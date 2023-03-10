Tổn thương thần kinh đến hủy hoại dạ dày vì thiếu loại vitamin thiết yếu này, càng chủ quan càng dễ rơi vào trầm cảm

Phải nói rằng, điều cực kỳ quan trọng là duy trì đủ lượng vitamin B12 trong cơ thể nếu không bạn có thể bị thiếu vitamin B12. Thiếu chất dinh dưỡng quan trọng này có thể dẫn đến các triệu chứng khác nhau và có thể ảnh hưởng đến cơ thể theo nhiều cách khác nhau.

Vitamin B12 là một chất dinh dưỡng quan trọng giúp tổng hợp DNA, hỗ trợ sản xuất năng lượng và hỗ trợ các chức năng của hệ thần kinh trung ương. Hơn nữa, nó giúp hình thành các tế bào hồng cầu và tăng cường sức khỏe của não.

Lượng vitamin B12 đầy đủ trong cơ thể có thể tăng cường sản xuất các tế bào hồng cầu, hỗ trợ vận chuyển oxy đi khắp cơ thể. Tuy nhiên, nếu bạn không có đủ lượng vitamin B12 trong cơ thể, nó có thể làm giảm khả năng cung cấp oxy và cũng làm giảm quá trình sản xuất tế bào hồng cầu bình thường, điều này có thể gây ra bệnh thiếu máu nguyên hồng cầu khổng lồ.

Tất cả những tác động này có thể khiến bạn cảm thấy mệt mỏi, uể oải và thậm chí dẫn đến đau đầu và thay đổi tâm trạng.

Các vấn đề về dạ dày-ruột

Cơ thể chúng ta có thể nhận được phần vitamin B12 từ thực phẩm. Nó tự liên kết với các protein có trong thực phẩm mà chúng ta tiêu thụ. Axit clohydric và các enzym trong dạ dày giúp giải phóng vitamin B12 thành dạng tự do. Sau đó, nó tự gắn vào một loại protein gọi là yếu tố nội tại, giúp nó được hấp thụ trong ruột non.

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Tuy nhiên, thiếu vitamin B-12 có thể ảnh hưởng đến đường tiêu hóa. Do thiếu chất dinh dưỡng không cho phép đủ oxy đến ruột, nó có thể dẫn đến gặp các vấn đề về tiêu hóa bao gồm tiêu chảy, buồn nôn, táo bón, đầy hơi, đầy hơi, chán ăn và thậm chí giảm cân.

Tổn thương thần kinh

Vitamin B12 là một chất dinh dưỡng thiết yếu giúp giữ cho hệ thần kinh khỏe mạnh. Điều đó nói lên rằng, sự thiếu hụt Vitamin B12 nghiêm trọng có thể dẫn đến "tổn thương thần kinh vĩnh viễn", một nghiên cứu của BMJ lưu ý.

Ảnh minh họa: Internet

Theo cơ quan y tế, "các biểu hiện trước đó thường không rõ ràng hoặc không có triệu chứng". Tuy nhiên, "nếu các vấn đề về thần kinh phát triển, chúng có thể không thể đảo ngược được", cơ quan y tế cảnh báo.

Dịch vụ Y tế Quốc gia của Vương quốc Anh (NHS) liệt kê một số triệu chứng liên quan đến thiếu vitamin B12.

Da có màu vàng nhạt.

Lưỡi đỏ và đau (viêm lưỡi)

Loét miệng

Thay đổi cách đi lại và di chuyển.

Rối loạn tầm nhìn.

Khó chịu và trầm cảm

Dấu hiệu cần lưu ý trên da

Thiếu vitamin B12 có thể dẫn đến thiếu máu, còn được gọi là thiếu cobalamin, một tình trạng xảy ra khi cơ thể không tạo đủ tế bào hồng cầu khỏe mạnh. Do đó, điều này có thể ảnh hưởng đến màu da. Các triệu chứng phổ biến bao gồm một màu vàng nhạt trên da của bạn.

Các triệu chứng và dấu hiệu ở miệng

Ảnh minh họa: Internet

Một trong những dấu hiệu bất thường của vitamin B12 trong miệng bao gồm 'dị cảm ngôn ngữ', một tình trạng răng miệng đặc trưng bởi cảm giác khó chịu hoặc ngứa ran hoặc châm chích hoặc cảm giác sưng hoặc rát trên lưỡi. Còn được gọi là viêm lưỡi, đây là tình trạng lưỡi bị viêm và sưng tấy.

Theo Times of India