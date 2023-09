Thực hư việc thiếu I-ốt có thể dẫn đến vô sinh, đặc biệt nguy hiểm với nữ giới?

Iốt là một vi chất dinh dưỡng thiết yếu cần thiết cho chức năng sinh sản bình thường và tầm quan trọng của nó đối với chức năng tuyến giáp đã được chứng minh rõ ràng. Thiếu i-ốt gây suy giáp và vô sinh. 'Rối loạn do thiếu iốt' (IDD) bao gồm một phổ từ suy giáp cận lâm sàng đến chứng đần độn đặc hữu.

Liều lượng i-ốt hàng ngày

Nhu cầu i-ốt hàng ngày ở một người trưởng thành bình thường trong độ tuổi sinh sản là khoảng 150mcg/ngày. Theo WHO, iốt có nhu cầu cao hơn trong thời kỳ mang thai và cho con bú. Tuy nhiên, khi bệnh nhân tiêu thụ 50 µg/ngày (hoặc ít hơn), nguy cơ vô sinh tăng khoảng 14%. Nghiên cứu mới đã gợi ý rằng iốt cũng được hấp thụ bởi buồng trứng và nội mạc tử cung.

Rối loạn do thiếu i-ốt

Tuy nhiên, những bất thường trong lượng i-ốt cũng có thể có những ảnh hưởng khác. Đặc biệt, iốt được hấp thụ mạnh bởi buồng trứng và nội mạc tử cung. Thiếu iốt có liên quan đến giảm khả năng sinh sản.

Ảnh minh họa: Internet

Tiến sĩ (Giáo sư) Chitra Ramamurthy, Cố vấn sinh sản cấp cao, Apollo Fertility, JP Nagar-Bangalore cho biết, việc sử dụng phương tiện tương phản có nồng độ i-ốt cao gần đây đã được chứng minh là cải thiện tỷ lệ thụ thai ở các cặp vợ chồng bị vô sinh không rõ nguyên nhân (UI).

Nhu cầu i-ốt cho chức năng tuyến giáp khỏe mạnh

Iốt cần thiết cho quá trình tổng hợp và giải phóng hormone tuyến giáp bình thường và do đó gián tiếp thúc đẩy quá trình rụng trứng. TSH bình thường thúc đẩy sự phát triển của nang trứng trong tế bào trứng. TSH tác động lên các thụ thể của FSH do sự tương đồng về cấu trúc và tăng cường sự phát triển của nang noãn do FSH gây ra, iốt có tác dụng trực tiếp lên buồng trứng.

​Ảnh hưởng của thiếu i-ốt đến mức sinh

Ảnh minh họa: Internet

Theo Tiến sĩ Ramamurthy, “Thiếu hụt iốt làm tăng khả năng vô sinh và sẩy thai tái phát do sản xuất không đủ lượng hormone tuyến giáp cần thiết. Ở nam giới, nồng độ iốt cao hơn có thể gây ra rối loạn cương dương (70%), bất thường về sinh tinh, các vấn đề về khả năng vận động của tinh trùng và ít tinh trùng đếm."

Hormone tuyến giáp kiểm soát quá trình rụng trứng, trao đổi chất và kiểm soát cân nặng trước khi thụ thai, tất cả đều rất quan trọng để tăng khả năng mang thai tự nhiên. Bất kể mức độ hormone tuyến giáp, iốt có thể ảnh hưởng đến chất lượng tinh trùng của nam giới. Do đó, quản lý mức tiêu thụ iốt tốt trong chế độ ăn uống của bạn là rất quan trọng để có một thai kỳ khỏe mạnh.

Theo Times of India