Món đồ uống yêu thích này của nhiều chị em có thể làm tăng nguy cơ bệnh tim, nhà khoa học còn phải dè chừng cảnh giác

Sức khỏe 13/03/2023 17:55

Một nhà khoa học đã cảnh báo loại đồ uống phổ biến mà trẻ em cũng thích uống có thể gây ra bệnh tim.

Tiến sĩ Justine Butler, người đã nhận bằng Tiến sĩ về sinh học phân tử tại Đại học Bristol, khẳng định rằng tiêu thụ các sản phẩm từ sữa, bao gồm cả sữa có thể gây ra bệnh tim. Theo Tiến sĩ Butler, sữa và sữa lắc 'chứa một lượng lớn chất béo bão hòa' và có hại cho sức khỏe.

Món đồ uống yêu thích này của nhiều chị em có thể làm tăng nguy cơ bệnh tim, nhà khoa học còn phải dè chừng cảnh giác - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cô ấy đã tham khảo các nghiên cứu từ Nghiên cứu Sức khỏe của Y tá cho thấy mối liên hệ giữa việc tiêu thụ các sản phẩm từ sữa giàu chất béo và tăng nguy cơ mắc bệnh tim.

Tiến sĩ Butler, một người ủng hộ chế độ ăn thuần chay, cho biết: "Giải pháp rất đơn giản: tránh sữa và chuyển sang ăn thuần chay. Người ăn chay có huyết áp và mức cholesterol thấp hơn đáng kể so với tất cả các chế độ ăn kiêng khác, cũng như nguy cơ mắc bệnh tim thấp hơn nhiều." 

Món đồ uống yêu thích này của nhiều chị em có thể làm tăng nguy cơ bệnh tim, nhà khoa học còn phải dè chừng cảnh giác - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cùng với cô ấy, Chuyên gia dinh dưỡng Tracy Parker của Quỹ Tim mạch Anh đã tranh luận về sự cần thiết của việc từ bỏ sữa. Parker tuyên bố rằng việc tiêu thụ các sản phẩm từ sữa là không cần thiết để tránh rối loạn tim và tuần hoàn. Cô ấy khuyên không nên dự trữ sữa nguyên kem và nói rằng sữa ít hoặc giảm béo sẽ tốt hơn.

Theo cô, miễn là chúng không có thêm đường để thay thế chất béo, thì việc chọn các sản phẩm từ sữa ít chất béo hoặc ít chất béo sẽ không có hại. Sữa ít chất béo cũng hữu ích nếu bạn đang cố gắng duy trì cân nặng của mình vì nó có ít calo hơn.

Món đồ uống yêu thích này của nhiều chị em có thể làm tăng nguy cơ bệnh tim, nhà khoa học còn phải dè chừng cảnh giác - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, bác bỏ những tuyên bố này, một báo cáo của Heart Foundation "Sữa không hương vị có thể được tiêu thụ như một phần của chế độ ăn uống lành mạnh cho tim. Phần lớn mọi người có thể tiêu thụ các lựa chọn thông thường hoặc ít chất béo. Sữa không hương vị ở dạng thô là " trung lập" đối với sức khỏe tim mạch, theo tuyên bố, nó không làm tăng hoặc giảm nguy cơ mắc bệnh tim. Sữa giảm béo được coi là lựa chọn thích hợp hơn cho những người mắc bệnh tim hoặc cholesterol cao.''

Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh có yêu cầu gì? 

Theo báo cáo của NHS, điều quan trọng là phải "xem thông tin dinh dưỡng trên nhãn" vì tổng lượng chất béo của sữa có thể thay đổi rất nhiều. Hãy chú ý đến lượng muối, đường và chất béo, đặc biệt là chất béo bão hòa, trong bất kỳ sản phẩm sữa nào bạn chọn.

Món đồ uống yêu thích này của nhiều chị em có thể làm tăng nguy cơ bệnh tim, nhà khoa học còn phải dè chừng cảnh giác - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Tổ chức y tế cảnh báo rằng ăn quá nhiều chất béo có thể góp phần vào việc hấp thụ quá nhiều năng lượng ở trẻ lớn hơn và người lớn, điều này có thể dẫn đến béo phì. Một chế độ ăn nhiều chất béo bão hòa cũng có thể làm tăng mức cholesterol trong máu, có thể làm tăng nguy cơ bị đau tim hoặc đột quỵ.

Theo Times of India

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