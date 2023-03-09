Thiếu dưỡng chất này dễ gia tốc cân nặng, táo bón 'hoành hành' lại thêm đường huyết bất ổn, không mau bổ sung da dẻ bong bóc, người khó tươi tỉnh

Nghe có vẻ chất xơ giống như một Superdrug đa chức năng, không có tác dụng phụ khó chịu và chi phí không cao.

Chất xơ thúc đẩy quá trình tiêu hóa khỏe mạnh và đều đặn, cải thiện thành phần hệ vi sinh vật đường ruột, giúp giảm cholesterol và cải thiện sức khỏe tim mạch, giúp kiểm soát lượng đường trong máu và bệnh tiểu đường, chế ngự cảm giác thèm ăn bằng cách giữ cho bạn no lâu hơn và giúp điều chỉnh cân nặng, đồng thời bảo vệ bạn khỏi ung thư ruột kết.

Hãy cùng khám phá một số dấu hiệu mà cơ thể đang cố cho bạn biết khi chế độ ăn uống của bạn thiếu chất xơ .

Chất xơ được tìm thấy trong hầu hết tất cả các loại trái cây, rau, đậu và ngũ cốc ở dạng nguyên hạt, chưa qua chế biến, khiến nó trở nên phổ biến và giá cả phải chăng.

1. Táo bón

Chất xơ hỗ trợ rất nhiều cho nhu động ruột đều đặn bằng cách làm tăng khối lượng phân, cải thiện nhu động (thúc đẩy sự di chuyển xuống đường tiêu hóa), đồng thời thúc đẩy quá trình nhuận tràng và bôi trơn thông qua các đặc tính tạo gel của nó.

Ảnh minh họa: Internet

Nếu bạn thường xuyên bị táo bón, hãy thử bổ sung thêm nhiều chất xơ, tức là nhiều rau, trái cây, các loại đậu và ngũ cốc trong chế độ ăn uống để cải thiện tình trạng đều đặn.

2. Tiêu chảy

Mặc dù thiếu chất xơ trong chế độ ăn uống không trực tiếp gây ra bệnh tiêu chảy, nhưng nó có thể làm giảm sự đa dạng và số lượng vi khuẩn có lợi trong ruột giúp bảo vệ bạn khỏi các bệnh truyền nhiễm và tăng cường sức khỏe tổng thể.

Chất xơ trong các loại thực phẩm thực vật như măng tây, atisô, hành tây, tỏi , yến mạch và chuối là prebiotic- một chất dinh dưỡng nuôi dưỡng và hỗ trợ các vi khuẩn có lợi trong ruột của bạn.

3. Thừa cân béo phì

Tiêu thụ đủ lượng chất xơ đảm bảo cảm giác no và no, làm giảm cảm giác thèm ăn và tiêu thụ thực phẩm chứa nhiều calo.

Thực phẩm dạng sợi thường có mật độ calo thấp nhưng khối lượng lớn hơn, khiến chúng trở nên lý tưởng để kiểm soát sự thèm ăn và giảm cân. Ngoài ra, ăn thực phẩm giàu chất xơ khiến bạn nhanh no và làm chậm quá trình giải phóng đường vào máu, do đó giữ cho lượng đường trong máu ổn định cùng với cảm giác thèm ăn.

Ảnh minh họa: Internet

Chế độ ăn nhiều chất xơ được biết là làm giảm lượng calo bằng cách ngăn chặn một số calo được hấp thụ trong ruột, do đó hỗ trợ giảm cân.

Một cách khác mà chất xơ có thể làm giảm sự thèm ăn và giúp điều chỉnh cân nặng là kích thích giải phóng hormone ức chế sự thèm ăn leptin thông qua một loạt các sự kiện truyền tín hiệu hóa học thần kinh phức tạp.

Leptin được giải phóng khỏi các tế bào mỡ của bạn để đáp ứng với bữa ăn. Nó điều chỉnh giảm sự thèm ăn của bạn và ngăn bạn ăn quá nhiều.

4. Khắc chế những cơn đói

Lượng chất xơ không đủ sẽ gây ra cảm giác đói ngay sau bữa ăn.

Ảnh minh họa: Internet

Cơ thể thông minh của bạn không chỉ nhận ra rằng bạn không cung cấp đủ chất dinh dưỡng quan trọng này, mà các cơ quan thụ cảm cơ học trong ruột của bạn (những cơ quan cảm nhận sự căng ra của dạ dày và ruột) cũng sẽ ghi nhận hàm lượng thấp và truyền tín hiệu đói lên não.

Bằng cách ăn đủ lượng chất xơ, bạn sẽ đảm bảo cảm giác no lâu hơn và giữ lượng calo nạp vào trong mức cần thiết hợp lý.

5. Giảm lượng đường trong máu

Hạ đường huyết, hoặc lượng đường trong máu giảm nhanh chóng, có thể do nhiều nguyên nhân khác nhau gây ra. Chúng bao gồm các tình trạng có sẵn như bệnh tiểu đường loại I và loại II, thời gian nhịn ăn kéo dài hoặc chế độ ăn nhiều đường ít chất xơ.

Các triệu chứng của lượng đường trong máu thấp bao gồm mệt mỏi cực độ, run rẩy, mờ mắt và thèm ăn ngọt. Những triệu chứng này thường thuyên giảm khi ăn thực phẩm có chứa carbs hoặc uống nước trái cây hoặc soda.

Tiêu thụ một lượng lớn carbohydrate đơn giản (kẹo, bánh ngọt, soda) mà không đi kèm với thực phẩm giàu chất xơ sẽ làm tăng lượng đường trong máu của bạn, sau đó là sự sụt giảm đột ngột khi phản ứng insulin bắt đầu.

Ảnh minh họa: Internet

Tại thời điểm này, cơ thể bạn cảm nhận được sự sụt giảm năng lượng và gửi cho bạn tín hiệu đói để bổ sung năng lượng. Tuy nhiên, đây không phải là cơn đói thực sự. Cơ thể không giỏi trong việc nhận ra rằng bạn đã nạp đủ calo cho bữa ăn nhẹ nhiều đường của mình.

Hậu quả của chế độ ăn nhiều đường sau đó trở thành vòng luẩn quẩn “ăn đường – hạ đường huyết – cần thêm đường để ổn định”. Bằng cách bao gồm nhiều chất xơ hơn trong chế độ ăn uống của bạn, bạn sẽ rèn luyện cơ thể để tránh giảm lượng đường trong máu đột ngột và chỉ chú ý đến nhu cầu năng lượng thực sự.

Theo Emedihealth