Không muốn lọc máu cứu thận, đừng xem nhẹ những triệu chứng cần khám gấp này cho 'bộ lọc chất độc' của cơ thể

Sức khỏe 14/03/2023 10:32

Thận là cơ quan quan trọng đóng vai trò trong việc duy trì sức khỏe tổng thể.

Chúng chịu trách nhiệm lọc chất thải và chất lỏng dư thừa ra khỏi máu, điều hòa huyết áp và sản xuất các hormone cần thiết cho sức khỏe của xương và sản xuất hồng cầu.

Không muốn lọc máu cứu thận, đừng xem nhẹ những triệu chứng cần khám gấp này cho 'bộ lọc chất độc' của cơ thể - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Khi thận không hoạt động bình thường, chất thải và chất lỏng có thể tích tụ trong cơ thể, dẫn đến nhiều vấn đề sức khỏe.

Tiến sĩ Manoj Singhal, Giám đốc cấp cao, Thận & Ghép thận, Bệnh viện Chuyên khoa Max Super, Vaishali cho biết: “Thật không may, nhiều người coi thường sức khỏe của thận, điều này có thể dẫn đến tình trạng sức khỏe nghiêm trọng. Mọi người thường nhận thức rõ về sự nguy hiểm của huyết áp cao và bệnh tim, nhưng đa số nghĩ rằng bệnh thận là thứ bạn chỉ nghĩ đến khi bị đau lưng hoặc đau khi đi tiểu. Trên thực tế, bệnh thận mãn tính (CKD) ảnh hưởng đến khoảng 10% dân số toàn cầu.”

Bệnh thận cũng có thể gây ra những vấn đề sau

Không muốn lọc máu cứu thận, đừng xem nhẹ những triệu chứng cần khám gấp này cho 'bộ lọc chất độc' của cơ thể - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Bệnh thận mãn tính CKD là một tình trạng tiến triển xảy ra khi thận bị tổn thương và không thể lọc máu đúng cách. Điều này có thể dẫn đến sự tích tụ các chất thải và chất lỏng trong cơ thể, có thể gây ra một loạt vấn đề về sức khỏe, bao gồm huyết áp cao, thiếu máu, bệnh về xương và bệnh tim mạch. Trong những trường hợp nghiêm trọng, CKD có thể dẫn đến suy thận, cần phải lọc máu hoặc ghép thận để điều trị.

Các yếu tố làm tăng nguy cơ

Sỏi thận thường bị bỏ quên, sự sẵn có không kê đơn và việc sử dụng thường xuyên một số loại thuốc và chất độc (ví dụ: thuốc giảm đau, một số loại thuốc kháng sinh và chụp X-quang và CT cản quang) là những yếu tố nguy cơ phổ biến khác.

Những người mắc các bệnh này nên cẩn thận hơn để duy trì sức khỏe của thận. Những người mắc bệnh tiểu đường hoặc huyết áp cao nên nói chuyện với bác sĩ về việc điều trị các tình trạng này để kiểm soát lượng đường trong máu và huyết áp của họ và giảm nguy cơ mắc bệnh thận.

Không muốn lọc máu cứu thận, đừng xem nhẹ những triệu chứng cần khám gấp này cho 'bộ lọc chất độc' của cơ thể - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Một bước quan trọng khác để duy trì thận khỏe mạnh là thông qua thay đổi lối sống, bao gồm đưa ra những lựa chọn lành mạnh hơn về những gì chúng ta ăn và uống, tập thể dục thường xuyên và tránh hút thuốc. Ăn một chế độ ăn nhiều trái cây và rau quả, ít muối và thực phẩm chế biến sẵn, đồng thời tập thể dục thường xuyên có thể giúp giảm nguy cơ cao huyết áp và các vấn đề sức khỏe khác có thể dẫn đến CKD.

Chẩn đoán bệnh thận mãn tính

Kiểm tra sức khỏe thường xuyên có thể giúp phát hiện sớm huyết áp cao hoặc bệnh tiểu đường, điều này có thể làm giảm nguy cơ phát triển bệnh thận mãn tính CKD. Những người có tiền sử gia đình mắc bệnh thận cũng nên cân nhắc việc kiểm tra chức năng thận thường xuyên.

Không muốn lọc máu cứu thận, đừng xem nhẹ những triệu chứng cần khám gấp này cho 'bộ lọc chất độc' của cơ thể - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Tiến sĩ Singhal nói: “Điều quan trọng là phải nhận thức được các triệu chứng của bệnh thận. Bệnh thận giai đoạn đầu có thể không có bất kỳ tín hiệu cảnh báo nào; các triệu chứng như mệt mỏi, suy nhược, buồn nôn và sưng ở chân hoặc mắt cá chân thường có thể xảy ra rất muộn khi thận đã bị tổn thương nặng. Cách duy nhất để phát hiện CKD ở giai đoạn đầu là thông qua các xét nghiệm máu và nước tiểu cụ thể, tức là đo creatinine máu hoặc xét nghiệm chức năng thận (KFT) và xét nghiệm nước tiểu định kỳ.”

Thận có thể có kích thước nhỏ nhưng chúng đóng một vai trò quan trọng trong việc giữ cho cơ thể khỏe mạnh. Bằng cách giữ đủ nước, ăn một chế độ ăn uống lành mạnh, tập thể dục thường xuyên, tránh hút thuốc và uống quá nhiều rượu, đồng thời đi khám sức khỏe định kỳ, bạn có thể thực hiện các bước chủ động để bảo vệ sức khỏe thận và ngăn ngừa sự phát triển của bệnh thận.

Đừng bỏ qua sức khỏe của thận mà hãy chăm sóc chúng và chúng sẽ chăm sóc lại nhiều hơn thế cho cơ thể bạn.

Theo Times of India

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Từ khóa:   chăm sóc thận bệnh thận mãn tính ngăn ngừa bệnh thận

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