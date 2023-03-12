Trong một buổi phát trực tiếp trên Instagram gần đây, bà mẹ hai con cho biết: “Phụ nữ ơi, đau tim không phải chuyện của riêng đàn ông. Đừng sợ, nhưng điều quan trọng là phải cảnh giác."

Diễn viên nổi tiếng ở Ấn Độ Sushmita Sen gần đây đã trải qua một “cơn đau tim rất, rất lớn” và động mạch chính của cô bị tắc 95%. Cô ấy đã xoay sở để sống sót và đã trải qua một cuộc phẫu thuật nong mạch vành, một ống đỡ động mạch được đặt vào tim cô ấy.

“Phụ nữ tương đối được bảo vệ cho đến thời kỳ mãn kinh do estrogen và các kích thích tố khác so với nam giới. Nhưng sau khi mãn kinh, tỷ lệ mắc bệnh động mạch vành hoặc đau tim sẽ tăng lên,” Tiến sĩ Vijay Kumar, Chuyên gia tư vấn cấp cao và Bác sĩ tim mạch can thiệp, Tập đoàn các bệnh viện Ujala Cygnus cho biết.

Các nghiên cứu gần đây, chẳng hạn như nghiên cứu Giám sát rủi ro xơ vữa động mạch trong cộng đồng năm 2018, đã xem xét hơn 28.000 ca nhập viện vì đau tim, đã phát hiện ra rằng tỷ lệ đau tim đã tăng lên ở những người trong độ tuổi 35-54, đặc biệt là phụ nữ.

Tiến sĩ Kumar cho biết thêm: “Phụ nữ cũng có thể dễ bị bệnh tim mạch hơn do rối loạn tăng huyết áp khi mang thai và tình trạng tăng cân kéo dài sau khi mang thai do những thay đổi sinh lý khác nhau trong cơ thể khi mang thai cũng như thay đổi nội tiết tố trong thời kỳ mãn kinh. Những phụ nữ bị đau tim cấp tính có tỷ lệ tử vong cao hơn so với nam giới .”

Một nghiên cứu gần đây của Ấn Độ năm 2020 được công bố trên 'Tạp chí Tim mạch Dự phòng Hoa Kỳ' cho thấy từ năm 2000 đến 2017, tỷ lệ tử vong do bệnh tim thiếu máu cục bộ (IHD) hàng năm đã tăng từ 0,85 lên 1,54 triệu (+81,1%) với mức tăng cao hơn ở phụ nữ từ 0,32 lên 0,62 triệu (+93,7%) so với nam từ 0,53 đến 0,92 triệu (+73,6%).

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Hơn nữa, xu hướng từ năm 2000 đến năm 2015 cho thấy phụ nữ có nhiều yếu tố rủi ro hơn so với nam giới. Chúng bao gồm chỉ số khối cơ thể (béo phì), bệnh tiểu đường, sử dụng thuốc lá và nhiễm trùng nha chu (nhiễm trùng răng miệng).

Tiến sĩ Ajitkumar Jadhav, bác sĩ tim mạch tại Bệnh viện Chuyên khoa Siêu cấp Mẹ & Trẻ Surya, Pune giải thích: ''Một số yếu tố nguy cơ gây bệnh tim ở phụ nữ là béo phì và thay đổi nội tiết tố do hội chứng X ở giai đoạn tiền mãn kinh.''

Ngăn ngừa các cơn đau tim tìm đến

“Điều quan trọng là phải chú ý đến các triệu chứng như khó thở khi gắng sức và dễ mệt mỏi .” Tiến sĩ Jadhav cho biết thêm.

“Kiểm tra sức khỏe là quan trọng nhất. Hãy tự kiểm tra huyết áp, tiểu đường, v.v. Đã đến lúc tất cả chúng ta nên tự kiểm tra những điều cơ bản như mạch, huyết áp, v.v. có thể dự đoán nguy cơ mắc bệnh tim hoặc đột tử do tim,” bác sĩ Udgeath Dhir, Giám đốc và Trưởng phòng Phẫu thuật Mạch máu Tim mạch Lồng ngực (Người lớn/Nhi khoa), Viện Nghiên cứu Fortis Memorial, Gurugram nhấn mạnh.

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Tập trung vào chế độ ăn uống bổ dưỡng và lối sống năng động: Cùng với việc kiểm tra thường xuyên, việc tuân theo lối sống lành mạnh hàng ngày là vô cùng quan trọng đối với trái tim của bạn.

Trong buổi phát trực tiếp trên Instagram của mình, Sushmita Sen nhấn mạnh rằng "Tôi biết nhiều bạn sẽ ngừng đến phòng tập và nói không với công việc quá sức, nhiều người cho rằng việc đến phòng tập không giúp ích gì. Không tốt đâu. Nhưng ngược lại nó đã giúp tôi. Tôi đã sống sót sau một cơn đau tim nặng bởi vì tôi đã giữ một lối sống năng động."

Tiến sĩ Dhir khuyên nên “ngủ đủ giấc từ 6 đến 8 tiếng” và tập thể dục “tối thiểu 45 phút, năm lần một tuần”.

Chuyển sang một chế độ ăn uống lành mạnh là một yếu tố quan trọng khác. Tiến sĩ Kumar gợi ý phụ nữ nên “có salad, rau xanh, trái cây và trái cây khô trong chế độ ăn hàng ngày”. Các thói quen lối sống lành mạnh khác bao gồm “tránh hút thuốc, uống rượu và đồ ăn vặt.”

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“Chuyên gia luôn khuyên phụ nữ nên ăn nhiều chất xơ và protein, đồng thời thực hành các hoạt động giảm căng thẳng như yoga hoặc thiền", Tiến sĩ Jadhav kết luận.

Theo Times of India