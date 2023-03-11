Huyết áp tăng vùn vụt cứ nghĩ do tuổi cao sức yếu, ai dè thủ phạm âm thầm tấn công mỗi ngày là đây

Sức khỏe 11/03/2023 19:08

Huyết áp cao là khi huyết áp vượt quá 120/80 mmHg, khiến cơ thể có nguy cơ tử vong cao hơn.

Nhiều người cho rằng huyết áp là dấu hiệu của tuổi già và họ hoàn toàn không làm gì với nó. Tuy nhiên, về mặt y học, người ta đã chứng minh rằng một số yếu tố của huyết áp không phụ thuộc vào tuổi tác.

Ăn quá nhiều muối

Huyết áp tăng vùn vụt cứ nghĩ do tuổi cao sức yếu, ai dè thủ phạm âm thầm tấn công mỗi ngày là đây - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Muối và huyết áp không đi đôi với nhau. Nồng độ natri cao làm tăng mức huyết áp trong cơ thể. Cơ thể chúng ta cần natri để hoạt động, nhưng hàm lượng natri cao rất nguy hiểm. Chúng ta nghĩ về natri khi thảo luận về muối, đó là bởi vì chúng ta chủ yếu tiêu thụ natri ở dạng muối.

Vì muối có hại cho sức khỏe nên chúng ta cần cắt giảm lượng tiêu thụ muối chủ yếu thông qua thực phẩm đóng gói. Cũng giống như đường, thực phẩm chế biến có rất nhiều muối ẩn trong đó.

Hút thuốc hoặc tiếp xúc gián tiếp với khói thuốc

Huyết áp tăng vùn vụt cứ nghĩ do tuổi cao sức yếu, ai dè thủ phạm âm thầm tấn công mỗi ngày là đây - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Hút thuốc có hại cho sức khỏe, tất cả chúng ta đã bắt gặp dòng chữ này nhiều lần. Nhưng bạn có biết việc hút thuốc thụ động khiến chúng ta có nguy cơ gần giống như hút trực tiếp không? Theo bất kỳ cách nào, khói độc hại đang xâm nhập vào hệ thống của chúng ta một cách đầy tai hại.

Béo phì

Huyết áp tăng vùn vụt cứ nghĩ do tuổi cao sức yếu, ai dè thủ phạm âm thầm tấn công mỗi ngày là đây - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Chỉ số khối cơ thể khỏe mạnh là chỉ số của sức khỏe tốt. Nhiều người không cẩn thận về cân nặng của mình và không biết về những tai họa đang hình thành trong cơ thể họ theo thời gian. Không chỉ huyết áp cao, béo phì là nguyên nhân đằng sau một số biến chứng sức khỏe khác như bệnh tiểu đường, các vấn đề về tim mạch và các bệnh khác.

Đường huyết lúc đói cao

Bạn có biết rằng một người mắc bệnh tiểu đường có nguy cơ mắc bệnh cao huyết áp cao gấp 4 lần và dễ bị biến chứng tim mạch hơn không?

Huyết áp tăng vùn vụt cứ nghĩ do tuổi cao sức yếu, ai dè thủ phạm âm thầm tấn công mỗi ngày là đây - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Theo một báo cáo trên trang web của John Hopkins Medicine, khoảng 2/3 người trưởng thành mắc bệnh tiểu đường có huyết áp cao hơn 130/80 mm Hg hoặc sử dụng thuốc điều trị tăng huyết áp theo toa.

Uống quá nhiều rượu

Huyết áp tăng vùn vụt cứ nghĩ do tuổi cao sức yếu, ai dè thủ phạm âm thầm tấn công mỗi ngày là đây - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Tiêu thụ rượu luôn là một chủ đề gây tranh cãi. Uống quá nhiều rượu khiến cơ thể có nguy cơ mắc các bệnh đe dọa tính mạng cao hơn. Các cơ quan y tế cũng đã cảnh báo rằng không có lượng tiêu thụ rượu nào là an toàn cho sức khỏe.

Cuộc sống không năng động

Điều gì xảy ra với cơ thể của bạn khi bạn ngồi trong nhiều giờ hơn? Nếu không có bất kỳ hoạt động thể chất nào, cơ thể con người sẽ ngừng hoạt động bình thường. Thiếu hoạt động thể chất và lối sống ít vận động là nguyên nhân chính gây ra các bệnh chết người liên quan đến các hệ thống cơ quan chính.

Ít giờ ngủ hơn

Huyết áp tăng vùn vụt cứ nghĩ do tuổi cao sức yếu, ai dè thủ phạm âm thầm tấn công mỗi ngày là đây - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet

Ngủ là cách cơ thể đưa nó về trạng thái nghỉ ngơi và thức dậy sau 7-8 tiếng với đầy đủ năng lượng. Không cho cơ thể ngủ có thể giúp bạn hoạt động bình thường trong một số ngày, nhưng về lâu dài cơ thể bạn sẽ suy sụp do căng thẳng do thiếu ngủ gây ra. Điều quan trọng là giữ cho cơ thể hoạt động, điều quan trọng là phải cho nó thời gian nghỉ ngơi xứng đáng.

Theo Times of India

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