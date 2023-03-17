Eo thon dáng gọn không khó: 6 thay đổi nhỏ khiến mỡ bụng cũng phải 'tàng hình'

Nếu bạn muốn sở hữu vòng eo thon thả và vóc dáng mảnh mai, đừng quên áp dụng 6 mẹo nhỏ hàng ngày này để nhanh tạm biệt số ký dư thừa.

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Bạn đang cố gắng hết sức để giảm cân nhưng dù có cố gắng thế nào cũng không thể giảm mỡ bụng. Đừng lo lắng, với sáu mẹo ăn kiêng và tập thể dục đơn giản này, bạn có thể nói lời tạm biệt với mỡ bụng:

Uống ít nhất 2 đến 3 lít nước mỗi ngày

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Giữ cho cơ thể đủ nước sẽ ngăn ngừa táo bón và kiểm soát lượng natri, cả hai đều rất quan trọng nếu bạn muốn giảm mỡ bụng.

Bổ sung chất xơ

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Tăng lượng chất xơ hòa tan và không hòa tan trong thức ăn của bạn, vì nó làm giảm đầy hơi.

Thêm chất kali

Ăn các loại trái cây giàu kali như chuối và khoai lang vì chúng sẽ giúp cơ thể bạn loại bỏ lượng nước dư thừa và giảm kích thước vòng eo.

Hạn chế ăn muối

Giảm lượng muối ăn vào vì nó làm tăng phù (sưng do giữ nước) và đầy hơi. Tuyệt đối tránh các bữa ăn chế biến sẵn vì chúng chứa nhiều hương vị và muối khác nhau. Ngoài ra, hãy tránh những thức ăn khó tiêu hóa, chẳng hạn như những thức ăn nhiều đường và nhiều dầu mỡ.

Tiêu thụ protein

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Ăn thực phẩm giàu protein và giảm lượng carbs trong chế độ ăn uống của bạn. Hãy chắc chắn bao gồm nhiều trái cây và rau quả.

Tập thể dục

Chạy hoặc đi bộ nhanh 45 phút mỗi ngày sẽ giúp bạn đốt cháy lượng mỡ thừa đó.

Theo Healthifyme

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/eo-thon-dang-gon-khong-kho-6-thay-doi-nho-khien-mo-bung-cung-phai-tang-hinh-564641.html