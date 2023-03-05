Ngủ kém kéo theo loạt bệnh nghiêm trọng, đặc biệt nguy hiểm gấp đôi với phụ nữ khiến tim mạch 'không có lối thoát'

Sức khỏe 05/03/2023 19:22

Các nhà nghiên cứu từ Đại học Sydney phối hợp với Đại học Nam Đan Mạch phát hiện ra rằng những rối loạn giấc ngủ khác nhau có liên quan đến thời gian khác nhau của sức khỏe tim mạch bị tổn hại sau này.

Theo một nghiên cứu, giấc ngủ kém có liên quan đến nguy cơ mắc bệnh tim tăng lên tới 7 năm và thậm chí tử vong sớm.

Nghiên cứu, được công bố trên tạp chí BMC Medicine, đã phân tích dữ liệu từ hơn 300.000 người trung niên từ Ngân hàng sinh học Vương quốc Anh.

Ngủ kém kéo theo loạt bệnh nghiêm trọng, đặc biệt nguy hiểm gấp đôi với phụ nữ khiến tim mạch 'không có lối thoát' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Các nhà nghiên cứu từ Đại học Sydney phối hợp với Đại học Nam Đan Mạch phát hiện ra rằng những rối loạn giấc ngủ khác nhau có liên quan đến thời gian khác nhau của sức khỏe tim mạch bị tổn hại sau này so với những người ngủ khỏe mạnh.

Cụ thể, những người đàn ông mắc chứng rối loạn hô hấp liên quan đến giấc ngủ lâm sàng đã mất gần 7 năm sống không mắc bệnh tim mạch so với những người không mắc các bệnh này và phụ nữ mất hơn 7 năm.

Nghiên cứu cho thấy rằng ngay cả tình trạng ngủ kém nói chung, chẳng hạn như ngủ không đủ giấc, mất ngủ, ngáy, đi ngủ muộn và buồn ngủ vào ban ngày đều có liên quan đến việc mất khoảng hai năm sức khỏe tim bình thường ở nam giới và phụ nữ.

Ngủ kém kéo theo loạt bệnh nghiêm trọng, đặc biệt nguy hiểm gấp đôi với phụ nữ khiến tim mạch 'không có lối thoát' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Giáo sư Emmanuel Stamatakis từ Đại học Sydney, tác giả chính của nghiên cứu cho biết: “Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy rằng, theo thời gian, giấc ngủ kém thường xuyên có thể dẫn đến sức khỏe tim mạch bị tổn hại đáng kể ở tuổi trung niên và tuổi già”.

“Ngưng thở khi ngủ được biết là làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch và các bệnh mãn tính khác, nhưng những phát hiện này là một hồi chuông cảnh tỉnh rằng giấc ngủ kém nói chung có thể gây ra rủi ro đáng kể cho sức khỏe tim mạch,” giáo sư Stamatakis cho biết trong một tuyên bố.

Nhóm nghiên cứu đã đưa ra ba loại giấc ngủ: kém, trung bình và khỏe mạnh ở tuổi 40 và so sánh điều này với kỳ vọng sức khỏe tổng thể không mắc bệnh tim mạch của họ.

Bằng cách kết hợp dữ liệu tự báo cáo của những người tham gia nghiên cứu với dữ liệu lâm sàng từ bác sĩ của họ trong hai năm trước nghiên cứu, các nhà nghiên cứu có thể so sánh kết quả sức khỏe đối với các kiểu ngủ tự báo cáo và các tình trạng được chẩn đoán lâm sàng như rối loạn hô hấp liên quan đến giấc ngủ.

Ngủ kém kéo theo loạt bệnh nghiêm trọng, đặc biệt nguy hiểm gấp đôi với phụ nữ khiến tim mạch 'không có lối thoát' - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Nhóm nghiên cứu đã phân loại những người tham gia là những người ngủ kém, trung bình và khỏe mạnh ở tuổi 40 và so sánh kết quả sức khỏe của họ khi về già.

Phụ nữ có giấc ngủ kém có khả năng bị tổn hại sức khỏe tim mạch nhiều hơn hai năm so với những người ngủ đủ giấc, trong khi nam giới có hơn hai năm. Những người ngủ trung bình mất gần một năm cuộc sống không mắc bệnh tim ở phụ nữ và nam giới mất nhiều hơn một chút.

 

Điều này có nghĩa là ngáy và khó ngủ hoặc ngủ không ngon giấc có thể là dấu hiệu cảnh báo các vấn đề sức khỏe tiềm ẩn trong tương lai.

Tác giả chính của nghiên cứu Bo-Huei Huang cũng cho biết: ''Mặc dù tuổi thọ trung bình của những người tham gia nghiên cứu ở Vương quốc Anh là khoảng 80 tuổi, nhưng những người mắc chứng rối loạn hô hấp liên quan đến giấc ngủ được chẩn đoán lâm sàng như chứng ngưng thở khi ngủ đã mất hơn 7 năm sống không mắc bệnh tim mạch''.

Theo Indian Express

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Từ khóa:   biểu hiện bệnh tim Cải thiện chứng mất ngủ mất ngủ gây bệnh tim

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