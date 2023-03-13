Harvard Health cảnh báo, tình trạng này nguy hiểm nhưng có thể điều trị được nếu được chẩn đoán sớm. Tuy nhiên, nó có thể báo trước nguy cơ đột quỵ nghiêm trọng hơn.

Những tắc nghẽn này có thể dẫn đến những thay đổi đột ngột về thị lực như mờ, vùng tối hoặc bóng tối. Một dấu hiệu quan trọng khác là khi đột quỵ mắt xảy ra, nó hầu như chỉ xảy ra ở một bên mắt.

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Theo dữ liệu, tầm nhìn trở lại 80% trong trường hợp tắc nghẽn ít nghiêm trọng hơn ở các động mạch nhỏ hơn. Tuy nhiên, nếu việc điều trị bị trì hoãn, nó có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng đối với thị lực do thiếu lưu lượng máu đến các mô nằm ở phần trước của dây thần kinh thị giác. Khi dây thần kinh thị giác bị cắt hoàn toàn khỏi nguồn cung cấp chất dinh dưỡng và oxy, nó có thể làm hỏng mô thần kinh, dẫn đến mất thị lực.

Dấu hiệu đầu tiên vào buổi sáng

Theo trang web của Đại học Penn, hầu hết những người bị đột quỵ mắt đều nhận thấy thị lực ở một bên mắt bị giảm khi thức dậy vào buổi sáng. Dấu hiệu mất thị lực này thường không đau.

Ảnh minh họa: Internet

Về loại mất thị lực, trang web giải thích rằng một số người nhận thấy vùng tối hoặc bóng tối trong tầm nhìn của họ ảnh hưởng đến nửa trên hoặc nửa dưới của trường thị giác của họ. Các triệu chứng khác bao gồm mất độ tương phản thị giác cũng như độ nhạy sáng.

Ai có nguy cơ cao hơn?

Theo Penn Medicine, những người mắc bệnh tim mạch nghiêm trọng và cũng dùng thuốc Viagra (thuốc giãn cơ mạch máu và tăng lưu thông máu) có nguy cơ mắc bệnh cao hơn, mặc dù mối liên hệ vẫn chưa được hiểu rõ.

Ảnh minh họa: Internet

Hình dạng của đĩa quang cũng có thể khiến bạn có nguy cơ mắc bệnh cao hơn. Các sợi thần kinh đi đến não và xuống dây thần kinh thị giác phải đi vào mắt qua một lỗ hoặc lỗ được gọi là lỗ thị giác. Nếu lỗ rò của một người nhỏ hơn mức trung bình, điều này có thể khiến các dây thần kinh thị giác trở nên chen chúc.

Chẩn đoán nhanh để phục hồi thành công​

Ảnh minh họa: Internet

Những người bị mất thị lực đột ngột nên gặp chuyên gia y tế khẩn cấp. Lý tưởng nhất là đột quỵ mắt nên được chẩn đoán trong vòng bốn giờ để đánh bật cục máu đông bằng cách xoa bóp mắt.

Theo Times of India