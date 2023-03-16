Cúm virus H3N2 bùng phát mạnh tại nhiều quốc gia, lo ngại về làn sóng đe dọa tính mạng như COVID-19​

Sức khỏe 16/03/2023 06:01

H3N2 là một trong những loại vi-rút cúm theo mùa lây nhiễm cho con người, đặc biệt là vào thời điểm này trong năm và chúng ta đang chứng kiến ​​sự gia tăng nhẹ về số ca bệnh được phát hiện.

Cúm virus H3N2 bùng phát mạnh tại nhiều quốc gia, lo ngại về làn sóng đe dọa tính mạng như COVID-19​ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Theo Tiến sĩ Sanjith Saseedharan, Chuyên gia tư vấn & Trưởng phòng Chăm sóc Đặc biệt, Bệnh viện SL Raheja, Hiệp hội Mahim-A Fortis, loại vi rút này không giống như COVID-19 sẽ không đe dọa đến tính mạng. Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là bất kỳ loại vi-rút nào cũng có thể đe dọa đến tính mạng nếu khả năng miễn dịch dự trữ của người nhiễm bệnh không đủ.

Những người có nguy cơ nhiễm vi-rút H3N2:

Cúm virus H3N2 bùng phát mạnh tại nhiều quốc gia, lo ngại về làn sóng đe dọa tính mạng như COVID-19​ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

“Nhiễm vi-rút này có thể trở nên nghiêm trọng ở người cao tuổi mắc các bệnh kèm theo như Tiểu đường và Bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, dẫn đến việc nhập viện và cũng có thể cần nhập viện điều trị tích cực ICU. Điều quan trọng cần nhớ là không có phương pháp điều trị dứt điểm và phần lớn phương pháp điều trị là chăm sóc hỗ trợ,” Tiến sĩ Saseedharan nói.

Bộ Y tế đưa ra cảnh báo về H3N2​

Trong khi chờ đợi, Bộ Y tế Liên minh hôm thứ Sáu đã đưa ra cảnh báo phải cảnh giác cao độ sau các báo cáo về hai trường hợp tử vong do H3N2 ở Haryana và Karnataka tại Ấn Độ. 59 trường hợp nhiễm vi rút H3N2 đã được báo cáo ở Odisha và giám đốc y tế công cộng của bang Niranjan Mishra kêu gọi cư dân "tuân thủ nghiêm ngặt các hướng dẫn của COVID để ngăn chặn H3N2" vì "không có liệu pháp điều trị dứt điểm" cho căn bệnh này.

Cúm virus H3N2 bùng phát mạnh tại nhiều quốc gia, lo ngại về làn sóng đe dọa tính mạng như COVID-19​ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Theo thông tin do bộ y tế liên minh công bố hôm thứ Sáu, Ấn Độ đã báo cáo 451 trường hợp nhiễm vi rút H3N2 trong khoảng thời gian từ ngày 2 tháng 1 đến ngày 5 tháng 3. Theo cảnh báo của chính phủ, mọi người nên đeo khẩu trang và bất kỳ ai bị cảm lạnh hoặc ho nên che mặt bằng khăn giấy, một miếng vải hoặc khăn tay.

Vi rút H3N2 có thể gây ra làn sóng như COVID không?​

Cúm virus H3N2 bùng phát mạnh tại nhiều quốc gia, lo ngại về làn sóng đe dọa tính mạng như COVID-19​ - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Sự gia tăng các ca nhiễm trùng đã đặt ra câu hỏi liệu đợt bùng phát này có trở thành một loại COVID khác hay không. Tuy nhiên, việc nhập viện không phải là chuyện thường xuyên; chỉ 5% trường hợp được ghi nhận phải nhập viện. Do đó, không có lý do gì để hoảng sợ nếu các cá nhân áp dụng các biện pháp bảo vệ tương tự như các biện pháp được thực hiện trong những ngày COVID.

Ít nhất là đối với những người cao tuổi mắc bệnh đi kèm, nên tuân theo hành vi "phù hợp với virus" bao gồm đeo khẩu trang và tránh những nơi đông người. Dự kiến ​​số lượng ca bệnh sẽ giảm vào đầu tháng 4, trùng với thời điểm ấm hơn trong năm.

Theo Times of India

Thấy da bị bầm vô cớ, chuyển sang màu vàng coi chừng bệnh gan nhiễm mỡ đang đến cận kề

Thấy da bị bầm vô cớ, chuyển sang màu vàng coi chừng bệnh gan nhiễm mỡ đang đến cận kề

Gan là cơ quan nội tạng lớn nhất trong cơ thể con người. Nó thực hiện một số chức năng, bao gồm giải độc, tổng hợp và lưu trữ dinh dưỡng.

Xem thêm
Từ khóa:   cúm H3N2 triệu chứng cúm ngăn ngừa cảm cúm

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 31 phút trước
Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 36 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 31 phút trước
Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Sao quốc tế 5 giờ 7 phút trước
2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Xã hội 5 giờ 18 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 21 phút trước
Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Sao quốc tế 5 giờ 28 phút trước
Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Sao quốc tế 5 giờ 33 phút trước
Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 21 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 47 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm