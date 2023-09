Các loại bệnh gan nhiễm mỡ

Bệnh gan nhiễm mỡ có thể được chia thành hai loại khác nhau: Bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu (NAFLD) và Bệnh gan nhiễm mỡ do rượu, còn được gọi là viêm gan nhiễm mỡ do rượu.