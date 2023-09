Ảnh minh họa: Internet

Các nghiên cứu gần đây, chẳng hạn như nghiên cứu Giám sát rủi ro xơ vữa động mạch trong cộng đồng năm 2018, đã xem xét hơn 28.000 ca nhập viện vì đau tim, đã phát hiện ra rằng tỷ lệ đau tim đã tăng lên ở những người trong độ tuổi 35-54, đặc biệt là phụ nữ.

“Phụ nữ tương đối được bảo vệ cho đến thời kỳ mãn kinh do estrogen và các kích thích tố khác so với nam giới. Nhưng sau khi mãn kinh, tỷ lệ mắc bệnh động mạch vành hoặc đau tim sẽ tăng lên,” Tiến sĩ Vijay Kumar, Chuyên gia tư vấn cấp cao và Bác sĩ tim mạch can thiệp, Tập đoàn các bệnh viện Ujala Cygnus cho biết.