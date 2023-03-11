Giải phóng căng thẳng sau giờ làm, 10 tips tuyệt vời đưa não vào 'chế độ giải lao' hiệu quả bạn không nên bỏ qua

Hiệp hội Tâm lý Hoa Kỳ đã khảo sát những người lao động trưởng thành ở Hoa Kỳ và phát hiện ra rằng 79% cảm thấy căng thẳng liên quan đến công việc, 36% cho biết công việc của họ gây ra sự mệt mỏi về nhận thức, 32% kiệt quệ về mặt cảm xúc và 44% mệt mỏi về thể chất.

Kiệt sức là một vấn đề rất thực tế đang ngày càng trở nên phổ biến hơn. Những ngày có thể bước ra khỏi văn phòng và bỏ lại công việc phía sau càng khó khăn hơn trong thời đại ngày nay.

Để chống lại điều này, mọi người cần có thời gian nghỉ ngơi và thời gian dành cho việc không nghĩ về công việc nữa. Nhưng làm thế nào để bạn nhấn công tắc tắt chế độ làm việc khi không cần thiết? Sau đây là ý kiến ​​của một số chuyên gia về cách chuyển bộ não của bạn sang chế độ giải trí nếu nó nằm trong danh sách việc cần làm của bạn:

Để chuyển đổi hoàn toàn từ chế độ làm việc sang chế độ giải trí, bạn cần bỏ lại các nhiệm vụ công việc của mình. Keegan LaMar, một huấn luyện viên về khả năng lãnh đạo và hiệu suất, đồng thời là huấn luyện viên tư duy hiệu suất đã được chứng nhận cho các vận động viên, gọi đây là “bắt tay với ngày làm việc”.

Ảnh minh họa: Internet

Ông nói: “Hành động tắt máy tính làm việc hoặc đăng xuất khỏi ứng dụng công việc của bạn giống như một cái bắt tay để nói rằng 'hôm nay đã làm vệc rất tốt rồi'''.

Đóng máy tính xách tay của bạn, tắt nguồn PC, tắt máy tính bảng làm việc, bất cứ điều gì bạn có thể làm để nói lời tạm biệt với sếp, nhân viên và khách hàng của bạn trong ngày. Thử thách bản thân để tắt nguồn các thiết bị này cho đến khi công việc của bạn bắt đầu lại vào sáng hôm sau.

Tìm bài hát thư giãn

Lia Garvey, nhà tư vấn, tác giả của “Unstuck”, Diễn giả TEDx và người đứng đầu một tổ chức cho biết : “Giống như cách các vận động viên sử dụng một bài hát sôi động để bước vào sân hoặc sân đấu để hòa mình vào không gian của trò chơi, hãy sử dụng âm nhạc như một tín hiệu cho biết bạn muốn tham gia vào nguồn năng lượng nào''.

Cô ấy đề nghị tìm một bài hát giúp bạn giải tỏa đầu óc hoặc giúp bạn thoát khỏi suy nghĩ về công việc và mở nó trên ô tô khi bạn đi làm về nhà hoặc ở nhà trước khi bạn tắt máy tính trong ngày.

Ảnh minh họa: Internet

“Hãy biến nó thành một nghi thức khi bạn nghe xong bài hát, nghĩa là bạn đã hoàn thành công việc, không cần quay lại kiểm tra email lần cuối, nếu không bạn sẽ không đạt được mục đích,” cô ấy giải thích, cho biết rằng giai điệu thư giãn của bài hát cô lựa chọn là “Blinding Lights” của The Weeknd.

Bạn không muốn nghe cùng một bài hát mỗi ngày? Bạn có thể truy cập Spotify hoặc Pandora và đặt một danh sách phát theo thể loại khiến bạn cảm thấy dễ chịu, chẳng hạn như hip-hop thập niên 90 hoặc pop hiện đại.

Nộp cất tài liệu hay deadline đi

Hãy tưởng tượng một tủ tài liệu trong tâm trí của bạn. Karen Tom, một huấn luyện viên sức khỏe và cuộc sống đã được chứng nhận cho biết: “Hãy nghĩ về tất cả những việc bạn cần làm tại nơi làm việc vào ngày mai và cất chúng vào tủ.''

Hãy nghĩ về bất kỳ vấn đề nào trong công việc và đặt chúng vào ngăn tủ tinh thần của bạn. Hãy tưởng tượng đóng ngăn kéo của tủ và nhận ra rằng bạn sẽ mở nó ra vào ngày hôm sau tại nơi làm việc.

Thay "quần áo đi làm" bằng thời trang thoải mái

Ngay cả khi chúng là quần thể thao, chuêyrn sang quần áo mới, thoải mái có thể chuyển não bạn sang chế độ thư giãn.

Bạn có phải mặc một bộ đồ đến văn phòng không? Hoặc có thể là một chiếc váy và giày cao gót ưa thích? Ngay khi bạn bước vào cửa nhà, hãy cởi giày ra, xỏ vào một đôi giày đi trong nhà thoải mái và mặc bộ quần áo mà bạn cảm thấy thoải mái khi mặc.

Ảnh minh họa: Internet

Ngay cả khi đồng phục làm việc tại nhà của bạn là quần tập yoga, thì việc thay 'quần áo đi làm' ra khỏi tâm trí bạn có thể báo hiệu rằng bạn đã kết thúc một ngày.

Tùy thuộc vào những gì bạn sẽ làm sau giờ làm việc, hãy thay một bộ đồ mà bạn sẽ không mặc đi làm, ngay cả khi điều đó chỉ là bạn đi đôi dép lê trong khi chuẩn bị bữa tối.

Kiềm chế đừng nói chuyện công việc

Khi bạn làm việc xong, đừng nói về công việc nữa.

Thông thường, chúng ta đã hoàn thành công việc nhưng trò chuyện về những thứ liên quan đến công việc hàng giờ sau đó, cho dù đó là nói chuyện điện thoại với bạn bè, trên bàn ăn tối với gia đình bạn hay trước khi đi ngủ với người quan trọng của bạn.

Lời nói của chúng ta sẽ hướng sự chú ý của chúng ta, vì vậy khi chúng ta kết thúc một ngày, điều quan trọng là phải chuyển sự chú ý của chúng ta sang nơi khác.

Lên kế hoạch cho một điều gì đó vui vẻ

Tiến sĩ Flora Sadri-Azarbayejani, một bác sĩ của Psyclarity Health ở Boston cho biết: “Có sẵn một hoạt động hoặc kế hoạch khi bạn hoàn thành công việc có thể giúp bạn có được chế độ giải trí.

Khi tan sở, cô ấy mong muốn được tham gia các hoạt động như chơi trò chơi, tham gia sở thích hoặc đi ra ngoài. Bạn cũng có thể thiết lập một giờ vui vẻ với bạn bè hoặc lên lịch xem phim và ăn bỏng ngô với gia đình.

“Đây có thể là một cách tuyệt vời để tạm dừng công việc và tham gia vào các hoạt động giải trí nhanh chóng và dễ dàng hơn,” cô nói thêm.

Tạo một tuyến đường ''đi làm giả''

Nếu bạn làm việc tại nhà hoặc nơi làm gần nhà hay nơi ở là văn phòng làm việc se xra sao? Bạn có thể phân tách nơi làm việc và giải lao theo cách này.

Đây là điều mà Cynthia Davies, một chủ doanh nghiệp ở Sarasota, Florida, làm để đánh dấu sự kết thúc một ngày làm việc của mình.

Davies thích đi bộ nhanh năm phút quanh khu nhà. Điều này mang lại cho bạn cảm giác rời khỏi không gian làm việc và trở về không gian gia đình. Cô ấy giải thích: “Nếu thời tiết không thuận lợi, tôi sẽ đến một căn phòng khác trong nhà và nghe podcast hoặc sách nói trong 5 phút giống như tôi đã từng làm trên đường đi làm. Khi hết thời gian đó, tôi biết đã đến lúc chuyển sang chế độ giải trí.”

Gọi điện hoặc nhắn tin cho một người bạn

Khi đồng hồ điểm giờ kết thúc, hãy nhấc điện thoại lên và tham gia các hoạt động xã hội. Trung tá Paul Fritts, một chuyên gia tinh thần của Nhóm Sức khỏe và Thể hình Toàn diện (H2F) của Quân đội Hoa Kỳ cho biết: “Một cuộc trò chuyện ngắn với một người bạn nhắc nhở chúng ta về mối liên hệ giữa chúng ta với thế giới xung quanh, đặc biệt là với những người khác.''

Ảnh minh họa: Internet

Thậm chí chỉ một cuộc trò chuyện kéo dài năm phút với một người bạn hỗ trợ cũng có thể giải phóng bạn khỏi hàng giờ làm việc và giúp bạn thư giãn trong thời gian còn lại trong ngày. Nó cũng có thể nhắc nhở bạn rằng có nhiều người để tương tác trên thế giới hơn là đồng nghiệp và khách hàng.

Trò chuyện với một người bạn có thể giúp bạn quên đi công việc áp lực.

Hít thở sâu

Ngày làm việc của bạn có thể tràn ngập adrenaline và căng thẳng. Hơi thở của bạn có thể giúp bạn thoát khỏi trạng thái đó và chuyển sang trạng thái thư giãn và tâm trạng tốt hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Harel Papikia , một nhà tâm lý học lâm sàng được cấp phép ở West Hollywood, California, gợi ý rằng bạn nên kết thúc một ngày làm việc bằng một vài động tác hít thở thư giãn bằng bụng.

“Hít thở sâu và thư giãn 10 lần, tưởng tượng rằng trung tâm của hơi thở nằm ở rốn của bạn. Hít vào nhẹ nhàng, cho phép bụng tràn ngập hơi thở. Tiếp tục hít vào để lấp đầy phần giữa và ngực trên đến tận cổ họng bằng không khí trong lành. Cho phép việc thở ra dễ dàng như vậy. Chú ý sự thay đổi trong cơ thể của bạn nữa nhé.''

Tạo một môi trường giải trí

Joni Ogle, một nhân viên xã hội lâm sàng được cấp phép hành nghề ở Los Angeles và Houston, cho biết: ''Hãy đảm bảo rằng khi bạn đi làm về, bạn đang bước vào một môi trường mà bạn có thể thư giãn.''

Ảnh minh họa: Internet

Đây có thể là một phòng khách với nội thất ấm cúng, một khu vườn yên bình hoặc một không gian dành riêng cho chính bạn. Bạn chắc chắn sẽ không thể thoát khỏi cảm giác công việc nếu bạn vẫn ở trong không gian văn phòng tại nhà hoặc bước vào một căn phòng bừa bộn với giấy tờ và hóa đơn.

Theo Huffpost