Dùng tai nghe kiểu này là xu hướng của giới trẻ nhưng đang hủy hoại màng nhĩ, gây tổn thương tai vĩnh viễn

Tiến sĩ Smita Nagaonkar, Điều phối viên Tư vấn & Bộ phận, Tai mũi họng, Bệnh viện Sir HN Reliance Foundation, Gurgaon cho biết: “Trong một số trường hợp, tai nghe thậm chí không cần phải quá to để gây tổn thương cho tai của một người. Ngay cả khi nghe tai nghe nhét tai hoặc tai nghe ở âm lượng vừa phải cũng có thể gây ra các vấn đề về thính giác của bạn theo thời gian. Điều này là do tác hại đối với tai không chỉ giới hạn ở độ lớn của tiếng ồn mà còn bởi thời gian tiếp xúc. Để so sánh, việc tham dự một buổi hòa nhạc trong một không gian mở trong thời gian dài có thể gây ra thiệt hại ngang với một phát súng gần tai hoặc một vụ nổ. Do đó, thời lượng phơi sáng cũng quan trọng như âm lượng.”

Ảnh minh họa: Internet

Nghiên cứu mới cho thấy hơn một tỷ thanh niên có nguy cơ bị mất thính lực do sử dụng quá nhiều các thiết bị âm thanh như tai nghe và tai nghe nhét tai. Thật không may, loại mất thính giác do tiếp xúc quá nhiều với tiếng ồn rất lớn là không thể phục hồi, do đó việc phòng ngừa là điều tối quan trọng.