Uống bia rượu giúp trị sỏi thận: Niềm tin lạc lối đưa sức khỏe vào 'án tử'

Số liệu cho thấy cứ 3 người thì có 1 người tin rằng uống bia giúp điều trị sỏi thận, đây là điều hoang đường.

Một cuộc khảo sát gần đây được thực hiện bởi Pristyn Care, nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe hàng đầu, tiết lộ rằng sự hiểu biết của người dân về chức năng thận và các rủi ro liên quan đến bệnh thận là không đầy đủ.

"Cuộc khảo sát của chúng tôi cho thấy 68% cá nhân tin rằng phẫu thuật loại bỏ sỏi thận là an toàn nhưng 50% cho biết họ sẽ trì hoãn việc điều trị trong hơn 6 tháng," Tiến sĩ Vaibhav Kapoor, Đồng sáng lập tại Pristyn Care cho biết.

Phòng thí nghiệm dữ liệu Pristyn Care-Lybrate đã tiến hành một nghiên cứu với hơn 1000 người được hỏi. Ngoài hiểu biết hạn chế về chức năng thận, khảo sát còn cho thấy 50% người dân trì hoãn điều trị sỏi thận hơn 6 tháng, thậm chí có thể đến 2 năm.

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Một trong những yếu tố nguy cơ phổ biến nhất đối với sỏi thận là bệnh tiểu đường và tăng huyết áp, tuy nhiên nghiên cứu cho thấy chỉ 14% số người được hỏi nhận thức được điều đó.

Kết quả đáng ngạc nhiên cũng tiết lộ rằng hơn một nửa số người không biết rằng thận sản xuất nước tiểu.

Chỉ 9% số người được hỏi biết rằng thận cũng phân hủy protein và 7% biết vai trò của thận trong việc duy trì sức khỏe của xương.

Với sự phổ biến của chế độ tập thể hình và thể thao, nhiều cá nhân đã bắt đầu kết hợp bổ sung protein vào chế độ ăn uống của họ. Mặc dù không có tuyên bố khoa học hoặc nghiên cứu y học nào, nhưng cuộc khảo sát cho thấy hơn một nửa tin rằng chất bổ sung protein có thể gây ra sỏi thận.

Gia tăng bệnh nhân sỏi thận

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Không có dữ liệu quốc gia về mức độ nghiêm trọng của bệnh thận mãn tính. Tuy nhiên, số ca mắc sỏi thận ngày càng nhiều là một dấu hiệu cảnh báo. Theo Lybrate, một công ty công nghệ chăm sóc sức khỏe di động, các cuộc hẹn trực tuyến về bệnh thận đã tăng 180% vào năm 2022 so với năm 2021, với phần lớn các cuộc tư vấn là về bệnh sỏi thận. Ngoài ra, số lượng nam giới đến khám sỏi thận nhiều gấp 3 lần so với nữ giới.

Các bác sĩ nhấn mạnh vào nhận thức và chẩn đoán sớm

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Nhận xét về những phát hiện này, Tiến sĩ Vaibhav Kapoor, Đồng sáng lập tại Pristyn Care cho biết: " Các ca bệnh ngày càng tăng ở dân số trẻ cho thấy dấu hiệu thiếu thông tin về các yếu tố nguy cơ liên quan đến sỏi thận.

Ông tiếp tục chia sẻ: “Chẩn đoán và điều trị sớm có thể ngăn ngừa tổn thương thêm cho thận,” đồng thời cho biết thêm “Những hiểu biết sâu sắc này sẽ giúp chúng ta phá bỏ những lầm tưởng xung quanh sức khỏe của thận”.

Dấu hiệu cảnh báo sỏi thận

Điều quan trọng là phải cảnh giác với các dấu hiệu cảnh báo sỏi thận và ngay lập tức tìm kiếm sự trợ giúp y tế.

Tiến sĩ Shalabh Agrawal, Chuyên gia Tư vấn Tiết niệu, Bệnh viện CK Birla, giải thích rằng sỏi thận có thể gây ra các triệu chứng dựa trên kích thước và vị trí của chúng. “Đau hông (ở vùng bụng trên hoặc lưng và hai bên), tiểu máu (có máu trong nước tiểu) và cấp bách (đi tiểu) là những triệu chứng phổ biến.”

Ảnh minh họa: Internet

Tiến sĩ Agrawal cho biết thêm rằng các biến chứng có thể dẫn đến “sốt, suy thận và sưng tấy cơ thể”.

“Điều trị là làm giảm các triệu chứng và hỗ trợ tống sỏi ra ngoài. Đó có thể là liệu pháp y tế hoặc phẫu thuật xâm lấn tối thiểu như PCNL, RIRS, URS và tán sỏi bằng sóng xung kích,” ông nói thêm.

Tìm hiểu thêm về quy trình điều trị

Theo Pristyn Care, RIRS hay phẫu thuật nội thận ngược dòng là một thủ thuật tiên tiến không xâm lấn để loại bỏ sỏi thận lớn bằng công nghệ laser chính xác.

Soi niệu quản (URS) là phương pháp được ưa chuộng để điều trị sỏi thận cỡ nhỏ đến trung bình nằm ở bất kỳ phần nào của đường tiết niệu.

Trong trường hợp tán sỏi bằng sóng xung kích, sóng xung kích năng lượng cao được truyền qua cơ thể và được sử dụng để phá vỡ sỏi thành những mảnh nhỏ như hạt cát.

PCNL (Phẫu thuật tán sỏi thận qua da) được sử dụng để loại bỏ sỏi ở thận hoặc niệu quản trên quá lớn đối với các hình thức điều trị sỏi khác như tán sỏi bằng sóng xung kích hoặc nội soi niệu quản.

Theo Times of India