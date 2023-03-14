Lợi ích bất ngờ từ việc ngủ khỏa thân, đặc biệt lợi cho nữ giới mà nhiều người chưa biết

Sức khỏe 14/03/2023 10:35

Việc ngủ khỏe thân không chỉ tạo cảm giác thoải mái mà còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Mặc dù mọi người thường thay bộ đồ ngủ và áo phông để có một giấc ngủ thoải mái, nhưng bỏ qua việc mặc quần áo ngủ có thể mang lại lợi ích cho sức khỏe cùng với một giấc ngủ ngon. Nghe có vẻ thú vị nhưng nhiều người lại không biết.

Lợi ích bất ngờ từ việc ngủ khỏa thân, đặc biệt lợi cho nữ giới mà nhiều người chưa biết - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ngủ khỏa thân mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, cùng với việc thêm gia vị cho đời sống tình dục của bạn nếu bạn ngủ với bạn đời của mình. Dưới đây là một số lợi ích sức khỏe đáng ngạc nhiên của việc ngủ mà không mặc đồ ngủ.

Giảm căng thẳng và lo lắng

Lợi ích bất ngờ từ việc ngủ khỏa thân, đặc biệt lợi cho nữ giới mà nhiều người chưa biết - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Ngủ khỏa thân có thể giúp giảm căng thẳng và lo lắng nói chung, đặc biệt nếu bạn ngủ với bạn đời. Sự tiếp xúc da kề da có thể làm tăng mức độ oxytocin của bạn, điều này có thể giúp giảm mức độ căng thẳng của bạn. Nếu bạn ngủ một mình, chất lượng giấc ngủ tốt hơn do nhiệt độ cơ thể mát hơn có thể giúp bạn giảm mức độ căng thẳng và lo lắng.

Ngăn ngừa tăng cân

Các nghiên cứu đã phát hiện ra rằng chất lượng giấc ngủ kém cũng liên quan đến việc tăng cân. Nếu ngủ khỏa thân giúp bạn ngủ ngon hơn, thì có nhiều khả năng bạn cũng đang ngăn ngừa việc tăng cân không cần thiết.

Lợi ích bất ngờ từ việc ngủ khỏa thân, đặc biệt lợi cho nữ giới mà nhiều người chưa biết - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Hơn nữa, vì nó giúp cơ thể bạn hạ nhiệt tốt hơn, bạn cũng có thể tạo ra nhiều chất béo nâu hơn, giúp tăng cường trao đổi chất. Hàm lượng chất béo nâu cao có thể làm giảm nguy cơ mắc các bệnh như béo phì và tiểu đường.

Giảm nguy cơ mắc bệnh tim và tiểu đường loại 2

Lợi ích bất ngờ từ việc ngủ khỏa thân, đặc biệt lợi cho nữ giới mà nhiều người chưa biết - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC), thiếu ngủ làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim và tiểu đường, cùng các vấn đề khác. Nếu ngủ khỏa thân giúp bạn ngủ đủ từ 7 đến 9 tiếng mỗi đêm theo khuyến nghị, thì điều đó có thể giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim và bệnh tiểu đường loại 2.

Tăng cường sức khỏe âm đạo

Lợi ích bất ngờ từ việc ngủ khỏa thân, đặc biệt lợi cho nữ giới mà nhiều người chưa biết - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Đồ lót bó sát hoặc thấm mồ hôi có thể làm tăng nguy cơ nhiễm nấm âm đạo, đặc biệt nếu bạn đi ngủ với chiếc quần lót mà bạn đã mặc cả ngày. Ngủ khỏa thân là một cách tuyệt vời để âm đạo thoải mái và giữ cho âm đạo khỏe mạnh, tránh nhiễm trùng nấm men có khả năng phát triển ở những nơi ấm áp và ẩm ướt.

Tăng khả năng sinh sản ở nam giới

Đàn ông cũng có thể hưởng lợi từ việc ngủ khỏa thân. Một nghiên cứu gần đây trên 656 nam giới đã tìm thấy mối liên hệ giữa việc mặc đồ lót bó sát và số lượng tinh trùng thấp hơn. Những người đàn ông mặc quần đùi có nồng độ tinh trùng và tổng số lượng tinh trùng cao hơn so với những người mặc quần lót chật.

Theo Thư viện Y khoa Quốc gia Hoa Kỳ, Thông tin Công nghệ sinh học, việc làm mát bìu ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và khả năng vận động của tinh trùng. Ngủ khỏa thân có thể giúp giữ cho tinh hoàn của bạn mát mẻ và ở nhiệt độ tối ưu cho sức khỏe tinh trùng.

Theo Times of India

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