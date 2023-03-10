Thực hư việc thiếu I-ốt có thể dẫn đến vô sinh, đặc biệt nguy hiểm với nữ giới?

Sức khỏe 10/03/2023 19:18

Lượng muối ăn vào thường là một chủ đề gây tranh cãi trong chăm sóc sức khỏe.

Các bác sĩ liên tục kêu gọi mọi người giảm lượng muối trong chế độ ăn uống mà họ tiêu thụ. Tuy nhiên, tầm quan trọng của iốt trong chế độ ăn uống của bạn thường bị bỏ qua.

Thực hư việc thiếu I-ốt có thể dẫn đến vô sinh, đặc biệt nguy hiểm với nữ giới? - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Iốt rất quan trọng khi nói đến việc duy trì sức khỏe tổng thể. Nó điều chỉnh các chức năng cơ thể khác nhau và làm giảm nguy cơ mắc nhiều bệnh về sức khỏe.

Tầm quan trọng của iốt trong chế độ ăn uống

Thực hư việc thiếu I-ốt có thể dẫn đến vô sinh, đặc biệt nguy hiểm với nữ giới? - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Iốt là một vi chất dinh dưỡng thiết yếu cần thiết cho chức năng sinh sản bình thường và tầm quan trọng của nó đối với chức năng tuyến giáp đã được chứng minh rõ ràng. Thiếu i-ốt gây suy giáp và vô sinh. 'Rối loạn do thiếu iốt' (IDD) bao gồm một phổ từ suy giáp cận lâm sàng đến chứng đần độn đặc hữu.

Liều lượng i-ốt hàng ngày

Nhu cầu i-ốt hàng ngày ở một người trưởng thành bình thường trong độ tuổi sinh sản là khoảng 150mcg/ngày. Theo WHO, iốt có nhu cầu cao hơn trong thời kỳ mang thai và cho con bú. Tuy nhiên, khi bệnh nhân tiêu thụ 50 µg/ngày (hoặc ít hơn), nguy cơ vô sinh tăng khoảng 14%. Nghiên cứu mới đã gợi ý rằng iốt cũng được hấp thụ bởi buồng trứng và nội mạc tử cung.

Rối loạn do thiếu i-ốt

Tuy nhiên, những bất thường trong lượng i-ốt cũng có thể có những ảnh hưởng khác. Đặc biệt, iốt được hấp thụ mạnh bởi buồng trứng và nội mạc tử cung. Thiếu iốt có liên quan đến giảm khả năng sinh sản.

Thực hư việc thiếu I-ốt có thể dẫn đến vô sinh, đặc biệt nguy hiểm với nữ giới? - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tiến sĩ (Giáo sư) Chitra Ramamurthy, Cố vấn sinh sản cấp cao, Apollo Fertility, JP Nagar-Bangalore cho biết, việc sử dụng phương tiện tương phản có nồng độ i-ốt cao gần đây đã được chứng minh là cải thiện tỷ lệ thụ thai ở các cặp vợ chồng bị vô sinh không rõ nguyên nhân (UI).

Nhu cầu i-ốt cho chức năng tuyến giáp khỏe mạnh

Iốt cần thiết cho quá trình tổng hợp và giải phóng hormone tuyến giáp bình thường và do đó gián tiếp thúc đẩy quá trình rụng trứng. TSH bình thường thúc đẩy sự phát triển của nang trứng trong tế bào trứng. TSH tác động lên các thụ thể của FSH do sự tương đồng về cấu trúc và tăng cường sự phát triển của nang noãn do FSH gây ra, iốt có tác dụng trực tiếp lên buồng trứng.

​Ảnh hưởng của thiếu i-ốt đến mức sinh

Thực hư việc thiếu I-ốt có thể dẫn đến vô sinh, đặc biệt nguy hiểm với nữ giới? - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Theo Tiến sĩ Ramamurthy, “Thiếu hụt iốt làm tăng khả năng vô sinh và sẩy thai tái phát do sản xuất không đủ lượng hormone tuyến giáp cần thiết. Ở nam giới, nồng độ iốt cao hơn có thể gây ra rối loạn cương dương (70%), bất thường về sinh tinh, các vấn đề về khả năng vận động của tinh trùng và ít tinh trùng đếm."

Hormone tuyến giáp kiểm soát quá trình rụng trứng, trao đổi chất và kiểm soát cân nặng trước khi thụ thai, tất cả đều rất quan trọng để tăng khả năng mang thai tự nhiên. Bất kể mức độ hormone tuyến giáp, iốt có thể ảnh hưởng đến chất lượng tinh trùng của nam giới. Do đó, quản lý mức tiêu thụ iốt tốt trong chế độ ăn uống của bạn là rất quan trọng để có một thai kỳ khỏe mạnh.

Theo Times of India

Thiếu dưỡng chất này dễ gia tốc cân nặng, táo bón 'hoành hành' lại thêm đường huyết bất ổn, không mau bổ sung da dẻ bong bóc, người khó tươi tỉnh

Thiếu dưỡng chất này dễ gia tốc cân nặng, táo bón 'hoành hành' lại thêm đường huyết bất ổn, không mau bổ sung da dẻ bong bóc, người khó tươi tỉnh

Chất xơ là một chất dinh dưỡng cực kỳ quan trọng trong chế độ ăn uống hàng ngày. Nhiều người bỏ qua dưỡng chất này vì nghĩ nó không quan trọng.

Xem thêm
Từ khóa:   thiếu i ốt dấu hiệu thiếu i ốt nguyên nhân gây vô sinh

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 7 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 47 phút trước
Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 52 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 47 phút trước
Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Sao quốc tế 7 giờ 23 phút trước
2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Xã hội 7 giờ 34 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 37 phút trước
Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Sao quốc tế 7 giờ 45 phút trước
Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Sao quốc tế 7 giờ 49 phút trước
Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 37 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm