Theo Tiến sĩ Sanjith Saseedharan, Chuyên gia tư vấn & Trưởng phòng Chăm sóc Đặc biệt, Bệnh viện SL Raheja, Hiệp hội Mahim-A Fortis, loại vi rút này không giống như COVID-19 sẽ không đe dọa đến tính mạng. Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là bất kỳ loại vi-rút nào cũng có thể đe dọa đến tính mạng nếu khả năng miễn dịch dự trữ của người nhiễm bệnh không đủ.

“Nhiễm vi-rút này có thể trở nên nghiêm trọng ở người cao tuổi mắc các bệnh kèm theo như Tiểu đường và Bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, dẫn đến việc nhập viện và cũng có thể cần nhập viện điều trị tích cực ICU. Điều quan trọng cần nhớ là không có phương pháp điều trị dứt điểm và phần lớn phương pháp điều trị là chăm sóc hỗ trợ,” Tiến sĩ Saseedharan nói.

Trong khi chờ đợi, Bộ Y tế Liên minh hôm thứ Sáu đã đưa ra cảnh báo phải cảnh giác cao độ sau các báo cáo về hai trường hợp tử vong do H3N2 ở Haryana và Karnataka tại Ấn Độ. 59 trường hợp nhiễm vi rút H3N2 đã được báo cáo ở Odisha và giám đốc y tế công cộng của bang Niranjan Mishra kêu gọi cư dân "tuân thủ nghiêm ngặt các hướng dẫn của COVID để ngăn chặn H3N2" vì "không có liệu pháp điều trị dứt điểm" cho căn bệnh này.

Ảnh minh họa: Internet

Theo thông tin do bộ y tế liên minh công bố hôm thứ Sáu, Ấn Độ đã báo cáo 451 trường hợp nhiễm vi rút H3N2 trong khoảng thời gian từ ngày 2 tháng 1 đến ngày 5 tháng 3. Theo cảnh báo của chính phủ, mọi người nên đeo khẩu trang và bất kỳ ai bị cảm lạnh hoặc ho nên che mặt bằng khăn giấy, một miếng vải hoặc khăn tay.

Vi rút H3N2 có thể gây ra làn sóng như COVID không?​

Ảnh minh họa: Internet

Sự gia tăng các ca nhiễm trùng đã đặt ra câu hỏi liệu đợt bùng phát này có trở thành một loại COVID khác hay không. Tuy nhiên, việc nhập viện không phải là chuyện thường xuyên; chỉ 5% trường hợp được ghi nhận phải nhập viện. Do đó, không có lý do gì để hoảng sợ nếu các cá nhân áp dụng các biện pháp bảo vệ tương tự như các biện pháp được thực hiện trong những ngày COVID.

Ít nhất là đối với những người cao tuổi mắc bệnh đi kèm, nên tuân theo hành vi "phù hợp với virus" bao gồm đeo khẩu trang và tránh những nơi đông người. Dự kiến ​​số lượng ca bệnh sẽ giảm vào đầu tháng 4, trùng với thời điểm ấm hơn trong năm.

Theo Times of India