Tỷ lệ mắc bệnh tiểu đường, viêm đại tràng cũng như tăng huyết áp cao, là những nguyên nhân phổ biến nhất của bệnh thận mãn tính .

Tiến sĩ Mohit Khirbat, Chuyên gia tư vấn - khoa thận, Bệnh viện CK Birla, Gurugram cho biết: “Bệnh thận có xu hướng có nhiều triệu chứng bao gồm khó thở, mệt mỏi, khó ngủ và tiểu ra máu cùng những triệu chứng khác. Trong giai đoạn đầu, một số dấu hiệu rất tinh vi là sưng bàn chân.”

Bệnh nhân cũng sẽ phát triển một số tình trạng da như ngứa da hoặc phát ban hay khô da do lượng nước tiểu cao có trong cơ thể.

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Bác sĩ thường thấy những bệnh nhân đang chạy thận phàn nàn về rất nhiều triệu chứng ngoài da như ngứa, đặc biệt là do nồng độ nước tiểu trong cơ thể cao, và đôi khi do họ gãi, họ cũng bị nổi một số nốt ban trên cơ thể.

Chẩn đoán bệnh thận

Theo Tiến sĩ Khirbat, nếu một bệnh nhân bị phát ban da không rõ nguyên nhân hoặc phát ban bất thường, thì nên làm xét nghiệm thận để phát hiện bệnh thận. Đôi khi sẽ ngạc nhiên khi phát hiện ra rằng nguyên nhân cơ bản của vấn đề về da lại chính là bệnh thận mãn tính.

Ảnh minh họa: Internet

Những bệnh ngoài da ở thận mãn tính thường rất khó điều trị. Trừ khi bệnh thận mãn tính tiềm ẩn có thể được điều trị và có thể cải thiện xét nghiệm thận, thì trong trường hợp đó, tất nhiên tình trạng thận sẽ được cải thiện. Tuy nhiên, nếu không thì những gì chúng ta thường sử dụng để trị ngứa lúc đó là một số loại kem đa năng hoặc thứ gì đó giúp da mềm mại hơn. Chúng thường giúp giảm ngứa.

Ảnh minh họa: Internet

Phòng ngừa bệnh thận bằng chế độ ăn uống

Ảnh minh họa: Internet

Nếu bạn muốn giữ cho thận khỏe mạnh, hãy tránh bất cứ thứ gì có quá nhiều muối. Không ăn thực phẩm có thêm muối và thực phẩm chế biến sẵn như bữa tối đông lạnh, súp đóng hộp và thức ăn nhanh. Cố gắng hạn chế lượng natri bạn tiêu thụ hàng ngày và lượng protein của bạn. Chọn thực phẩm ít kali nếu gia đình bạn có vấn đề về thận.

Theo Times of India