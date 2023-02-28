Một số triệu chứng của chứng rối loạn bao gồm tăng khát nước, đi tiểu, đói, mệt mỏi, mờ mắt và sụt cân không rõ nguyên nhân. Tuy nhiên, rối loạn và các triệu chứng của nó có thể được kiểm soát bằng cách tuân theo biểu đồ ăn kiêng dành cho bệnh nhân tiểu đường được lên kế hoạch tốt.

Sống chung với bệnh tiểu đường không phải lúc nào cũng khó khăn. Bệnh tiểu đường chỉ có thể trở thành một tình trạng mãn tính nếu không được kiểm soát và sau đó có thể dẫn đến các bệnh nguy hiểm khác.

Mặc dù đây là một căn bệnh nguy hiểm, nhưng hiểu biết về cách kiểm soát bệnh tiểu đường là rất quan trọng. Do đó, tuân theo chế độ ăn uống phù hợp và chăm sóc cơ thể tốt đóng vai trò chính trong việc kiểm soát rối loạn.

Có hai loại bệnh tiểu đường là bệnh tiểu đường loại 1 và bệnh tiểu đường loại 2. Loại thứ nhất phổ biến hơn ở trẻ em và trong trường hợp này, tuyến tụy không sản xuất bất kỳ loại insulin nào. Loại thứ hai được coi là loại nhẹ hơn trong đó tuyến tụy sản xuất một số insulin nhưng thường không đủ.

5 loại thực phẩm ăn kiêng dành cho người tiểu đường này có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc kiểm soát chứng rối loạn.

1. Rau lá xanh

Các loại rau lá xanh chứa ít calo, đồng thời cực kỳ bổ dưỡng. Lượng carbs tiêu hóa thấp có nghĩa là chúng cũng đóng vai trò chính trong việc kiểm soát lượng đường trong máu.

Ảnh minh họa: Internet

Ví dụ, rau bina, cải xoăn và các loại rau lá xanh khác rất giàu vitamin và khoáng chất như vitamin C. Một nghiên cứu cho thấy rằng việc tăng lượng vitamin C hấp thụ sẽ làm giảm lượng đường trong máu lúc đói đối với những người mắc bệnh tiểu đường loại 2. Ngay cả mức huyết áp cao.

2. Quế

Cùng với đặc tính chống oxy hóa mạnh, quế còn được biết đến với khả năng kiểm soát bệnh tiểu đường. Theo một số nghiên cứu có kiểm soát, quế có thể giúp giảm lượng đường trong máu và cải thiện độ nhạy insulin.

Tuy nhiên, bạn phải cân nhắc hạn chế lượng quế cassia của mình xuống dưới một thìa cà phê mỗi ngày. Do sự hiện diện của coumarin trong loại quế này, nó có thể gây ra các vấn đề về sức khỏe nếu dùng với liều lượng cao hơn.

3. Cá béo

Một người mắc bệnh tiểu đường có thể bao gồm cá hồi , cá mòi và cá thu trong chế độ ăn uống của họ. Những loại cá béo này là nguồn cung cấp DHA (Axit Docosahexaenoic) và EPA (Axit Eicosapentaenoic) tuyệt vời, là những axit béo omega-3 có lợi cho sức khỏe tim mạch.

Ảnh minh họa: Internet

Cải thiện lượng chất béo này có thể đặc biệt có lợi cho bệnh nhân tiểu đường có nguy cơ mắc bệnh tim cao hơn.

DHA và EPA giúp giảm các dấu hiệu viêm nhiễm. Nó cũng cải thiện chức năng của động mạch sau khi ăn và bảo vệ lớp lót bên trong của mạch máu.

Nghiên cứu đã chỉ ra rằng những người cao tuổi ăn cá béo hơn 5 lần một tuần, trong khoảng 8 tuần đã giảm đáng kể mức chất béo trung tính và các dấu hiệu viêm nhiễm. Chúng cũng chứa protein chất lượng cao giúp bạn cảm thấy no lâu hơn đồng thời tăng tỷ lệ trao đổi chất.m nhiễm. Chúng cũng chứa protein chất lượng cao giúp bạn cảm thấy no lâu hơn đồng thời tăng tỷ lệ trao đổi chất.

4. Hạt Chia

Hạt Chia rất giàu chất xơ, nhưng lại chứa ít carbs khó tiêu hóa. Chất xơ nhớt có trong những hạt này làm giảm lượng đường trong máu. Nó làm điều đó bằng cách làm chậm tốc độ thức ăn di chuyển qua ruột và được hấp thụ.

Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, chất xơ có trong hạt chia cũng giúp cảm thấy no, đồng thời ngăn ngừa việc ăn quá nhiều và tăng cân không cần thiết. Hạt chia cũng rất tốt để giảm huyết áp và các dấu hiệu viêm nhiễm.

5. Sữa chua Hy Lạp

Sữa chua Hy Lạp là một lựa chọn sữa tuyệt vời cho bệnh nhân tiểu đường, vì khả năng kiểm soát lượng đường trong máu và giảm nguy cơ mắc bệnh tim. Điều này một phần là do sự hiện diện của men vi sinh trong đó.

Ảnh minh họa: Internet

Các nghiên cứu cũng phát hiện ra rằng sữa chua và các sản phẩm từ sữa khác có thể giúp giảm cân và cải thiện thành phần cơ thể ở những người mắc bệnh tiểu đường loại 2. Vì sữa chua Hy Lạp chứa ít carbs hơn sữa chua thông thường nên nó có thể là một sự thay thế tuyệt vời cho các loại thịt.

Ngoài ra, hàm lượng protein cao của nó thúc đẩy quá trình giảm cân bằng cách giúp một người tránh được tình trạng ăn quá nhiều không mong muốn và cân bằng lượng carb nạp vào. Vì vậy, hãy thêm sữa chua Hy Lạp vào chế độ ăn uống dành cho bệnh nhân tiểu đường để cải thiện lợi ích sức khỏe.

Theo Healthifyme