là do bệnh ung thư này và cần phải có sự tư vấn của bác sĩ.

Ung thư ở phần trên thanh quản (Supraglottis thanh quản)

Triệu chứng: Khàn giọng và cổ họng nóng.

Ung thư này phổ biến ở thập niên thứ 5-7. Tiến sĩ Patil cảnh báo bất kỳ người nào gần đây có sự thay đổi về giọng nói và không khỏi trong vòng 2 tuần nên khám sớm ngay.

Ung thư thanh quản (Glottic larynx)

Triệu chứng: Khàn giọng.

Ảnh minh họa: Internet

Ung thư này phổ biến trong thập kỷ thứ 5-7. Nếu phát hiện có sự thay đổi gần đây về giọng nói trong vòng 2 tuần, bạn nên đặt ngay lịch khám sức khỏe.

Ung thư phần dưới thanh quản (Subglottic larynx)

Triệu chứng: Khàn giọng

Ảnh minh họa: Internet

Ung thư này phổ biến trong thập kỷ thứ 5-7. Bất kỳ người nào có sự thay đổi gần đây về giọng nói trong vòng 2 tuần cũng cần khám sớm.

Theo Times of India