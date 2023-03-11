Dùng tai nghe kiểu này là xu hướng của giới trẻ nhưng đang hủy hoại màng nhĩ, gây tổn thương tai vĩnh viễn

Tai nghe có thể dẫn đến tình trạng được gọi là “mất thính giác do tiếng ồn”. Các tế bào lông nhỏ ở tai trong là cơ quan cảm nhận thính giác, bị cong xuống quá nhiều hoặc quá nghiêm trọng khi tiếp xúc với âm thanh lớn từ tai nghe trong một khoảng thời gian. Nếu có đủ thời gian sau khi nghe âm thanh lớn, các tế bào tai này có thể phục hồi, nếu không, nó có thể dẫn đến tổn thương vĩnh viễn.

Nghiên cứu mới cho thấy hơn một tỷ thanh niên có nguy cơ bị mất thính lực do sử dụng quá nhiều các thiết bị âm thanh như tai nghe và tai nghe nhét tai. Thật không may, loại mất thính giác do tiếp xúc quá nhiều với tiếng ồn rất lớn là không thể phục hồi, do đó việc phòng ngừa là điều tối quan trọng.

Tiến sĩ Smita Nagaonkar, Điều phối viên Tư vấn & Bộ phận, Tai mũi họng, Bệnh viện Sir HN Reliance Foundation, Gurgaon cho biết: “Trong một số trường hợp, tai nghe thậm chí không cần phải quá to để gây tổn thương cho tai của một người. Ngay cả khi nghe tai nghe nhét tai hoặc tai nghe ở âm lượng vừa phải cũng có thể gây ra các vấn đề về thính giác của bạn theo thời gian. Điều này là do tác hại đối với tai không chỉ giới hạn ở độ lớn của tiếng ồn mà còn bởi thời gian tiếp xúc. Để so sánh, việc tham dự một buổi hòa nhạc trong một không gian mở trong thời gian dài có thể gây ra thiệt hại ngang với một phát súng gần tai hoặc một vụ nổ. Do đó, thời lượng phơi sáng cũng quan trọng như âm lượng.”

Triệu chứng của các vấn đề về thính giác:

Ảnh minh họa: Internet

• Tiếng chuông, tiếng gầm, tiếng rít hoặc ù trong tai.

• Khó hiểu lời nói ở những nơi ồn ào hoặc những nơi có âm thanh kém.

• Âm thanh bị nghẹt và cảm giác như bị bịt tai.

• Nghe TV hoặc radio với âm lượng lớn hơn trước đây.

Chẩn đoán nghe kém:

"Kiểm tra thính lực và khám sức khỏe là cách duy nhất để chẩn đoán thực sự tình trạng thính giác bị tổn thương. Mất thính giác do tiếng ồn do tai nghe nhét tai có thể phòng ngừa được 100% nếu bạn không sử dụng chúng quá lâu hoặc quá to. Các bác sĩ khuyến nghị mức 60%/60"

Quy tắc phút: Nghe nhạc hoặc phát phim hoặc trò chơi điện tử không quá 60% âm lượng tối đa. Giới hạn thời gian bạn dành cho tai nghe trong tai xuống còn 60 phút,” Tiến sĩ Nagaonkar chia sẻ thêm.

3 cách làm theo khi sử dụng tai nghe:

Có một số trường hợp bạn không thể tránh khỏi việc sử dụng tai nghe do yêu cầu công việc. Tuy nhiên, chúng ta có thể giảm thiểu thiệt hại bằng cách thực hiện các biện pháp phòng ngừa nhất định.

• Sử dụng tai nghe khử tiếng ồn

Đa số người dùng tai nghe sử dụng tai nghe ở mức âm lượng lớn để “tránh” các tiếng ồn xung quanh khác. Một cách tuyệt vời để giảm âm lượng nhằm bảo vệ tai là sử dụng Tai nghe có chức năng Khử tiếng ồn.

Ảnh minh họa: Internet

Những thiết bị chuyên dụng đang trở nên phổ biến trên thị trường này chặn âm thanh bên ngoài, cho phép chúng ta thưởng thức âm nhạc ở mức âm lượng thấp hơn mà không bị nhiễu bởi tiếng ồn xung quanh.

• Chọn tai nghe chụp tai hơn là tai nghe nhét vào tai

Ảnh minh họa: Internet

Ngoài việc giảm âm lượng, bạn cũng có thể bảo vệ việc tiếp xúc với tiếng ồn khi sử dụng tai nghe chụp tai. Chúng phân tán âm thanh đồng đều trong khi tai nghe nhét âm thanh trực tiếp vào màng nhĩ do kích thước nhỏ.

• Nghỉ dùng nghe tai và đặt giới hạn âm lượng

Ảnh minh họa: Internet

Theo Tiến sĩ Nagaonkar, thật không may vì mất thính giác do tiếng ồn có thể không bao giờ lành. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là không bao giờ có thể nghe rõ trở lại. Máy trợ thính từ chuyên gia thính học được cấp phép có liên quan đến Chuyên gia tai mũi họng có thể khôi phục chất lượng thính giác và giúp cuộc sống trở lại dễ dàng hơn.

Theo Times of India