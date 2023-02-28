Ung thư phổi: Chuyên gia cảnh báo, bệnh nhân mắc triệu chứng này có thể chỉ sống trung bình 5 tháng

Sức khỏe 28/02/2023 12:48

Ung thư phổi xảy ra khi các tác nhân gây ung thư kích hoạt sự phát triển tế bào bất thường trong phổi.

Trong nhiều trường hợp, hút thuốc lá có thể dẫn đến ung thư phổi. Tuy nhiên, ngay cả những người không hút thuốc cũng có thể phát triển dạng ung thư này.

Ung thư phổi: Chuyên gia cảnh báo, bệnh nhân mắc triệu chứng này có thể chỉ sống trung bình 5 tháng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Theo Cancer Net, nếu ung thư phổi được phát hiện ở giai đoạn sớm, nhỏ thì tỷ lệ chữa khỏi có thể lên tới 80 đến 90%. Ung thư phổi có thể di căn đến các bộ phận khác của cơ thể, chẳng hạn như não, hạch bạch huyết, gan, tuyến thượng thận, cũng như đầu gối.

Chẩn đoán sau khi bệnh đã tiến triển

Ung thư phổi thường được chẩn đoán ở giai đoạn tiến triển của bệnh vì không có triệu chứng trong giai đoạn đầu của bệnh. Lúc này, khối u đã lan sang các mô lân cận và có thể lây nhiễm sang các cơ quan khác của cơ thể.

​Khi khối u di căn đến đầu gối

Ung thư phổi: Chuyên gia cảnh báo, bệnh nhân mắc triệu chứng này có thể chỉ sống trung bình 5 tháng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Theo một số cơ quan y tế, các khối u do ung thư phổi có thể di căn hoặc lan rộng đến các vùng mô liên kết xung quanh đầu gối, gây đau đầu gối. Đau đầu gối cũng có thể là kết quả của các biến chứng bất thường do ung thư phổi, chẳng hạn như hội chứng tân sinh.

Đầu gối bị ảnh hưởng như thế nào bởi khối u di căn

Ung thư phổi: Chuyên gia cảnh báo, bệnh nhân mắc triệu chứng này có thể chỉ sống trung bình 5 tháng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Khi đầu gối bị ảnh hưởng bởi khối u di căn từ ung thư phổi, các triệu chứng bao gồm:

- Đau nhức âm ỉ

- Sưng tấy

- Giảm khả năng đứng vững

- Suy giảm khả năng duỗi thẳng đầu gối

​Tỷ lệ sống sót trung bình với các triệu chứng đầu gối

Các nhà nghiên cứu tại Trung tâm Y tế Đại học Baylor lưu ý: ''Ung thư biểu mô phổi là khối u ác tính nguyên phát phổ biến nhất di căn đến mô hoạt dịch và khớp gối là khớp thường bị ảnh hưởng nhất.''

''Mô hoạt dịch là mô liên kết nằm trong các màng bảo vệ bao quanh các khớp của cơ thể. Nó giữ cho các khớp được bôi trơn tốt, cần thiết cho các khớp hoạt động.''

Ung thư phổi: Chuyên gia cảnh báo, bệnh nhân mắc triệu chứng này có thể chỉ sống trung bình 5 tháng - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

''Thật không may, tất cả các di căn màng hoạt dịch đều mang theo một tiên lượng xấu. Tỷ lệ sống sót trung bình sau khi phát hiện là năm tháng,'' các chuyên gia cho biết thêm.

Mất bao lâu để các triệu chứng ung thư phổi xuất hiện?

Ung thư phổi: Chuyên gia cảnh báo, bệnh nhân mắc triệu chứng này có thể chỉ sống trung bình 5 tháng - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Một số bệnh nhân ung thư phổi có khối u trong nhiều năm trước khi nó có dấu hiệu rõ ràng để phát hiện. Theo Medicine Net, có thể mất khoảng 8 năm để ung thư biểu mô tế bào vảy đạt kích thước 30 mm, khi nó được chẩn đoán phổ biến nhất. Ở giai đoạn này, các dấu hiệu phổ biến nhất bao gồm ho dai dẳng hoặc tái phát thường xuyên, khó thở hoặc đau nhức khi thở.

Theo Times of India

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