U nang buồng trứng: Những dấu hiệu cần phát giác sớm để chặn đứng quá trình vỡ u nguy hiểm

Đây là lý do tại sao điều cực kỳ quan trọng đối với phụ nữ khi cần duy trì sức khỏe sinh sản lành mạnh. Một trong những điều kiện sinh sản bị bỏ qua hoặc bỏ sót nhất là u nang buồng trứng. Mặc dù phổ biến nhưng nó có thể không có triệu chứng, đó là lý do tại sao có nhiều khả năng chẩn đoán và điều trị bị trì hoãn. Vì vậy, trước tiên chúng ta hãy hiểu các loại u nang buồng trứng khác nhau.

Trong khi u nang buồng trứng xảy ra khi nang trứng trong buồng trứng không vỡ hoặc giải phóng trứng. Cơ quan y tế cho biết nó phát triển cho đến khi trở thành u nang. Mặt khác, u nang hoàng thể là một khối vô hại, chứa đầy chất lỏng bắt nguồn từ buồng trứng.

Theo phòng khám Mayo Clinic, buồng trứng phát triển các nang nhỏ gọi là nang trứng mỗi tháng. Chúng được gọi là u nang chức năng, có thể có hai loại là u nang nang và u nang hoàng thể.

Các loại u nang khác không liên quan đến chu kỳ kinh nguyệt bao gồm:

U nang bì: Chúng hình thành từ các tế bào phôi thai, đó là lý do tại sao nó có thể chứa các mô của thai nhi.

U nang: Chúng phát triển bên ngoài buồng trứng và chứa một loại chất lỏng.

Lạc nội mạc tử cung: Lạc nội mạc tử cung đề cập đến khi các tế bào giống như niêm mạc tử cung phát triển bên ngoài tử cung. Những thứ này có thể dẫn đến u nang.

Dấu hiệu thường gặp cần lưu ý

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Phòng khám Mayo nói rằng hầu hết các u nang buồng trứng đều vô hại và không gây ra bất kỳ triệu chứng nào. Một số thậm chí còn tự khỏi. Tuy nhiên, khi u nang phát triển với kích thước lớn hơn, chúng có thể dẫn đến một số triệu chứng bao gồm:

Đau vùng chậu có thể xuất hiện rồi biến mất

Đau âm ỉ hoặc đau nhói ở vùng dưới rốn về một bên

Đầy, tức hoặc nặng nề trong bụng

Đầy hơi

U nang buồng trứng bị vỡ có thể cảm thấy như thế nào

Nếu trong trường hợp u nang buồng trứng bị vỡ có thể dẫn đến các biến chứng và cần được chăm sóc y tế ngay lập tức. Một số triệu chứng có thể phát sinh bao gồm:

Đau bụng đột ngột và dữ dội

Đau kèm theo sốt hoặc nôn mửa

Khó thở

Yếu và choáng váng

Da lạnh, ẩm

Ai có nguy cơ bị u nang buồng trứng?

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Mặc dù không có cách nào để dự đoán ai dễ bị hoặc ít bị u nang buồng trứng, nhưng các yếu tố nguy cơ như các vấn đề về nội tiết tố, mang thai, lạc nội mạc tử cung, nhiễm trùng vùng chậu nghiêm trọng và các trường hợp u nang buồng trứng trước đó cần được xem xét.

Chẩn đoán sớm là chìa khóa cứu mạng

Cho rằng u nang buồng trứng hầu hết không có triệu chứng trong giai đoạn đầu của tình trạng này, việc kiểm tra và sàng lọc vùng chậu thường xuyên có thể giúp phát hiện bệnh nhanh hơn. Bạn có thể nhận được các xét nghiệm hình ảnh như siêu âm vùng chậu.

Ảnh minh họa: Internet

Nếu bạn được chẩn đoán bị u nang buồng trứng, tùy thuộc vào kích thước của nó, bác sĩ sẽ chia sẻ kế hoạch điều trị trước. Tuy nhiên, nó được chẩn đoán càng nhanh thì càng tốt cho sức khỏe của bạn.

Theo Times of India