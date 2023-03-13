Gan giúp thực hiện một số chức năng cơ thể, điều quan trọng là phải giữ cho gan của chúng ta khỏe mạnh. Bệnh gan nhiễm mỡ là một trong những bệnh phổ biến nhất liên quan đến gan. Nó chủ yếu xảy ra khi có sự gia tăng tích tụ chất béo trong gan.

Gan giúp loại bỏ độc tố khỏi cơ thể, chuyển hóa chất béo, protein và carbohydrate, đồng thời lưu trữ glycogen, vitamin và khoáng chất. Nó hỗ trợ sản xuất và bài tiết mật, đồng thời tổng hợp protein huyết tương, chẳng hạn như albumin và các yếu tố đông máu.

Bệnh gan nhiễm mỡ có thể được chia thành hai loại khác nhau: Bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu (NAFLD) và Bệnh gan nhiễm mỡ do rượu, còn được gọi là viêm gan nhiễm mỡ do rượu.

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NAFLD đề cập đến sự tích tụ chất béo trong gan thường thấy ở những người thừa cân hoặc béo phì. Bệnh gan nhiễm mỡ do rượu xảy ra do uống quá nhiều rượu, dẫn đến tích tụ chất béo trong gan. Cả hai đều có thể gây hại nghiêm trọng cho gan.

Các triệu chứng phổ biến nhất cần lưu ý

Một số triệu chứng phổ biến nhất của bệnh gan nhiễm mỡ bao gồm:

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Đau bụng hoặc đầy hơi, đặc biệt là cảm giác đầy ở phía trên bên phải của bụng

Buồn nôn, chán ăn hoặc sụt cân

Bụng và chân sưng lên (phù nề)

Mệt mỏi, cực kỳ mệt mỏi hoặc rối loạn tâm thần

Suy nhược

Đừng bỏ qua những dấu hiệu này trên da

Trong những trường hợp nghiêm trọng của bệnh gan nhiễm mỡ, bạn có thể bị xơ gan, đây là giai đoạn nặng nhất của các vấn đề về gan.

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Theo NHS Inform, “Xơ gan là sẹo gan do tổn thương gan liên tục, lâu dài. Mô sẹo thay thế mô khỏe mạnh trong gan và ngăn cản gan hoạt động bình thường. Tổn thương do xơ gan gây ra không thể phục hồi và cuối cùng có thể lan rộng đến mức gan của bạn ngừng hoạt động. Đây được gọi là suy gan".

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Ba dấu hiệu phổ biến nhất của bệnh xơ gan có thể xuất hiện trên da. Chúng bao gồm:

Ngứa da

Da vàng (vàng da)

Dễ bị bầm tím

Ai có nguy cơ bị gan nhiễm mỡ?

Mặc dù bệnh gan có thể xảy ra ở bất kỳ ai, nhưng một số người có thể có nguy cơ mắc bệnh cao hơn những người khác. Các yếu tố nguy cơ của bệnh gan nhiễm mỡ bao gồm:

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Những người thừa cân hoặc béo phì

Những người mắc bệnh tiểu đường loại 2 hoặc kháng insulin.

Những người mắc hội chứng chuyển hóa

Những người đang dùng một số loại thuốc

Hơn nữa, những người uống rượu, nghiện thuốc lá hoặc ăn nhiều chất béo, thực phẩm tinh chế có nhiều nguy cơ mắc bệnh hơn.

Làm thế nào để giảm nguy cơ mắc bệnh gan nhiễm mỡ?

Theo Mayo Clinic, điều quan trọng là chọn một chế độ ăn uống lành mạnh bao gồm trái cây, rau, ngũ cốc nguyên hạt và chất béo lành mạnh. Người ta nên ưu tiên duy trì cân nặng khỏe mạnh.

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Tập thể dục thường xuyên là điều cần thiết để ngăn ngừa các bệnh mãn tính như bệnh gan nhiễm mỡ. Hơn nữa, mọi người nên cắt giảm các thói quen không lành mạnh như uống rượu và hút thuốc.

Theo Times of India